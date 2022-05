Landtagswahl NRW: Wann kommen die Ergebnisse im Wahlkreis Bottrop – Recklinghausen VI?

Von: Max Schäfer

Am 15. Mai 2022 findet die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen statt. Die Ergebnisse im Wahlkreis Bottrop - Recklinghausen VI finden Sie hier.

Bottrop – Am 15. Mai 2022 ist die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen. Es zeichnet sich ein enges Rennen zwischen Hendrik Wüst und Thomas Kutschaty ab. Für wen stimmen die Wähler:innen im Wahlkreis Bottrop - Recklinghausen VI? Bei der NRW-Wahl am 15. Mai 2022 stimmen die Menschen im bevölkerungsreichsten Bundesland über die Zusammensetzung eines neuen Landtags ab. Bisher führt Ministerpräsident Hendrik Wüst eine Koalition aus CDU und FDP an.

Eine Wiederwahl ist jedoch unsicher, denn die SPD mit Spitzenkandidat Thomas Kutschaty liegt in Umfragen gleichauf. Andere Parteien haben ebenfalls Spitzenkandidierende nominiert. Auch die Menschen im Wahlkreis Bottrop – Recklinghausen VI entscheiden mit, wer am Ende Ministerpräsident:in von Nordrhein-Westfalen wird.

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen sind alle Deutschen wahlberechtigt, die mindestens 18 Jahre alt sind, seit mindestens dem 16. Tag vor der Wahl in NRW wohnen und nicht aus anderen Gründen vom Wahlrecht ausgeschlossen wurden. Sie können im Vorfeld per Briefwahl abstimmen oder am Wahlsonntag zwischen 8 und 18 Uhr im Wahllokal ihre Kreuze setzen. Der Wahl-O-Mat kann helfen, eigene Interessen mit den Positionen der Parteien abzugleichen.

Landtagswahl Nordrhein-Westfalen: Wer kandidiert im Wahlkreis Bottrop – Recklinghausen VI?

Bei der NRW-Wahl 2022 haben die Menschen im Wahlkreis Bottrop – Recklinghausen VI zwei Stimmen. Mit der Erststimme wählen sie eine Kandidatin oder einen Kandidaten aus ihrem Wahlkreis, die oder der direkt in den Landtag einzieht. Das Direktmandat gewinnt, wer die meisten Stimmen erhält. Im Wahlkreis Bottrop – Recklinghausen VI stehen bei der Landtagswahl NRW 2022 folgende Kandidierenden zur Auswahl:

Annette Bunse (CDU)

Thomas Göddertz (SPD)

Andreas Mersch (FDP)

Joachim Gutsche (Grüne)

Günter Blocks (Linke)

Detlef Bauer (AfD)

Bärbel Kersken (MLPD)

Gerhard Dorka (DKP)

Holger Hidde (Die Basis)

Mohamad Samer Hadid (Team Todenhöfer)

Mit der Zweitstimme entscheiden die Wahlberechtigten bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen darüber, welche Parteien oder politischen Vereinigungen ins Landesparlament einziehen. Die Wähler:innen wählen dabei die Landesliste einer Partei. Insgesamt 29 Landeslisten wurden zugelassen. Das Ergebnis bestimmt, wie viele Sitze die Parteien im Landtag bekommen.

Bei der Landtagswahl NRW am 15. Mai 2022 entscheiden die Menschen im Wahlkreis Bottrop – Recklinghausen VI unter anderem darüber, wer das Direktmandat gewinnt. (Symbolbild) © Hatim Kaghat/dpa

Wahlkreis Bottrop – Recklinghausen VI (75): Die Ergebnisse der Landtagswahl NRW 2022

Mit der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr beginnen die Wahlhelfer:innen mit der Auszählung der Stimmen. Zu dieser Zeit werden bereits die ersten Prognosen und Hochrechnungen der Landtagswahl veröffentlicht. Die Hochrechnungen werden im Laufe des Abends immer genauer. Mit den Ergebnissen der Wahl ist jedoch erst am Abend zu rechnen. Sobald das Ergebnis der Landtagswahl NRW 2022 im Wahlkreis Bottrop – Recklinghausen feststeht, finden Sie es an dieser Stelle.

NRW-Wahl: Was gehört zum Wahlkreis Bottrop – Recklinghausen VI?

Der Wahlkreis Bottrop – Recklinghausen VI liegt im Ruhrgebiet. Er umfasst die kreisfreie Stadt Bottrop mit ihren etwa 117.000 Einwohner:innen sowie Teile der Stadt Gladbeck im Landkreis Recklinghausen. Folgende Stadtbezirke von Gladbeck gehören zum Wahlkreis 75:

Alt-Rentfort

Rentford-Nord

Schultendorf

Ellinghorst

Die übrigen Stadtteile von Gladbeck gehören zum Wahlkreis Gelsenkirchen I – Recklinghausen V.

Wahlkreis Bottrop – Recklinghausen VI: Das Ergebnis der NRW-Wahl 2017

Bei der Landtagswahl NRW 2017 gewann Thomas Göddertz von der SPD mit 40,7 Prozent der Erststimmen das Direktmandat im Wahlkreis Bottrop. Weitere Kandidierende waren Anette Bunse (CDU, 30,6 Prozent), Matthias Gellner (AfD, 10,3 Prozent), Andreas Mersch (FDP, 6,1 Prozent), Günter Blocks (Linke, 4,1 Prozent), Joachim Gutsche (Grüne, 3,7 Prozent), Johannes Bombeck (ÖDP, 1,5 Prozent), Nils Feldeisen (Piraten, 1,3 Prozent), Michael Gerber (DKP, 1,2 Prozent) und Bärbel Kersken (MLPD, 0,2 Prozent).

Die meisten Zweitstimmen erhielt ebenfalls die SPD. Das Ergebnis der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2017 im Wahlkreis Bottrop im Überblick:

Partei Zweitstimmen in Prozent SPD 38,07 CDU 27,48 Grüne 3,93 FDP 9,50 Linke 4,31 AfD 11,01

Die landesweiten Ergebnisse können Sie in unserem Live-Ticker zur NRW-Wahl 2022 verfolgen. Die Wahl kann ebenfalls live im TV und Live-Stream mitverfolgt werden. (ms)