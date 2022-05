NRW-Wahl: Das ist der aktuelle Stand in Nordrhein-Westfalen

Von: Max Schäfer

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen entscheiden die Menschen über das neue Landesparlament und die neue Regierung. Wie ist der aktuelle Stand?

Am 15. Mai 2022 findet die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen statt.

Sowohl CDU als auch SPD haben gute Chancen, den Ministerpräsidenten zu stellen.

Wie ist der aktuelle Stand bei der NRW-Wahl?

Update vom Sonntag, 15. Mai, 08.00 Uhr: Seit 08.00 Uhr haben die Wahllokale in Nordrhein-Westfalen geöffnet. Bis 18.00 Uhr ist sowohl die Abgabe von Briefwahl-Unterlagen als auch der Gang zur Urne möglich. Bei der Landtagswahl in NRW sind rund 13 Millionen Menschen wahlberechtigt.

Landtagswahl Nordrhein-Westfalen: Das ist der aktuelle Stand

Erstmeldung vom Sonntag, 15. Mai: Düsseldorf – Etwa 13,2 Millionen Menschen entscheiden am Sonntag, dem 15. Mai 2022, über den neuen Landtag von Nordrhein-Westfalen. Damit nehmen sie auch maßgeblich Einfluss auf die neue Landesregierung. Bisher regiert eine Koalition aus CDU und FDP, an deren Spitze Hendrik Wüst steht. Für Wüst ist es das erste Mal, dass er als Spitzenkandidat antritt. Er hatte das Amt 2021 von Armin Laschet übernommen.

Bundesland Nordrhein-Westfalen Fläche 34.098 km² Bevölkerung 17.925.570 (Stand: 2020) Hauptstadt Düsseldorf Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) Stellvertreter des Ministerpräsidenten Joachim Stamp (FDP) Termin der Landtagswahl 15.05.2022

Nach aktuellem Stand vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat Hendrik Wüst auch gute Chancen, nach der Landtagswahl Nordrhein-Westfalen zum Ministerpräsidenten gewählt zu werden. Die CDU liegt in Umfragen knapp vor der SPD. So steht die Union laut einer Umfrage des ZDF-Politbarometers vom 6. Mai 2022 bei 30 Prozent, die SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Thomas Kutschaty steht bei 28 Prozent. Mit 18 Prozent liegen die Grünen auf Rang drei.

Der bisherige Koalitionspartner der CDU, die FDP, kommt auf sieben Prozent. Eine Fortsetzung des Zweierbündnisses ist damit nicht möglich. Ebenfalls sieben Prozent bekommt laut ZDF-Umfrage die AfD. Die Linke verpasst mit drei Prozent den Einzug in den Landtag.

Die Ergebnisse der Landtagswahl Nordrhein-Westfalen können Sie im Live-Ticker mitlesen. Auch die aktuellen Prognosen und Hochrechnungen der NRW-Wahl werden live getickert.

Landtagswahl Nordrhein-Westfalen: Von der Wahl zum Ergebnis

Ob sich die Umfrageergebnisse in tatsächliche Sitze umwandeln lassen, zeigt sich bei der Landtagswahl am 15. Mai 2022. Alle Menschen, welche die deutsche Staatsbürgerschaft haben, mindestens 18 Jahre alt sind und seit mindestens dem 16. Tag vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen wohnen, dürfen mitentscheiden. Dazu haben sie am Wahltag zwischen 8 und 18 Uhr die Möglichkeit, ins Wahllokal zu gehen. Alternativ können die Wahlberechtigten bereits im Vorfeld per Briefwahl abstimmen. Wer sich bei seiner Wahlentscheidung unsicher ist, kann den Wahl-O-Mat befragen.

Die Spitzenkandidierenden kämpfen vor der Landtagswahl Nordrhein-Westfalen um Stimmen. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Die ersten Prognosen und Hochrechnungen zur Wahl gibt es am Wahlsonntag ab 18 Uhr. Im Laufe des Abends werden die Hochrechnungen immer genauer, so dass sie immer bessere Hinweise auf die Ergebnisse der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen liefern.

Nordrhein-Westfalen: Bei der Landtagswahl auf dem Laufenden bleiben

Der aktuelle Stand der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen lässt sich am Wahlabend im TV und im Live-Stream mitverfolgen. Die Abstimmung über das Landesparlament in NRW ist bereits die dritte von vier Landtagswahlen 2022. Zuvor waren die Menschen bei der Saarland-Wahl und bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein gefragt. Im Herbst wird auch in Niedersachsen gewählt. (ms)