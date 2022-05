Landtagswahl NRW: Wann kommen die Ergebnisse im Wahlkreis Essen I?

Von: Max Schäfer

Teilen

Am 15. Mai 2022 findet die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen statt. Die Ergebnisse im Wahlkreis Essen I finden Sie hier.

Essen – Am 15. Mai 2022 ist die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen. Es zeichnet sich ein enges Rennen zwischen Hendrik Wüst und Thomas Kutschaty ab. Für wen stimmen die Wähler:innen im Wahlkreis Essen I? Derzeit regiert eine Koalition aus CDU und FDP das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands. Umfragen räumen jedoch auch der SPD gute Chancen ein, mit Thomas Kutschaty den künftigen Ministerpräsidenten zu stellen.

Auch im Wahlkreis Essen I können die Bürger:innen ihre Stimmen abgeben. Alle Deutschen, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind, seit mindestens dem 16. Tag vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen wohnen und nicht aus anderen Gründen vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, sind bei der Abstimmung über den neuen Landtag wahlberechtigt. Die Stimmabgabe ist am Wahlsonntag zwischen 8 und 18 Uhr oder im Vorfeld per Briefwahl möglich.

Landtagswahl Nordrhein-Westfalen: Wer tritt im Wahlkreis Essen I (65) an?

Alle Wahlberechtigten haben bei der NRW-Wahl zwei Stimmen. Mit der Erststimme wählen sie eine Person, die direkt in den Landtag einzieht. Das sogenannte Direktmandat gewinnt, wer die meisten Stimmen erhält. Im Wahlkreis Essen I (65) stehen folgende Kandidierende zur Auswahl:

Jessica Fuchs (CDU)

Thomas Kutschaty (SPD)

Klaus Gräber (FDP)

Markus Spitzer-Pachel (Grüne)

Gabriele Giesecke (Linke)

Guido Reil (AfD)

Nele Hülshorst (Die PARTEI)

Siw Mammitzsch (DKP)

Miriam Urbat (MLPD)

Frank Solga (Die Basis)

Roman Snegur (Volt)

Bei der Zweitstimme haben die Wahlberechtigten bei der NRW-Wahl 2022 die Auswahl zwischen insgesamt 29 Landeslisten von Parteien und anderen politischen Vereinigungen. Das Ergebnis entscheidet darüber, wie viele Sitze eine Partei im Landtag bekommt. Um jedoch ins Landesparlament einzuziehen, müssen die Parteien mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen erhalten.

Bei der NRW-Wahl am 15. Mai 2022 sind auch die Menschen im Wahlkreis Essen I (65) dazu aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

NRW-Wahl: Die Ergebnisse im Wahlkreis Essen I (65)

Die Wahllokale schließen am Wahlsonntag um 18 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt beginnen die Wahlhelfer:innen im Wahlkreis Essen I mit der Auszählung der Stimmen und die ersten Prognosen und Hochrechnungen werden veröffentlicht. Noch am Wahlsonntag stellt sich heraus, wer das Direktmandat gewinnt und welche Partei die meisten Wähler:innen ansprechen konnte. Die Ergebnisse der NRW-Wahl 2022 im Wahlkreis Essen I (65) finden Sie am Wahlsonntag an dieser Stelle.

Name Nordrhein-Westfalen Landeshauptstadt Düsseldorf Einwohner 17.925.570 Fläche 34.110,26 km² Bevölkerungsdichte 526 Einwohner pro km² Gründung 23. August 1946

Die landesweiten Ergebnisse der NRW-Wahl 2022 können Sie in unserem Live-Ticker verfolgen.

Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen: Was zum Wahlkreis Essen I (65) gehört

Die Stadt Essen mit ihren etwa 583.000 Einwohner:innen ist bei der NRW-Wahl 2022 in mehrere Wahlkreise aufgeteilt. Zum Wahlkreis Essen I (65) gehören folgende Bezirke:

Borbeck

Altenessen/Karnap/Vogelheim

NRW-Wahl 2022: Stimmen Sie jetzt ab!

Wahlkreis Essen I (65): Die Ergebnisse der NRW-Wahl 2017

Bei der NRW-Wahl 2017 konnte Thomas Kutschaty von der SPD mit 45,4 Prozent der Erststimmen das Direktmandat im Wahlkreis Essen I gewinnen. Weitere Kandidierende waren Christiane Moos (CDU, 25,3 Prozent), Guido Reil (AfD, 13,3 Prozent), Klaus Gräber (FDP, 6,7 Prozent), Jasper Prigge (Linke, 5,1 Prozent) und Thorsten Drewes (Grüne, 3,6 Prozent).

Die SPD gewann auch die meisten Zweitstimmen. Die Ergebnisse der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2017 im Wahlkreis Essen I (65) im Überblick:

Partei Zweitstimmen in Prozent SPD 38,6 CDU 24,3 Grüne 4,0 FDP 9,5 Linke 4,7 AfD 13,1

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Essen I bei der Landtagswahl 2017 lag bei 59,4 Prozent. (ms)