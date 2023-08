Zur Hessenwahl: Verkehrswende per Volksbegehren

Von: Jutta Rippegather

Das Bündnis ist im ersten Anlauf gescheitert. Jetzt setzt jetzt es auf den Staatsgerichtshof. Der wird wohl kaum vor der Landtagswahl entscheiden.

Das gibt es nicht alle Tage zu sehen: Mehr als 12 000 Radfahrende aus ganz Hessen waren vor einem Jahr von Frankfurt über die gesperrte Autobahn 66 Richtung nach Wiesbaden gefahren, um die 70 232 Unterschriften für das Volksbegehren Verkehrswende Hessen an den hessischen Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) zu überreichen.

Eine spektakuläre Veranstaltung, der Ende September die große Ernüchterung folgte: „Das Volksbegehren für ein Verkehrswendegesetz entspricht nicht der Verfassung“, stellte die Landesregierung per Kabinettsbeschluss fest. Extern hinzugezogene Juristen seien zu dem Ergebnis gekommen, dass der vorgelegte Gesetzentwurf über die Zuständigkeit des Landes hinausgehe, die Gesetzgebungskompetenz des Bundes berühre.

Doch so schnell geben die Kämpfenden für eine gerechte und klimafreundlichere Mobilität in Hessen nicht auf. Drei Vertrauenspersonen des Volksbegehrens haben Beschwerde eingelegt. Die liegt seit Oktober beim Staatsgerichtshof. Dass das Verfahren noch vor der Landtagswahl stattfinde, sei höchst unwahrscheinlich, sagt Anja Zeller vom VCD Hessen, der maßgeblich an dem Gesetzentwurf mitgearbeitet hat.

In der Präambel sind die Ziele des Bündnisses zu finden, das trotz der Widrigkeiten der Pandemie erstaunlich viele Unterschriften zusammengebracht hat. „Die Mobilität in Hessen soll bis 2030 umwelt- und sozialverträglich, klimaneutral, verkehrssicher und durchgängig barrierefrei gestaltet werden“, ist zu lesen. Und dass sich landesweit keine tödlichen Unfälle oder Unfälle mit Schwerverletzten ereignen sollten. Es gehe um Gerechtigkeit, dass jeder Zugang habe zu Angeboten und Infrastruktur - „unabhängig von Wohnort, Alter, Geschlecht, Lebenssituation, Herkunft, persönlichen Mobilitätseinschränkungen oder individueller Verkehrsmittelverfügbarkeit“.

Umweltfreundliche Verkehrsträger sollen verstärkt ausgebaut und gefördert werden, um die Lebensqualität im öffentlichen Raum zu steigern. Der Anteil der umweltfreundlichen Verkehrsmittel am gesamten Aufkommen soll bis zum Jahr 2030 landesweit auf 65 Prozent steigen, durch den Ausbau von Bus und Bahn sowie der Infrastruktur für Fuß- und Radverkehr.

Nach Lesart der schwarz-grünen Koalition greift das neue Nahmobilitätsgesetz zentrale Forderungen der Initiative Verkehrswende auf. Es stärke die Bedeutung und die Sicherheit des Rad- und Fußverkehrs, der werde jetzt erstmals dem Straßen-, Bus- und Bahnverkehr gesetzlich gleichgestellt sein, sagte Al-Wazir anlässlich der Verabschiedung im Juni.

Das Bündnis widerspricht: Zentrale Elemente einer echten Verkehrswende seien nicht berücksichtigt. Wie der öffentlichen Personennahverkehr, der nach seiner Vorstellung dabei eine zentrale Rolle spielen muss.