Themencheck zur Landtagswahl in Hessen: Polizei und Sicherheit

Von: Hanning Voigts

Wer besetzt die Plätze im Landtag? Darüber entscheiden die hessischen Wählerinnen und Wähler bei der Landtagswahl am 8. Oktober 2023. © Michael Schick

Zur Landtagswahl unterzieht die Frankfurter Rundschau die Parteien dem Themencheck: Was sagen sie zu Polizei und Sicherheit? Vergleichen und wählen Sie.

CDU

Die CDU will mehr Polizist:innen in Hessen und deren Präsenz auf der Straße erhöhen. Hass im Netz soll stärker bekämpft, die Polizeiarbeit digitalisiert und die Fehlerkultur in der Polizei verbessert werden. Die CDU stellt sich aber „pauschalem Misstrauen“ gegen die Polizei entgegen. Die Union will Vorratsdatenspeicherung und mehr Videoüberwachung ermöglichen und auch die gefühlte Sicherheit verbessern. Die Polizei soll ein besserer Arbeitgeber werden, und Gewalt gegen die Beamt:innen soll schärfer bestraft werden.

SPD

Die SPD will mehr Polizeipräsenz in Hessen erreichen und fordert eine „moderne, technisch gut ausgestattete und hoch spezialisierte Polizei“. Polizist:innen sollen eine gute digitale Ausstattung, mehr Dienstwagen und gute Arbeitsbedingungen haben. Die Polizei soll ein attraktiver und familienfreundlicher Arbeitgeber werden und zudem eine „echte neue offene Fehler- und Führungskultur“ bekommen. Die SPD will zudem die Prävention gegen alle Formen des Extremismus stärken.

Grüne

Die Grünen sehen bei der Polizei „Fehlentwicklungen und strukturelle Probleme“, an denen man weiter arbeiten wolle. Polizist:innen sollen gute Arbeitsbedingungen und eine moderne Ausstattung vorfinden, außerdem soll es mehr Angebote für Reflexion, Supervision und Fehlerkultur geben. Bei der Aus- und Fortbildung soll die Sensibilisierung für Rassismus und Antisemitismus gestärkt werden. Die Polizei soll sich auch mehr mit der Zivilgesellschaft austauschen, um neues Vertrauen zu schaffen.

Linke

Die Linkspartei will eine „grundlegend andere Sicherheitspolitik“ und eine „Reform des Polizeiapparates“ erreichen. Dafür fordern sie eine unabhängige Beschwerdestelle für Probleme mit der Polizei, verpflichtende Seminare für Polizist:innen zu Rechtsextremismus und Rassismus und eine Abschaffung aller verdachtsunabhängigen Kontrollen. Die letzte schwarz-grüne Sicherheitsreform soll rückgängig gemacht und die Polizeisoftware „Hessendata“ ganz abgeschafft werden. Die Belastung der Polizei soll reduziert und Überstunden sollen abgebaut werden.

FDP

Die FDP will 1500 neue Stellen bei der Polizei schaffen und dafür sorgen, dass die Polizei mehr auf der Straße ist und weniger bürokratische Aufgaben hat. Der Polizeiberuf soll etwa durch Aufstiegschancen attraktiver und auch wieder für Menschen mit Realschulabschluss zugänglich sein. In der Polizei soll es eine „Digitalisierungsoffensive“ und mehr Spezialisierung geben. Jeder Polizeiwagen soll eine Elektroschockpistole (Taser) erhalten, und Beamt:innen sollen damit geschult werden. Vorratsdatenspeicherung und Internetdurchsuchungen lehnt die FDP ab.

Sonstige

Die teils rechtsextreme AfD fordert, dass die Polizei verdachtsunabhängige Kontrollen durchführen kann. Die Präsenz in der Öffentlichkeit soll erhöht, der Beruf attraktiver werden und deutschen Staatsbürgern vorbehalten sein. Namen und Daten von Menschen, die Tötungsdelikte begangen haben, sollen öffentlich werden. In der Kriminalitätsstatistik soll erfasst werden, wenn Tatverdächtige mehrere Pässe haben.

Die Freien Wähler wollen „eine Stärkung des Staats durch mehr Polizei“.

