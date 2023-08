Wahlkampf der Linken: Probleme des Alltags mildern

Von: Florian Leclerc

Die Linke in Frankfurt setzt im Landtagswahlkampf unter dem Motto „Macht Hessen gerecht“ auf Sozialpolitik.

Die jüngsten Umfragen zur Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober sehen die Linke bei unter fünf Prozent. Das sollte den Frankfurter Direktkandidaten und Direktkandidatinnen keine Sorgen machen, sagt Axel Gerntke (59), Kreisvorsitzender der Linken in Frankfurt und Mitglied im Hessischen Landtag. „In Frankfurt haben wir zuletzt überproportional gute Ergebnisse erzielt. Wir sind guten Mutes, wieder in den Landtag einziehen zu können.“

Unter dem Motto „Macht Hessen gerecht“ und mit 6000 Plakaten zieht die Linke in Frankfurt in den Landtagswahlkampf. 40 000 Euro gebe die Partei in der Stadt für den Wahlkampf aus, erklärt Gerntke. Er tritt im Wahlkreis 34 als Direktkandidat an und steht auf Platz sechs der Landesliste - falls die Linke in den Landtag einzieht, sollte es für ihn reichen. Für ihn stünden Verteilungsfragen im Vordergrund, sagt er beim Pressegespräch. Außerdem der Ausbau des Nahverkehrs und die Einführung eines Nulltarifs.

Magdalena Depta-Wollenhaupt (37) pendelt zwischen Frankfurt, wo sie mit ihrer Familie wohnt, und Berlin. In der Hauptstadt ist sie Referentin der Linksfraktion für Kultur- und Medienpolitik. Die Direktkandidatin im Wahlkreis 35 hebt Antifaschismus und den Kampf gegen rechts im Wahlkampf hervor. Sie rät, die Polizei mit Seminaren gegen rechts und der Etablierung einer Fehlerkultur zu reformieren. Den Verfassungsschutz würde sie abschaffen und durch eine „wissenschaftlich arbeitende Beobachtungsbehörde“ ersetzen.

Wahlkampftermine

Jan Pasternack (SPD) tourt durch die Nordweststadt. Bei seiner „Nordi-Challenge“ will der Direktkandidat im Wahlkreis 35 bis zur Landtagswahl am 8. Oktober an jeder Tür in der Nordweststadt einmal geklopft oder geklingelt haben. Er steuert dabei 8000 Haushalte an, in denen etwa 18 000 Menschen leben. Pasternack ist von Montag bis Freitag unterwegs, in der Zeit von 17.30 bis 19 Uhr. fle

Julia Eberz (Grüne), Direktkandidatin im Wahlkreis 36, spaziert durch das Ausgehviertel der queeren Szene nördlich der Konstablerwache. Treffpunkt ist am heutigen Freitag, 25. August, um 17 Uhr am sogenannten Regenbogenkreisel zwischen Großer Friedberger Straße, Vilbeler Straße und Schäfergasse. Alexander Mitsch, Mitglied der Grünen im Ortsbeirat 1, gibt dabei einen kurzen Abriss über die Geschichte des Viertels und dessen Herausforderungen. fle

Uwe Serke (CDU), Direktkandidat im Wahlkreis 34, lädt zu einem Rundgang durch Griesheim ein, um über die Abwärme von Rechenzentren zu informieren, die als Wärme für Heizung und Heißwasser genutzt werden könne. Der Rundgang beginnt am heutigen Freitag, 25. August, um 17 Uhr, an der Jägerallee/Ecke Elsterstraße. Nach dem Spaziergang geht die Diskussion um 18.30 Uhr beim monatlichen Treff der CDU Griesheim in der Gaststätte Mainglück, Griesheimer Stadtweg 77a, weiter. fle