Landtagswahl in Frankfurt: Zehn Kandidaturen konkurrieren im Wahlkreis 36

Von: Georg Leppert

Zehn Kandidatinnen und Kandidaten treten im Wahlkreis 36 an. © Renate Hoyer

Am 8. Oktober wird in Hessen gewählt. Wer tritt bei der Landtagswahl in welchem Wahlkreis an: Wir bieten eine Übersicht.

Die FR stellt die Kandidatinnen und Kandidaten in den sechs Frankfurter Wahlkreisen vor.

CDU

Ralf-Norbert Bartelt ist der Seriensieger im Wahlkreis 36. Seit 2008 hat der CDU-Politiker viermal die Direktwahl gewonnen. Sein bestes Ergebnis erzielte der 67 Jahre alte Mediziner im Jahr 2013 (40,4 Prozent). 2018 war es durchaus spannend, Bartelt landete nur viereinhalb Prozentpunkte vor Sebastian Popp von den Grünen. Im Landtag ist Bartelt stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU und Sprecher für Gesundheitspolitik. Zudem gehört er dem Ausschuss für Wissenschaft und Kunst an. Bartelt, der seit 1975 CDU-Mitglied ist, sitzt auch im Vorstand der Frankfurter Christdemokraten. Seine politische Karriere begann im Ortsbeirat 8.

Die Grünen

Julia Eberz sitzt seit 2021 für die Grünen in der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung. Dort gehört die 53-Jährige dem Präsidium an. Die Arbeit im Landtag kennt Eberz als Leiterin des Wahlkreisbüros der grünen Abgeordneten Mirjam Schmidt. Im Mittelpunkt ihres Wahlkampfs stehen drei Themen: Kulturpolitik, Verkehrspolitik und die Rechte der queeren Gemeinschaft. Eberz setzt sich etwa für die freie Theaterszene ein – und kann schon mal sehr deutlich werden, wenn der Eindruck entsteht, der neue Standort für die Städtischen Bühnen sei schon beschlossen, obwohl die Stadtverordneten noch nicht entschieden haben.

SPD

Turgut Yüksel unternimmt den fünften Versuch, den Wahlkreis 36 für die SPD zu gewinnen. Bislang scheiterte der 66-Jährige dabei stets an Ralf-Norbert Bartelt von der CDU. Im Landtag sitzt der im türkischen Pülümür geborene Sozialdemokrat dank einer guten Platzierung auf der Landesliste dennoch. Yüksel machte sich zuletzt vor allem im Untersuchungsausschuss zum rassistischen Mordanschlag in Hanau einen Namen. Der Politiker besuchte die Familien der Opfer und warf Innenminister Peter Beuth (CDU) vor, er kläre die Hintergründe der Taten nicht konsequent auf. Zudem kämpft Yüksel gegen Mieterhöhungen bei der Nassauischen Heimstätte.

Die Linke

Eyup Yilmaz geht zum dritten Mal für die Linke ins Rennen um das Direktmandat im Wahlkreis 36. Bei den Wahlen 2018 (8,0 Prozent) und 2013 (6,3 Prozent) erzielte er jeweils respektable Ergebnisse. Für die Linke sitzt Yilmaz in der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung. Dort ist er planungs- und wohnungspolitischer Sprecher und wird bei Diskussionen über Mieten in der Stadt oft laut und emotional. Der Stadtverordnete erinnert vor allem die städtische Wohnungsbaugesellschaft ABG oft an ihre soziale Verantwortung. Yilmaz arbeitet als Verfahrensbeistand und Vormund in Kindschaftssachen.

Frankfurter Wahlkreise Die Stadt Frankfurt ist politisch eingeteilt in sechs Landtagswahlkreise. Gewählt wird jeweils eine Direktkandidatin oder ein Direktkandidat. Vor der Landtagswahl am 8. Oktober stellt die Frankfurter Rundschau diese Wahlkreise vor und nennt die Bewerberinnen und Bewerber. Den Auftakt macht der Wahlkreis 36. Er umfasst die Stadtteile Altstadt, Bahnhofsviertel, Dornbusch, Eckenheim, Eschersheim, Gallus, Ginnheim, Innenstadt und Westend.

FDP

Isabel Schnitzler sitzt seit 2021 im Frankfurter Stadtparlament und hat sich dort schnell einen Namen gemacht. Die 1990 geborene Rechtsanwältin sagt etwa, dass die Stadt die Paulskirche auch an Burschenschaften vermieten müsse und rechte Verlage auf der Buchmesse nicht verhindern könne. Manche Grünen fühlen sich davon provoziert. In den Koalitionsrunden gab es schon mehrfach Streit. Schnitzler, die sich auf Arbeitsmigrationsrecht spezialisiert hat, war bereits wissenschaftliche Mitarbeiterin im Landtag und ist Europabeauftragte der hessischen FDP. Fünf Jahre lang saß Schnitzler im Ortsbeirat 12.

Sonstige

Falko Görres tritt für „Die Partei“ an. Seit 2021 sitzt er für die Satirepartei im Stadtparlament.

Patrick Schenk kandidiert für die AfD. Schenk ist Fraktionschef der AfD im Römer.

Barbara Lange wird von den Freien Wählern ins Rennen geschickt.

Detlef Schabicki kandidiert für die DKP.

Sean O’Sullivan tritt für die Partei Volt an.

