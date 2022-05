NRW-Wahl: Wann gibt es die Ergebnisse im Wahlkreis Düsseldorf I?

Von: Nils Tillmann

Teilen

Am 15. Mai 2022 findet die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen statt. Die Ergebnisse im Wahlkreis Düsseldorf I finden Sie hier.

Düsseldorf – Am 15. Mai 2022 ist die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen. Es zeichnet sich ein enges Rennen zwischen Hendrik Wüst und Thomas Kutschaty ab. Für wen stimmen die Wähler:innen im Wahlkreis Düsseldorf I? Die regierende Koalition aus CDU und FDP muss sich in der NRW-Wahl gegen die Oppositionsparteien SPD, Grüne und AfD behaupten. Auch die Linke, die 2017 den Einzug in den Landtag um 0,1 Prozent verpasst hatte, tritt wieder an, ebenso wie mehr als 20 Kleinparteien.

Landtagswahl Nordrhein-Westfalen: Wer darf wählen?

An der Wahl dürfen alle Bewohner:innen Nordrhein-Westfalens teilnehmen, die 18 Jahre oder älter sind, einen deutschen Pass besitzen und am Tag der Wahl seit mindestens 17 Tagen in NRW wohnhaft sind. Damit gibt es in NRW mehr als 13 Millionen wahlberechtigte Personen. Statt am 15. Mai den Gang zur Urne zu machen, steht Wähler:innen natürlich auch die Briefwahl zur Verfügung. Briefwahlunterlagen können im Vorfeld mithilfe der Wahlunterlagen online, per Post oder per Fax beantragt werden.

Die NRW-Wahl im Überblick Wahltag 15.5.2022 Wahlperiode Fünf Jahre Wahlberechtigte 13,2 Millionen Wahlkreise 128

Bei der Wahl darf jede:r Wähler:in zwei Stimmen abgeben: die Erststimme zur Direktwahl im eigenen Wahlbezirk und die Zweitstimme für die Landesliste der jeweiligen Partei. Mit einer einfachen Mehrheit unter den Erststimmen erhält in jedem Wahlkreis ein:e Kandidat:in ein Direktmandat für den Landtag. Mit der Zweitstimme erhalten die Parteien eine Anzahl an Landtagssitzen, die ihrem Anteil an den Gesamtstimmen entsprechen.

Die Kandidat:innen der NRW-Wahl

Die Spitzenkandidierenden, die um den Posten als Ministerpräsident ringen, sind Thomas Kutschaty für die SPD und der Amtsinhaber Hendrik Wüst für die CDU. In Umfragen aus den Monaten vor der Wahl stehen die beiden Parteien Kopf an Kopf. Eine Meinungsumfrage des Wahlforschungsinstituts Infratest Dimap vom 3. April, sieht die CDU mit 31 Prozent der Stimmen nur einen Prozentpunkt vor der SPD.

Wahlplakate zur Landtagswahl in NRW © Manngold/IMAGO

Während es unklar bleibt, ob die CDU oder SPD die Oberhand hat, sind die meisten Meinungsforscher:innen sich einig, dass besonders die Grünen, mit Spitzenkandidatin Mona Neubaur, mit einem Stimmzuwachs rechnen dürfen. Die FDP, mit Spitzenkandidat Joachim Stamp könnte dafür Sitze im Landtag verlieren. Es zeichnet sich damit ein spannendes Rennen um den Ministerpräsidentenposten ab.

Die Kandidat:innen zur Direktwahl im Wahlkreis Düsseldorf I:

Olaf Lehne (CDU)

Markus Weske (SPD)

Rainer Matheisen (FDP)

Mona Neubaur (Bündnis 90/Die Grünen)

Marcel Nowitzki (Die Linke)

Marco Paul Vogt (AfD)

Nina Knappmeyer (Die PARTEI)

Paul Straif (MLPD)

Paula Hovestadt (Volt)

Die NRW-Wahl im Wahlkreis Düsseldorf I

Die Landeshauptstadt Düsseldorf mit ihren 620.000 Einwohner:innen (Stand 2020) umfasst insgesamt vier Landtagswahlkreise. Der Wahlkreis Düsseldorf I, auch Wahlkreis 41 genannt, beinhaltet die folgenden Stadtteile: Altstadt, Carlstadt, Stadtmitte, Pempelfort, Derendorf, Golzheim, Stockum, Lohausen, Kaiserwerth, Wittlaer, Kalkum, Angermund, Lichtenbroich, Unterrath und Mörsenbroich.

Bei der letzten Landtagswahl 2017 konnte sich in diesem Wahlkreis die CDU mit mehr als sieben Prozentpunkten Vorsprung vor der SPD entscheidend absetzen. Auch die FDP erzielte 2017 im Wahlkreis Düsseldorf I mit fast 20 Prozent der Stimmen ein starkes Ergebnis. Das Direktmandat im Wahlkreis ging 2017 an Olaf Lehne von der CDU, der damit Markus Weske von der SPD ablöste. Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis lag bei 69,1 Prozent. Hier sind die Ergebnisse der Landtagswahl 2017 im Wahlkreis Düsseldorf I:

Partei Zweitstimmen in Prozent CDU 32,7 SPD 24,9 FDP 19,7 Die Grünen 7,5 AfD 5,7 Die Linke 5,4 Sonstige 4,1

Was denken Sie: Welche Partei wird in der NRW-Wahl gewinnen?

Wann sind die Ergebnisse der NRW-Landtagswahl 2022 für Düsseldorf I verfügbar?

Die ersten Prognosen und Hochrechnungen für die NRW Landtagswahl werden gegen 18:30 am Abend des Wahltages am 15. Mai erwartet. Die genauen Ergebnisse werden jedoch mehr Zeit in Anspruch nehmen und voraussichtlich erst im späten Abend oder der Nacht von Sonntag auf Montag verfügbar sein.

Die Ergebnisse der Landtagswahl können am Abend des 15. Mai im TV und Live-Stream mitverfolgt werden. Bei der NRW-Wahl handelt es sich nach der Landtagswahl im Saarland und der Landtagswahl in Schleswig-Holstein um die dritte der Landtagswahlen 2022. (Nils Tillmann)