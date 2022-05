NRW-Wahl: Wann kommen die Ergebnisse im Wahlkreis Borken II?

Von: Max Schäfer

Am 15. Mai 2022 findet die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen statt. Die Ergebnisse im Wahlkreis Borken II finden Sie hier.

Gronau – Am 15. Mai 2022 ist die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen. Es zeichnet sich ein enges Rennen zwischen Hendrik Wüst und Thomas Kutschaty ab. Für wen stimmen die Wähler:innen im Wahlkreis Borken II?

Der Wahlkreis Borken II ist einer von 128 Wahlkreisen bei der NRW-Wahl. Die Menschen entscheiden bei der Abstimmung am 15. Mai 2022, wer in den Landtag Nordrhein-Westfalens einzieht und die Regierung stellen kann. Umfragen vor der Wahl versprechen Spannung zwischen zwei Spitzenkandidierenden: Die CDU mit Spitzenkandidat Hendrik Wüst und die SPD mit Bewerber Thomas Kutschaty liegen immer wieder gleich auf.

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen dürfen alle Deutschen wählen, die am Wahlsonntag mindestens 18 Jahre alt sind, ihren Erstwohnsitz seit mindestens dem 16. Tag vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen haben und nicht aus anderweitigen Gründen vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Alle Menschen im Gebiet des Wahlkreises Borken II, welche diese Voraussetzungen erfüllen, können ihre Stimme am Wahlsonntag von 8 bis 18 Uhr im Wahllokal abgeben. Bereits im Vorfeld ist eine Abstimmung per Briefwahl möglich. Der Wahl-O-Mat kann bei der Wahlentscheidung helfen.

Landtagswahl Nordrhein-Westfalen: Wer kandidiert im Wahlkreis Borken II (77)?

Mit der Erststimme entscheiden die Wählenden im Wahlkreis Borken II, wer das Direktmandat gewinnt und damit die Region nach der NRW-Wahl im Landtag vertritt. Wer die meisten Stimmen bekommt, ist gewählt. Eine einfache Mehrheit ist daher ausreichend. Folgende fünf Kandidat:innen stehen im Wahlkreis Borken II zur Wahl:

Heike Wermer (CDU)

Norbert Ricking (SPD)

Sergej Kernebeck (FDP)

Jens Steiner (Grüne)

Nils Feldhaus (Linke)

Helmut Seifen (AfD)

Mit der Zweitstimme wählen die Menschen die Landesliste einer Partei oder anderen politischen Vereinigung. Bei der NRW-Wahl 2022 sind 29 Listen zugelassen. Das Ergebnis der Zweitstimme entscheidet, wie viele Sitze die Parteien im Landtag erhalten. Dazu müssen sie jedoch mindestens fünf Prozent bekommen.

NRW-Wahl 2022: Die Ergebnisse im Wahlkreis Borken II (77)

Sobald die Wahllokale am Wahlsonntag um 18 Uhr schließen, beginnen die Wahlhelfer:innen mit der Auszählung der Stimmen. Um diese Zeit werden auch die ersten Prognosen und Hochrechnungen veröffentlicht, die auf Nachwahlbefragungen und ersten Auszählungsergebnissen basieren. Im Laufe des Abends werden die Hochrechnungen immer genauer. Die Ergebnisse der NRW-Wahl 2022 im Wahlkreis Borken II (77) können Sie an dieser Stelle verfolgen.

Die landesweiten Ergebnisse der NRW-Wahl 2022 finden Sie in unserem Live-Ticker.

Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2022: Was gehört zum Wahlkreis Borken II?

Der Wahlkreis Borken II der NRW-Wahl liegt im Nordwesten des Bundeslandes. Bei der letzten Landtagswahl 2017 waren etwa 110.000 Menschen wahlberechtigt. Folgende Städte und Gemeinden gehören zum Wahlkreis Borken II (77):

Ahaus

Gronau

Heek

Legden

Schöppingen

Stadtlohn

Vreden

Wahlkreis Borken II: Die Ergebnisse der Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017

2017 konnte Heike Werner von der CDU mit 56,3 Prozent der Erststimmen das Direktmandat im Wahlkreis Borken II gewinnen. Weitere Bewerber waren Dietmar Brüning (SPD, 26 Prozent), Ulrich Doetkotte (FDP, 6,9 Prozent), Helmut Seifen (AfD, 4,1 Prozent), Jens Steiner (Grüne, 3,8 Prozent) und Philip Schulz (Linke, 2,8 Prozent).

Auch bei den Zweitstimmen lag die CDU im Wahlkreis Borken II (77) deutlich vorne. Das Zweitstimmenergebnis im Wahlkreis 77 bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2017 im Überblick:

Partei Zweitstimmen in Prozent SPD 26,0 CDU 48,8 Grüne 4,1 FDP 11,4 Linke 2,6 AfD 4,2

Die NRW-Wahl ist bereits die dritte einer Reihe von Landtagswahlen 2022 und kann live im TV und Live-Stream mitverfolgt werden. Zuvor fanden bereits die Saarland-Wahl und die Landtagswahl in Schleswig-Holstein statt. (ms)