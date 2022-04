Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen: Die Spitzenkandidat:innen hier im Überblick

Von: Nail Akkoyun

Teilen

Am 15. Mai 2022 wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Alle Infos über die Spitzenkandidat:innen der Landtagswahl finden Sie hier.

Düsseldorf – Die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen fällt 2022 auf den 15. Mai. Bürger:innen können ihre Stimme dann zwischen 8.00 Uhr und 18.00 Uhr in den Wahllokalen abgeben oder bereits im Voraus per Briefwahl abstimmen. Zur Wahl stehen unter anderem der amtierende Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sowie der ehemalige Landesjustizminister Thomas Kutschaty (SPD) – aktuellen Umfragen zufolge gelten die beiden als die Spitzenkandidaten.

Bundesland Nordrhein-Westfalen Fläche 34.098 km² Bevölkerung 17.925.570 (Stand: 2020) Hauptstadt Düsseldorf Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) Stellvertreterin des Ministerpräsidenten Joachim Stamp (FDP) Termin der Landtagswahl 15.05.2022

Spitzenkandidat:innen bei der Landtagswahl 2022 in Nordrhein-Westfalen: So funktioniert die Wahl

Die Landtagswahlen 2022 betreffen nicht nur Nordrhein-Westfalen, sondern auch die Saarland, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Bei der Landtagswahl in NRW handelt es sich um eine Kombination aus Mehrheits- und Verhältniswahlrecht. Wahlberechtigte haben je zwei Stimmen. Mit der Zweitstimmen entscheidet man sich, unabhängig von der Erststimme, für eine der Parteien, die zur Wahl antreten. Bei der Erststimme genügt den Kandidat:innen eine einfache Mehrheit: Wer als Direktkandidatin oder -kandidat die meisten Stimmen in einem der 128 Wahlkreise holt, ist gewählt und zieht ins Parlament ein.

Sind die Direktmandate vergeben, ziehen mindestens 53 weitere Abgeordnete über die Landesliste ihrer Partei in den Landtag ein. Hier zählt die Menge der Zweitstimmen. Nur Parteien, die mindestens fünf Prozent der Gesamtstimmenzahl erreichen, schaffen es in den Landtag. Bei der vergangenen Landtagswahl im Jahr 2017 machten 8.577.221 Menschen in NRW von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Wie sich die Wahlbeteiligung 2022 entwickeln wird, bleibt abzuwarten.

Treten zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen an: Amtsinhaber Hendrik Wüst (CDU) und SPD-Kandidat Thomas Kutschaty. © Oliver Berg/dpa

Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen: Welche Spitzenkandidat:innen treten 2022 an?

Laut aktuellen Umfragen zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen dürfte es ein enges Rennen zwischen Amtsinhaber Hendrik Wüst und SPD-Politiker Thomas Kutschaty werden. So zeigt eine vom WDR in Auftrag gegebene und vom Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap durchgeführte Erhebung auf, dass die CDU derzeit mit 31 Prozent recht knapp vor der SPD (30 Prozent) liegt. Wüst übernahm das Amt des Ministerpräsidenten erst im Oktober 2021, nachdem dessen Vorgänger und Kanzlerkandidat Armin Laschet angekündigt hatte, sich auf seine politische Karriere in Berlin konzentrieren zu wollen.

Name Hendrik Wüst Partei CDU Position Ministerpräsident NRW; CDU-Landesvorsitzender Geburtsdatum, -ort 19.07.1975 in Rhede (Deutschland)

Auch Thomas Kutschaty tritt bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen an

Ebenfalls Hoffnungen auf einen Sieg bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen kann sich Thomas Kutschaty machen. Der SPD-Politiker war im Zeitraum vom 15. Juli 2010 bis zum 30. Juni 2017 Justizminister von NRW. Seit April 2018 ist Kutschaty Oppositionsführer und Fraktionsvorsitzender seiner Partei sowie stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD.

Name Thomas Kutschaty Partei SPD Position Fraktionsvorsitzender; Oppositionsführer Geburtsdatum, -ort 12.06.1968 in Essen (Deutschland)

Sonstige Spitzenkandidat:innen bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen

Dass die Grünen das Ministerpräsidentenamt nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen innehaben werden, gilt als recht unwahrscheinlich. Wie andere Parteien auch schicken die Grünen aber dennoch eine Kandidatin ins Rennen. Mona Neubaur kandidiert für das Amt der Ministerpräsidentin.

Name Monika Neubaur Partei Bündnis 90/Die Grünen Position Grünen-Landesvorsitzende Geburtsdatum, -ort 01.07.1977 in Pöttmes (Deutschland)

Zudem tritt für die FDP der stellvertretende Ministerpräsident Joachim Stamp zur Wahl an. In der schwarz-gelben Regierung in NRW leitet Stamp derzeit das Ministerium für Kinder, Familie, Geflüchtete und Integration (MKFFI NRW).

Name Joachim Stamp Partei FDP Position stellvertretender Ministerpräsident; KFFI-Minister Geburtsdatum, -ort 21.06.1970 in Bad Ems (Deutschland)

Die Linke und die AfD haben mit Carolin Butterwegge beziehungsweise Markus Wagner ebenfalls Spitzenkandidat:innen für die Wahl aufgestellt, allerdings müssen die beiden Parteien, insbesondere die Linke, sogar um den Einzug ins Landesparlament bangen. Eine Regierungsbeteiligung der AfD gilt ohnehin als ausgeschlossen. Hochrechnungen und Prognosen für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen sind ab 18 Uhr zu erwarten, die Ergebnisse dürften am späten Abend oder in der Nacht zum Montag folgen. (nak)