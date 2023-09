Landtagswahl in Hessen: CDU in Umfragen weiter vorn – enges Rennen um Platz zwei

Von: Hanning Voigts

Teilen

Die SPD gibt in einer aktuellen Umfrage zur Hessenwahl leicht nach, die Grünen gewinnen dazu. Die CDU hat allen Grund zur Zuversicht.

Wiesbaden – Vier Wochen vor der hessischen Landtagswahl am 8. Oktober liegt die CDU von Ministerpräsident Boris Rhein in der Gunst der Wähler:innen weiter vorn. Laut einer neuen Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen kämen die Christdemokrat:innen auf 30 Prozent der Stimmen, wenn bereits am Sonntag gewählt würde.

Die SPD mit ihrer Spitzenkandidatin Nancy Faeser kommt in der am Freitag veröffentlichten Umfrage auf 19 Prozent Zustimmung, die Grünen mit Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir liegen ebenfalls bei 19 Prozent. Die in Teilen rechtsextreme AfD bekäme demnach 16 Prozent der Stimmen und die FDP sechs. Die Linkspartei wäre mit nur drei Prozent nicht mehr im hessischen Landtag vertreten.

Hessen-Wahl: Die extrem rechte AfD legt weiter zu

Gegenüber einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen vor zwei Wochen sind die CDU und die SPD um jeweils einen Prozentpunkt abgesackt, die Grünen und die AfD haben dagegen einen Prozentpunkt dazugewonnen. Den Wahlumfragen zufolge, die aufgrund vieler unentschiedener Wähler:innen nicht sehr präzise sind und immer nur eine Momentaufnahme darstellen, ist das Rennen zwischen SPD und Grünen um Platz zwei derzeit offen. Beide erheben so wie die CDU den Anspruch, nach der Wahl im Oktober den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin zu stellen.

Landtagswahl in Hessen Am 8. Oktober wählt Hessen einen neuen Landtag. Die Frankfurter Rundschau bündelt ihre umfangreiche Berichterstattung in ihrem Onlinedossier zur Hessenwahl. Die FR führt Interviews mit den Spitzenkandidat:innen. Eine Podiumsdiskussion zur Wahl am Donnerstag, 7. September, überlegt, wie die Politik auf die aktuellen Krisen reagieren sollte. Schließlich bringen wir Themenchecks zu zentralen Fragen der Hessenwahl.

Muss sich aktuell wenig Sorgen um seinen Job machen: Ministerpräsident Boris Rhein (CDU). © dpa

Boris Rhein: Werdegang, Wahlen und Skandale des hessischen Ministerpräsidenten Fotostrecke ansehen

Sollte das Wahlergebnis im Oktober so ausfallen wie in der aktuellen Umfrage, wären in Wiesbaden rein rechnerisch sowohl eine weitere Koalition aus CDU und Grünen als auch eine aus CDU und SPD möglich. Für eine Ampel aus SPD, Grünen und FDP würde es ganz knapp nicht reichen. Regierungsbündnisse mit der AfD haben alle Parteien bereits ausgeschlossen. Die CDU regiert in Hessen seit 1999, seit 2014 durchgängig in einer Koalition mit den Grünen. (Hanning Voigts)