Themencheck zur Landtagswahl - Naturschutz: „Mindestkonsens wäre eine Obergrenze“

Von: Jutta Rippegather

Teilen

Landwirt Lein über das Zaunwettrüsten, unnachgiebigen Naturschutz und den wahren Wert eines Zuchttiers

Volker Lein ist Rinderhalter im Vogelsberg und Vizepräsident des Hessischen Bauernverbands. Beim Konflikt um den Wolf wünscht er sich mehr Entgegenkommen der anderen Seite – sprich der Naturschützerinnen und Naturschützer.

Herr Lein, haben Sie persönlich Sorge um Ihre Rinder auf der Weide?

Die Angst ist da, aber noch zieht der Wolf nur durch bei uns hier im Vogelsberg. Wir hatten hier zwar mal einen ansässigen, aber zum Glück hat sich kein Rudel gebildet.

Warum ruft der Wolf bei Tierhaltenden Angst hervor?

Er ist ein Generalist. Ein intelligenter Jäger. Ein eingesperrtes Tier ist für ihn leichtere Beute als ein Wildschwein oder ein Reh, dem man hinterherjagen muss. Wir als Tierhalter sind nach Jahrzehnten entwöhnt, mit einem Feind der Nutztiere umzugehen. Jetzt sollen wir uns damit arrangieren.

Warum nicht damit arrangieren?

In diese dichtbesiedelte Region gehört er nicht hin. Wenn der Wolf in eine Herde einbricht, wird die ganze Herde scheu, durcheinander, rennt auf Straßen, Schienen. Da können deutlich mehr Unfälle geschehen als in der Wildnis, wo der Wolf hingehört.

Aber Sie sichern Ihre Tiere doch mit Zäunen. Für mehr als den Grundschutz gibt es vom Land Beratung und Zuschüsse.

Die vermeidlichen Tierschützer behaupten, ein Zaun schützt. Wir sind in Hessen noch bei einer Anforderung von 90 Zentimeter für Schafe und Ziegen. Für Rinden und Pferde sollte man mehrere Drähte spannen und unter Strom stellen. Ein intelligentes Tier wie der Wolf springt darüber oder kriecht unten durch.

Und bei Schafen und Ziegen?

Da findet eine Wettrüsten statt, der Zaun muss korrekt sein. Hier im Vogelsberg gibt es Gräben, Mulden, Büsche. Da kann man nur unter immens hohem Aufwand hundert Prozent sicher einzäunen.

Bei einem Wolfsriss kommt das Land für Schäden auf. Reicht das nicht?

Man versucht, die Ängste der Tierhalter mit dem Scheckbuch zu besänftigen. Aber gerade beim Pferd oder Rind kann der monetäre Wert eines Tieres nie den wirklichen darstellen. Es steckt viel Zuchtarbeit dahinter, die Tiere sind top betreut.

Also muss der Wolf weg aus Hessen?

Ministerin Priska Hinz sagt uns: Sie werden lernen müssen, mit dem Wolf zu leben. Ich als Lobbyist sage, der Wolf muss Grenzen aufgezeigt bekommen. Da gehört auch die Bejagung dazu. Nicht die Ausrottung. Das findet in vielen anderen Ländern auch statt – legal oder illegal. Außer in Deutschland, da stellt man ihn über alle anderen Tiere – das ist unfair.

Auch in Deutschland darf ein auffälliger Wolf getötet werden.

Mit ganz extremen Auflagen und Nachweisen. So einfach ist es nicht, in Hessen erst gar nicht. Finden Sie mal einen Jäger, der unter diesem gesellschaftlichen Druck, der durch die Naturschutzverbände aufgebaut wird, einen Wolf erschießt.

Warum ist das Thema so emotional besetzt?

Weil die Naturschützer sich keinen Zentimeter bewegen. Wir sind bereit zum Kompromiss – das wäre eine Obergrenze als Mindestkonsens, wie es ihn auch in anderen EU-Staaten gibt. Die andere Seite ist stur, das ist unvernünftig und puscht die Stimmung hoch.