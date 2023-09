Hessenwahl: Faeser warnt in Frankfurt vor Rechts

Von: Jutta Rippegather

Es muss nicht immer ein Kanzler sein. Nancy Faeser freut sich auch über einen Minister. © Rolf Oeser

Wahlkampfauftakt der SPD ohne geprellten Kanzler, aber mit gesundem Verteidigungsminister.

Bad Homburg – Die Hessen-SPD kann improvisieren. In der vergangenen Woche ist Fraktionschef Günther Rudolf kurzfristig für die an Corona erkrankte Spitzenkandidatin Nancy Faeser eingesprungen. Am frühen Sonntagabend ist es nicht Kanzler Olaf Scholz, der aus der schwarzen Limousine mit dem Berliner Kennzeichen vor dem Güterbahnhof in Bad Homburg steigt.

Boris Pistorius ist kurzfristig eingesprungen, um mit der Parteifreundin in die heiße Wahlkampfphase zu starten. Der Kanzler hat sich beim Joggen Gesichtsprellungen zugezogen, es gehe ihm aber gut, versichert Faeser. Und freut sich, dass der Bundesverteidigungsminister sie unterstützt . Und der tut es sehr gerne, wie er den 300 Zuhörerinnen und Zuhörern versichert.

Boris Pistorius wirbt für Faeser

Er schätze Faeser sehr. Weil sie „klug und schnell“ sei, „pragmatisch“ und eine „Lebensfreude“ ausstrahle, weil sie zuhören könne. Mit ihrer guten Laune, Zugewandtheit, gepaart mit Mut und klarem Willen, sei sie prädestiniert für den Job als erste hessische Ministerpräsidentin.

Als einstiger Oberbürgermeister von Osnabrück und früherer Innenminister von Niedersachsen wisse er: „Die Musik spielt eigentlich in den Kommunen und Ländern.“ Hessen brauche eine Ministerpräsidentin wie Faeser, mit Erfahrung auf allen politischen Ebenen. Das besondere an ihr: „Sie sagt, was sie tut und tut es auch.“

Landtagswahl in Hessen Am 8. Oktober wählt Hessen einen neuen Landtag. Die Frankfurter Rundschau bündelt ihre umfangreiche Berichterstattung in ihrem Onlinedossier zur Hessenwahl. Die FR führt Interviews mit den Spitzenkandidat:innen. Eine Podiumsdiskussion zur Wahl am Donnerstag, 7. September, überlegt, wie die Politik auf die aktuellen Krisen reagieren sollte. Schließlich bringen wir Themenchecks zu zentralen Fragen der Hessenwahl.

Am 8. Oktober ist Landtagswahl. Die aktuelle Umfrage sieht die SPD bei 20 Prozent und damit elf Prozentpunkte hinter der CDU. Doch die Spitzenkandidatin gibt sich kämpferisch, warnt vor der Verschiebung der Grenzen nach rechts.

Sie kritisiert den Umgang von Bayerns CSU-Ministerpräsidenten Markus Söder mit der Vergangenheit seines Koalitionspartners Hubert Aiwanger. Die Perspektive der Opfer von Antisemitismus und Rassismus sei sträflich ignoriert worden. „Sie hätten es verdient, dass man sich hinter sie stellt, statt von irgendwelchen Kampagnen zu reden.“

Faeser weist auf Versäumnisse der Landesregierung hin

25 Jahre CDU-geführte Landesregierung heiße: Parteienfinanzaffäre oder die „unsägliche Doppelpasskampagne“, der das Bundeskabinett jetzt das Fachkräfteeinwanderungsgesetz entgegengesetzt habe. Die Operation sichere Zukunft – bei der die CDU eine Milliarde Euro im Sozialbereich gestrichen hatte. Frauenhäuser und Schuldnerberatung spürten dies bis heute. Die SPD setze hingegen einen klaren Schwerpunkt bei der Sozialpolitik. Für eine gute Kitaausstattung soll das Land zwei Drittel der Betriebskosten übernehmen.

Freiwillige Feuerwehr oder Flüchtlingshilfe setzten sich für Demokratie ein. Das verdiene Respekt. Der Lohn auf dem Bau sei im Rhein-Main-Gebiet der niedrigste der Republik. Die CDU habe die wesentlichen Themen liegen gelassen. „Sie verwaltet, packt aber nicht an.“ Es fehle an Fachkräften an Schulen, Kitas, im Gesundheitswesen. Mit besserer Bezahlung werde die SPD das Problem angehen. „Bildungspolitik wird meine Nummer 1 in einer SPD-geführten Landesregierung.“

Die SPD werde sich für Chancengerechtigkeit und Sicherung zukunftsfähiger Arbeitsplätze einsetzen. Und die kostenfreien Meisterbriefe, die die CDU jetzt plakatiere, habe die SPD mehrfach beantragt. „Das ist unsere Politik, wir haben sie von der Landesregierung abgelehnt bekommen.“

Am 23. September hat der Kanzler eine zweite Chance, Faeser zu unterstützen: in Baunatal – einer SPD-Hochburg, im Gegensatz zum Hochtaunuskreis. (Jutta Rippegather)