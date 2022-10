Landtagswahl in Niedersachsen: Wann gibt es Prognosen und Hochrechnungen?

Von: Julia Schöneseiffen

Niedersachsen wählt am 9. Oktober ein neues Parlament. Prognosen und Hochrechnungen geben erste Hinweise auf den Ausgang der Landtagswahl. Wann ist damit zu rechnen?

Hannover – Am 9. Oktober 2022 findet die Landtagswahl in Niedersachsen statt. Die Bürger:innen in 86 Wahlkreisen entscheiden mit ihrer Stimme über ein neues Parlament. Damit legen sie fest, wer in den nächsten Jahren die Politik des Landes bestimmt. Die Prognosen und Hochrechnungen der Landtagswahl werden dementsprechend mit Spannung erwartet. Schließlich geben sie die ersten Hinweise auf das Ergebnis.

Ereignis Landtagswahl in Niedersachsen Datum 9. Oktober 2022 Legislaturperiode Fünf Jahre Anzahl der Wahlkreise 87 Spitzenkandidaten Stephan Weil (SPD), Bernd Althusmann (CDU)

Landtagswahl in Niedersachsen: Wer darf wählen?

Insgesamt treten 23 Parteien, 14 mit einer Landesliste, zur Wahl an. Darunter die SPD mit Spitzenkandidat Stephan Weil, der bereits seit 2013 Niedersachsens Ministerpräsident ist. Weils größter Herausforderer ist ein Mitglied seiner bisherigen Regierung: der Wirtschaftsminister Bernd Althusmann von der CDU.

Am 9. Oktober wählt Niedersachsen einen neuen Landtag. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Bei der Niedersachsen-Wahl 2022 sind alle deutschen Staatsbürger:innen ab 18 Jahren, die seit mindestens drei Monaten ihren Hauptwohnsitz in Niedersachsen haben, wahlberechtigt. Die Wähler:innen können ihre Stimme entweder direkt am 9. Oktober im Wahllokal abgeben oder vorab per Briefwahl. Die Wahllokale haben am Wahltag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Das jeweilige Wahllokal und weitere Informationen finden Wähler:innen auf der Wahlbenachrichtigung.

Wann kommen die ersten Prognosen und Hochrechnungen?

Das Ergebnis der Niedersachsen-Wahl 2022 wird nicht unmittelbar nach der Wahl feststehen. Allerdings werden die Prognosen und Hochrechnungen einen ersten Hinweis auf den Wahlausgang geben. Nach dem Schließen der Wahllokale um 18 Uhr beginnen die Wahlhelfer:innen umgehend mit der Auszählung der ersten Stimmzettel.

Ebenfalls um 18 Uhr ist mit den ersten Prognosen zu rechnen. Diese basieren auf sogenannten „Exit Polls“. Das sind vor den Wahllokalen durchgeführte repräsentative Umfragen, bei denen Wähler:innen in ausgewählten Bezirken gebeten werden, anonym Fragebögen auszufüllen.

Wann werden die ersten Hochrechnungen und das vorläufige Ergebnis erwartet?

Hochrechnungen hingegen beruhen auf bereits ausgezählten Stimmen. Daher ist mit ihnen erst ab 18.30 Uhr zu rechnen. Im Laufe des Abends werden immer wieder neue Hochrechnungen veröffentlicht, die immer aussagekräftiger werden. Das vorläufige Ergebnis der Landtagswahl in Niedersachsen wird voraussichtlich erst am späten Abend oder in der Nacht bekannt gegeben werden.

Wer sich unsicher ist, welche Kandidierenden und Parteien am besten zu den eigenen Interessen passen, kann vor der Niedersachsen-Wahl den Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung zurate ziehen. (jsch)