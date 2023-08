Landtagswahl in Frankfurt: Wer tritt an im Wahlkreis 39?

Landtagswahl Hessen

In Frankfurt gehören Bergen-Enkheim, Berkersheim, Bonames, Fechenheim, Frankfurter Berg, Harheim, Kalbach-Riedberg, Nieder-Erlenbach, Nieder-Eschbach, Preungesheim, Riederwald, Seckbach zum Wahlkreis 39. Die FR stellt die Kandidatinnen und Kandidaten der Parteien vor.

CDU: Boris Rhein

Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU), 51 Jahre alt, ist der Favorit unter den Direktkandidatinnen und Direktkandidaten im Wahlkreis 39. Er hat den Wahlkreis zweimal gewonnen (2018 und 2013). Und auch in den Jahren zuvor war der Wahlkreis fest in der Hand der CDU - mit Ausnahme von 2008, als Andrea Ypsilanti (SPD) vorne lag, dann aber keine Regierung bilden konnte.

Der Frankfurter Norden ist eine letzten verbliebenen Frankfurter Hochburgen der CDU. Der Ministerpräsident hat das Bonus des Amtsinhabers, er ist medial präsent, was ihm einen Vorteil gegenüber den anderen Kandidierenden verschafft. fle

SPD: Stefanie Minkley

+ Stefanie Minkley (SPD) © Rolf Oeser

Stefanie Minkley (SPD) ist Fachärztin für Chirurgie. Doch vor einem Jahr stieg sie aus ihrem Beruf aus. Ihren letzten Arbeitsmonat hielt sie mit der Handykamera fest, um auf die Missstände im Gesundheitswesen aufmerksam zu machen: Lange Schichten, Personalmangel, Erschöpfung.

Aus dem Material entstand der Dokumentarfilm „My doctor’s life – Tagebuch einer Ärztin, die aussteigt“, der im Hessischen Rundfunk ausgestrahlt wurde. Sie wolle in die Politik gehen, um etwas gegen die Missstände im Gesundheitswesen zu unternehmen, erklärte Minkley gegenüber der FR. fle

Grüne: Nilab Alokuzay-Kiesinger

+ Nilab Alokuzay-Kiesinger (Grüne © Peter Jülich

Nilab Alokuzay-Kiesinger (Grüne) stammt aus Afghanistan und kam mit sieben Jahren nach Deutschland. Die 37-Jährige hat Jura studiert, sich zur Integrationsmanagerin weitergebildet und arbeitet für die Tafel. In Frankfurt wohnt die Mutter eines Kleinkinds seit 2021. Sie ist Beisitzerin im Kreisvorstand der Grünen und in einer Stadtteilgruppe aktiv. Alokuzay-Kiesinger tritt im Wahlkreis 39 die Nachfolge von Taylan Burcu an, der in den AWO-Skandal verwickelt war, und nicht mehr für den Hessischen Landtag kandidiert. Sie will eine Stimme für den sozial-ökologischen Wandel sein und das soziale Engagement sichtbar machen. fle

FDP: Eva Bieber

+ Eva Bieber (FDP) © Peter Jülich

Eva Bieber (FDP) ist die Kinderbeauftragte für den Riedberg. Sie habe in der Pandemie erlebt, dass es viel um die Erwachsenen gegangen sei, weniger um die Kinder, sagte sie im Gespräch mit der FR.

Nun kümmert sie sich unter anderem um die Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr, den Zustand der Spielplätze und die Suche nach Flächen für Kitas und Aufenthaltsorte für Jugendliche Bieber hat drei Kinder, um die sich hauptsächlich kümmert, und wohnt mit ihrem Mann, der für die Grünen im Ortsbeirat 12 sitzt, auf dem Riedberg. Die 47-Jährige hat Jura studiert und lange als Anwältin im Bankensektor gearbeitet. fle

Linke: Monika Christann

+ Monika Christann (Linke) © Michael Schick

Monika Christann ist seit 2018 Stadtverordnete im Frankfurter Römer. Ihr sei wichtig, dass Feuerwehr und Rettungsdienste mehr Personal bekommen sollen, weil dort zu viele Überstunden anfielen, sagte sie im Gespräch mit der FR. Auch der Kampf gegen Kinderarmut und geschlechtsspezifische Gewalt ist ihr ein Anliegen.

Beim Klimaschutz drängt sie auf Brauchwassernetze in Neubaugebieten, Entsiegelung und mehr Versickerungsflächen. Die 70-Jährige war lange Gewerkschaftssekretärin bei Verdi und ist gelernte Flugzeuglademeisterin und Übersetzerin. fle

Sonstige

Nico Richter tritt für Volt im Wahlkreis 39 an.

Werner Rudloff wird von den Freien Wählern ins Rennen geschickt.

John-Frank Csapo ist der Kandidat der AfD im nordöstlichen Frankfurter Wahlkreis.

Michael Götz-Pijl will für „Die Partei“ Stimmen im Wahlkreis sammeln. fle

