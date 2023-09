Landtagswahl: SPD Frankfurt sieht Chance auf drei Mandate

Von: Christoph Manus

Sie kandidieren bei der Landtagswahl für die Frankfurter SPD: Jan Pasternack, Turgut Yüksel, Stella Schulz-Nurtsch, Katharina Stier, Stefanie Minkley und Lino Leudesdorff (von links). © Christoph Boeckheler

Die Frankfurter SPD hofft, die beiden Wahlkreise im Westen der Stadt diesmal direkt zu gewinnen. Parteichef Kolja Müller gibt weitere ambitionierte Ziele aus.

Die Frankfurter SPD will erreichen, dass am 8. Oktober mindestens drei ihrer Kandidat:innen in den hessischen Landtag gewählt werden und die Partei mindestens 20 Prozent der Zweitstimmen in Frankfurt erreicht. Das hat Unterbezirkschef Kolja Müller am Montag bei der Vorstellung der jeweils drei Direktkandidaten und -kandidatinnen auf Fragen hin deutlich gemacht. Im Idealfall werde die SPD stärkste Kraft in der Stadt. Seine Partei wolle das Land gestalten, die CDU nur verwalten, behauptete Müller.

Bei der Landtagswahl 2018 hatte die SPD in Frankfurt nur 18,4 Prozent der Stimmen geholt und keinen der sechs Frankfurter Wahlkreise gewonnen, Turgut Yüksel und Gernot Grumbach zogen jeweils über die Landesliste ein. Yüksel (67), der im Innenstadt-Wahlkreis 36 antritt, wird mit Listenplatz 4 auch dem nächsten Landtag angehören und will sich dort unter anderem weiterhin für Integration und gegen Rassismus und Ausgrenzung einsetzen.

Minkley und Pasternack könnten über die SPD-Landesliste in den Landtag ziehen

Stefanie Minkley (34), die auf Platz 29 der Liste steht, und Jan Pasternack (37) auf Platz 32 könnte der Einzug gelingen, wenn die SPD ein gutes Landesergebnis holt. Sie hätten zudem Chancen nachzurücken, falls die SPD der künftigen Regierung angehört. 2018 reichten 19,8 Prozent der Stimmen für 29 Sitze im Landtag, 19 Abgeordnete zogen über die Landesliste ein.

Kolja Müller hielt es am Montag bei dem Pressetermin in einem Sachsenhäuser Café aber auch für möglich, dass die SPD diesmal den Wahlkreis 35 im Nordwesten und den Wahlkreis 34 im Westen der Stadt gewinnt. In Letzterem tritt der Unternehmer Lino Leudesdorff (36) aus Unterliederbach an, der zur Parteilinken zählt und sich vor allem für soziale Gerechtigkeit einsetzt.

SPD will im Westen Frankfurts mit sozialen Themen punkten

In seinem Wahlkampf spüre er viel Frust, berichtete der Personalberater, der einst selbst von Hartz IV lebte. Nirgendwo in Frankfurt seien die Einkommen im Schnitt so niedrig. Viele fühlten sich abgehängt. Bei der Bundestagswahl war es Armand Zorn überraschend gelungen, den westlichen Wahlkreis für die SPD zu gewinnen.

Jan Pasternack versucht im Wahlkreis 35 vor allem mit den Themen Bildung, Sicherheit und Bezahlbarkeit, also etwa Wegen zu günstigem Wohnraum, zu punkten. Dabei hat sich der frühere Sprecher des städtischen Bildungsdezernats, der nun für die Volkshochschule tätig ist, in einer „Nord-Challenge“ vorgenommen, an jeder Wohnungs- oder Haustür in der Nordweststadt einmal zu klopfen.

SPD wirbt für eine andere Wohnungspolitik in Hessen

Stella Schulz-Nurtsch (57), die im Wahlkreis 38, also Nordend, Bornheim, Ostend, antritt, ging am Montag davon aus, dass es diesmal zumindest eng werden könnte. Die Unternehmerin, die seit 2012 der Stadtverordnetenversammlung angehört, macht unter anderem den Fachkräftemangel und den gerade in diesem Teil Frankfurts krassen Mangel an günstigem Wohnraum zum Thema.

Für eine andere Wohnungspolitik will auch Katharina Stier kämpfen, falls es ihr gelingt, den Wahlkreis 37 im Süden Frankfurts zu gewinnen. Die 40-Jährige bringt viel Expertise mit: Die alleinerziehende Mutter, die sich in Wiesbaden auch für mehr und bessere Betreuungsplätze einsetzen will, arbeitet für das städtische Amt für Wohnungswesen, hat die Stabsstelle Mieterschutz mit aufgebaut.

SPD spricht von progressivem Kandidatenteam für die Landtagswahl

Stefanie Minkley (34) würde gern zu einer besseren Gesundheitsversorgung in Hessen beitragen. Die Ärztin, die in einem Frankfurter Krankenhaus als Chirurgin arbeitete, bevor sie in einer Fernseh-Dokumentation Missstände offenlegte und den Dienst quittierte, kandidiert im Frankfurter Nordosten (Wahlkreis 39) unter anderem gegen Ministerpräsident Boris Rhein (CDU). Die SPD trete in Frankfurt mit einem progressiven, jungen und diversen Team an, sagte Minkley. Es repräsentiere die Stadt besser als die Kandidat:innen anderer Parteien.