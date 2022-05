Landtagswahl NRW: Wann kommen die Ergebnisse im Wahlkreis Coesfeld I – Borken III?

Von: Max Schäfer

Am 15. Mai 2022 findet die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen statt. Die Ergebnisse im Wahlkreis Coesfeld I – Borken III finden Sie hier.

Coesfeld – Am 15. Mai 2022 ist die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen. Es zeichnet sich ein enges Rennen zwischen Hendrik Wüst und Thomas Kutschaty ab. Für wen stimmen die Wähler:innen im Wahlkreis Coesfeld I – Borken III? Bei der NRW-Wahl am 15. Mai 2022 stimmen die Menschen im bevölkerungsreichsten Bundesland über die Zusammensetzung eines neuen Landtags ab. Bisher führt Ministerpräsident Hendrik Wüst eine Koalition aus CDU und FDP an.

Eine Wiederwahl ist jedoch unsicher, denn die SPD mit Spitzenkandidat Thomas Kutschaty liegt in Umfragen gleichauf. Andere Parteien haben ebenfalls Spitzenkandidierende nominiert. Auch die Menschen im Wahlkreis Coesfeld I – Borken III entscheiden mit, wer am Ende Ministerpräsident:in von Nordrhein-Westfalen wird.

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen sind alle Deutschen wahlberechtigt, die mindestens 18 Jahre alt sind, seit mindestens dem 16. Tag vor der Wahl in NRW wohnen und nicht aus anderen Gründen vom Wahlrecht ausgeschlossen wurden. Sie können im Vorfeld per Briefwahl abstimmen oder am Wahlsonntag zwischen 8 und 18 Uhr im Wahllokal ihre Kreuze setzen. Der Wahl-O-Mat kann helfen, eigene Interessen mit den Positionen der Parteien abzugleichen.

Landtagswahl Nordrhein-Westfalen: Wer kandidiert im Wahlkreis Coesfeld I – Borken III?

Bei der NRW-Wahl 2022 haben die Menschen im Wahlkreis Coesfeld I – Borken III zwei Stimmen. Mit der Erststimme wählen sie eine Kandidatin oder einen Kandidaten aus ihrem Wahlkreis, die oder der direkt in den Landtag einzieht. Das Direktmandat gewinnt, wer die meisten Stimmen erhält. Im Wahlkreis Coesfeld I – Borken III stehen bei der Landtagswahl NRW 2022 folgende Kandidierenden zur Auswahl:

Wilhelm Korth (CDU)

Jan Kemper (SPD)

Henning Höne (FDP)

Mareike Raack (Grüne)

Jonathan Butteweg (Linke)

Patrick Mack (AfD)

Marcel Stratmann (Familie)

Mit der Zweitstimme entscheiden die Wahlberechtigten bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen darüber, welche Parteien oder politischen Vereinigungen ins Landesparlament einziehen. Die Wähler:innen wählen dabei die Landesliste einer Partei. Insgesamt 29 Landeslisten wurden zugelassen. Das Ergebnis bestimmt, wie viele Sitze die Parteien im Landtag bekommen.

Wer darf im Plenarsaal des Landtags von Nordrhein-Westfalen Platz nehmen? Auch die Wähler:innen im Wahlkreis Coesfeld I – Borken III geben die Antwort. (Symbolbild) © Jochen Tack/Imago

Wahlkreis Coesfeld I – Borken III: Die Ergebnisse der Landtagswahl NRW 2022

Mit der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr beginnen die Wahlhelfer:innen mit der Auszählung der Stimmen. Zu dieser Zeit werden bereits die ersten Prognosen und Hochrechnungen der Landtagswahl veröffentlicht. Die Hochrechnungen werden im Laufe des Abends immer genauer.

Mit den Ergebnissen der Wahl ist jedoch erst am Abend zu rechnen. Sobald das Ergebnis der Landtagswahl NRW 2022 im Wahlkreis Coesfeld I – Borken III feststeht, finden Sie es an dieser Stelle.

NRW-Wahl: Was gehört zum Wahlkreis Coesfeld I – Borken III?

Der Wahlkreis Coesfeld I – Borken III liegt im Nordwesten Nordrhein-Westfalens. Folgende Gemeinden im Kreis Coesfeld gehören dazu:

Billerbeck

Coesfeld

Rosendahl

Weitere Gemeinden im Kreis Coesfeld gehören zum Wahlkreis Coesfeld II. Außerdem gehören folgende Gemeinden im Kreis Borken zum Wahlkreis Coesfeld I – Borken III:

Gescher

Heiden

Raesfeld

Reken

Südlohn

Velen

Die übrigen Gemeinden im Kreis Borken gehören zum Wahlkreis Borken I oder zum Wahlkreis Borken II.

Wahlkreis Coesfeld I – Borken III: Das Ergebnis der NRW-Wahl 2017

Bei der Landtagswahl NRW 2017 gewann Wilhelm Korth (CDU) mit einer deutlichen Mehrheit von 51,9 Prozent der Erststimmen das Direktmandat im Wahlkreis Coesfeld I – Borken III. Weitere Kandidierende waren Hermann Vogt (SPD, 25,9 Prozent), Henning Höne (FDP, 9,2 Prozent), Mareike Raack (Grüne, 6,9 Prozent), Marc Kublun (AfD, 3,3 Prozent) und Helmut Geuking (Familie, 0,4 Prozent).

Die meisten Zweitstimmen erhielt ebenfalls die CDU. Das Ergebnis der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2017 im Wahlkreis Coesfeld I – Borken III im Überblick:

Partei Zweitstimmen in Prozent SPD 25,5 CDU 46,7 Grüne 5,7 FDP 12,6 Linke 2,5 AfD 4,2

Im Wahlkreis Coesfeld I – Borken III lag die Wahlbeteiligung bei 72,2 Prozent. Die landesweiten Ergebnisse können Sie in unserem Live-Ticker zur NRW-Wahl 2022 verfolgen. Die Wahl kann ebenfalls live im TV und Live-Stream mitverfolgt werden. (ms)