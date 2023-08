Wahlkreis 36 in Frankfurt: Probleme einer Großstadt

Von: Georg Leppert

Das Bahnhofsviertel und die Innenstadt prägen den Wahlkreis 36.

Im Wahlkampf kennt man keine Verwandten – und erst recht keine Koalitionspartner. Vor einigen Tagen gab Ordnungsdezernentin Annette Rinn der FR ein Interview zum Bahnhofsviertel. Die FDP-Politikerin forderte die Stadtverordneten auf, ihre ablehnende Haltung zu einer Waffenverbotszone in Frankfurts problematischstem Viertel zu überdenken, energisch forderte sie, eine solche Regelung auszuprobieren. Die Antwort von Julia Eberz, Stadtverordnete der Grünen und Direktkandidatin im Wahlkreis 36, folgte prompt. Obwohl Grüne und FDP im Römer in einer Koalition sind, machte Eberz deutlich, was sie von einer Waffenverbotszone hält: rein gar nichts.

Das Bahnhofsviertel, mit gerade mal einem halben Quadratkilometer der zweitkleinste Stadtteil in Frankfurt, ist wie gemalt, um damit Wahlkampf zu machen. Zwar sind viele Menschen in dem Viertel gar nicht stimmberechtigt, aber zu dem Quartier zwischen Hauptbahnhof und Gallusanlage, zwischen Mainzer Landstraße und Gutleutstraße scheint jede und jeder eine Meinung zu haben.

Die CDU fordert eine Neuausrichtung der Politik in dem Gebiet – auch mit mehr Rechten und technischen Möglichkeiten für die Polizei. Die Grünen betonen, dass der nicht zuletzt von ihnen entwickelte Frankfurter Weg eben nicht gescheitert sei und eine liberale Drogenpolitik nötig sei. Und die Linke weist auf die sozialen Probleme hin, die sich im Bahnhofsviertel besonders krass zeigten.

Tatsächlich sind die Zustände in dem Stadtteil sehr schwierig. Mit dem Beginn der Corona-Pandemie begann der Absturz des Viertels, das mehr und mehr von Cracksüchtigen geprägt ist. Klar, es gibt einige schöne Läden, eine funktionierende, weltstädtische Gastronomie, den Kultkiosk Yok Yok und eine rührige Werbekampagne mit den Straßennamen auf Aufklebern und T-Shirts. Das alles kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Polizei das Viertel als absoluten Kriminalitätsschwerpunkt ansieht und viele Menschen die Straßen gerade abends meiden. Weil sie eben nicht von Dealern angesprochen werden wollen. Oder weil sie Angst haben vor Drogensüchtigen, die scheinbar ziellos und zum Teil aggressiv durch den Stadtteil ziehen.

Was sich dagegen tun lässt? Weniger als viele Menschen hoffen, wie Ordnungsdezernentin Rinn vor ein paar Wochen erfreulich offen gesagt hat. Dass Menschen ungepflegt seien, mit Löchern in der Kleidung und unansehnlichen Zähnen durchs Viertel liefen, sei weder eine Straftat noch eine Ordnungswidrigkeit. Sprich: Die Politik könne noch so viele Kräfte von Landes- oder Stadtpolizei ins Bahnhofsviertel schicken, gegen diese Menschen dürften die Sicherheitskräfte nichts unternehmen. „Und das ist auch richtig so“, fügte Annette Rinn hinzu.

Was bleibt, sind bekannte Forderungen. Etwa nach der Waffenverbotszone, nach mehr Videoüberwachung, nach einer Neujustierung des Frankfurter Wegs, der Drogensüchtige als kranke Menschen und nicht als Straftäter behandelt. Gleichzeitig plädieren gerade die Grünen für Gesetzesänderungen. Der Kleinhandel mit Crack soll in bestimmten Bereichen zulässig sein, womit man Süchtige von der Straße holen könnte. Und die Legalisierung von Cannabis soll weiter gehen als bisher.

In einem Punkt ist sich die Politik im Wahlkreis und darüber hinaus hingegen einig. Frankfurt kann die Probleme im Bahnhofsviertel nicht alleine lösen. Viele der Süchtigen, die die Drogenhilfeeinrichtung nutzen, kommen nicht aus der Stadt, bisweilen ist von „Drogentourismus“ die Rede, ein zynischer Begriff.

Die Serie Die Stadt Frankfurt ist politisch eingeteilt in sechs Landtagswahlkreise. Gewählt wird jeweils eine Direktkandidatin oder ein Direktkandidat. Vor der Landtagswahl am 8. Oktober stellt die Frankfurter Rundschau diese Wahlkreise vor und nennt die Bewerberinnen und Bewerber. Den Auftakt macht der Wahlkreis 36. Er umfasst die Stadtteile Altstadt, Bahnhofsviertel, Dornbusch, Eckenheim, Eschersheim, Gallus, Ginnheim, Innenstadt und Westend.

Richtig aber ist: Süchtige benötigen auch in ihren Heimatstädten viel mehr Angebote – aber warum sollten die Kommunen diese schaffen und sich damit Probleme in die eigene Stadt holen? An dieser Stelle wäre die Landespolitik gefordert, um koordinierend tätig zu werden. Doch auch innerhalb der Fraktionen ist die Frage von weiteren Hilfsangeboten außerhalb Frankfurts strittig.

Zum Wahlkreis gehören zwar auch ruhigere Gegenden wie Eschersheim, Dornbusch und seit dieser Landtagswahl auch Eckenheim (dafür nicht mehr das Gutleut, das nun im Wahlkreis 34 beheimatet ist). Geprägt ist der „36er“ aber von Themen der Großstadt.

Wenige Meter vom Bahnhofsviertel entfernt beginnt die Innenstadt. Auch deren Entwicklung beschäftigt die Politik massiv, und auch in dieser Frage kommt man scheinbar schnell auf einen Nenner: Die City muss attraktiver werden.

Vor allem fehlt es in der Innenstadt an Grün. Plätze wie Roßmarkt, Rathenau- oder Goetheplatz sind Betonwüsten, die im Sommer brutal aufheizen. Sie müssen jetzt mühsam umgestaltet werden. Gleiches gilt für die Hauptwache, einen durch und durch unattraktiven Ort, der erst in einigen Jahren zu einer Art innerstädtischem Treffpunkt werden soll.

Strittiger ist die Frage nach dem Autoverkehr in der Innenstadt. Wobei auch Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP) sich eine City ohne Autos wünscht – aber erst eines Tages, nicht jetzt. Wüst verweist etwa auf die Kleinmarkthalle. Die Händlerinnen und Händler seien auf die Parkplätze direkt am Gebäude angewiesen.

Tatsache ist aber auch: Wer etwa am Samstagmittag in die Innenstadt kommt, nimmt die City als wenig einladend wahr. In den kleinen Straßen stauen sich Autos, deren Fahrer:innen mit zunehmender Verzweiflung einen Parkplatz suchen. Und die Parkhäuser sind oft ausgelastet, vor den Einfahrten bilden sich lange Schlangen.

Politisch war der Wahlkreis bisher fest in Hand der CDU. Sämtliche direkt gewählte Kandidaten kamen von den Christdemokraten. Zuletzt gewann Ralf-Norbert Bartelt vier Mal in Folge. Auch Ministerpräsident Boris Rhein entschied den „36er“ schon zweimal für sich. Mittlerweile tritt Rhein aber im Frankfurter Norden an.

