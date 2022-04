Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen: Hier sehen Sie die Wahl live im TV und im Live-Stream

Von: Nail Akkoyun

Teilen

Am 8. Mai 2022 findet die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen statt. Erfahren Sie hier, wo Sie die Wahl live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

Düsseldorf – Am Sonntag, dem 15. Mai 2022, findet die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen statt. Zwischen 8.00 und 18.00 Uhr können Bürger:innen dann in Wahllokalen mit ihrer Stimme das neue Parlament mitbestimmen – falls sie zuvor nicht bereits per Briefwahl gewählt haben sollten. Bei der Landtagswahl tritt neben Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) unter anderem auch dessen Stellvertreter Joachim Stamp (FDP) sowie der SPD-Politiker Thomas Kutschaty als Spitzenkandidaten an.

Bundesland Nordrhein-Westfalen Fläche 34.098 km² Bevölkerung 17.925.570 (Stand: 2020) Hauptstadt Düsseldorf Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) Stellvertreterin des Ministerpräsidenten Joachim Stamp (FDP) Termin der Landtagswahl 15.05.2022

Landtagswahl 2022 in Nordrhein-Westfalen: So können Sie die Wahl live im TV und als Stream verfolgen

Ist die Fünf-Prozent-Hürde erst überwunden, steht jeder gewählten Partei je nach Stimmanteil eine entsprechende Anzahl an Sitzen im Landtag zu. Der aktuelle, 17. Landtag setzt sich aus 199 Abgeordneten zusammen.

Die Landtagswahlen 2022 betreffen neben NRW und Schleswig-Holstein sowie der Saarland-Wahl auch Niedersachsen. Doch wo kann man die Landtagswahl im Nordrhein-Westfalen 2022 live verfolgen? Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten.

Hier kann man die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen live im TV sehen

Welt :

: ZDF :

: WDR :

: Das Erste :

: Tagesschau 24 :

: Phoenix:

Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen: Sie kann live im TV und im Live-Stream mitverfolgt werden. (Archivfoto) © Federico Gambarini/dpa

Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2022: Hier kann man die Wahl als Live-Stream sehen

Phoenix : Live-Stream „Phoenix vor Ort“ auf phoenix.de

: Live-Stream „Phoenix vor Ort“ auf phoenix.de Welt :

: Westdeutscher Rundfunk: Live-Stream auf wdr.de und in der ARD-Mediathek

Am Wahlsonntag ist zunächst mit Hochrechnungen und Prognosen zu rechnen. Ergebnisse und Aussagen zur Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen dürften zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. (nak)