SPD kürt Nancy Faeser offiziell zur Spitzenkandidatin für Hessenwahl 2023

Von: Jutta Rippegather

Teilen

Auf ihrem Landesparteitag kürt die SPD Hessen Nancy Faeser zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im Oktober. Die Bundesinnenministerin will Boris Rhein ablösen.

Hanau - Es gibt zwei Themen, die will Nancy Faeser nach ihrem Einzug in die hessische Staatskanzlei zur „Chefinnensache“ machen. Den Kampf gegen Rechtsextremismus und den gegen Femizide. Die tägliche Gewalt gegen Frauen mache sie „unfassbar zornig“, sagt die 52-Jährige am Samstag (17. Juni) in Hanau (Main-Kinzig-Kreis), später werden die Genossinnen und Genossen sie mit 94,4 Prozent zur Spitzenkandidatin der SPD für die Hessenwahl am 8. Oktober küren. Dass die CDU das Thema jetzt entdeckt hat, sei „reiner Populismus“. Die Träger der Frauenhäuser litten bis heute unter den finanziellen Kürzungen durch den „sozialen Kahlschlag“ der CDU vor 20 Jahren, genannt „Operation sichere Zukunft“.

45 Minuten dauert die Rede, in der die Bundesinnenministerin aus Schwalbach im Taunus auch den Leitantrag „Die besten Kräfte für Hessen“ einbringt. Ihr Herz sei in Hessen und schlage dafür, betonte sie einmal mehr. Das Bundesland brauche eine „beherzte Führung“, die den Menschen zuhört, dann entscheidet, anpackt. Keinen „Grüßaugust“, ergänzt sie, ohne den amtierenden Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU) explizit beim Namen zu nennen. Die Grünen kommen in ihrer Rede nicht vor.

Unter dem Motto „Die besten Kräfte für Hessen“ startet die SPD Hessen in den Wahlkampf für die Landtagswahl 2023. © Andreas Arnold/dpa

Landesparteitag der SPD Hessen: 94,4 Prozent für Nancy Faeser - Wahlprogramm wird beschlossen

Die Menschen benötigten bezahlbaren Wohnraum, eine Bildung und Gesundheitsversorgung, die für alle zugänglich ist. Die Privatisierung der Uniklinik Gießen-Marburg will Faeser zurückdrehen, wenn das nicht möglich ist, die Arbeitsbedingungen verbessern. Die wirtschaftliche Stärke Hessens will sie sichern – durch Fachkräfteeinwanderung, Weiterbildung, ein „echtes Tariftreuegesetz“. Mit einer Willkommenskultur, die sie als Innenministerin mit dem neuen Staatsangehörigkeitsrecht fördere. Bei der Transformation der Arbeitswelt müssten alle mitgenommen werden, Hessen müsse Industriestandort bleiben. Sie sei froh, dass die Gewerkschaft wieder mit der SPD an einem Strang zieht. Nach einem viertel Jahrhundert sei es Zeit, die von der „Arroganz der Macht“ getriebene CDU in Wiesbaden abzulösen. „Es gab genug Stillstand und vor allem Skandale.“

Mit stehendem Applaus feiert der Parteitag das gute Ergebnis ihrer Frontfrau. Faeser bekommt eine Ahle Wurst und einen Bembel mit der Aufschrift „Hessen ist Chefinnensache“. Das sei doch ein sehr gutes Wahlkampfmotto, sagt sie und dass sie sehr gerührt ist: „Wir werden es schaffen, diese Landesregierung am 8. Oktober abzulösen.“ (Jutta Rippegather)