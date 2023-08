Landtagswahl in Frankfurt: Der Frankfurter Nordosten ist vom Autobahnausbau betroffen

Von: Florian Leclerc

Blick auf die A661 in Frankfurt, die zunächst fünf und später dann sechs Fahrspuren und eine Teileinhausung bekommen soll. Rolf Oeser © Rolf Oeser

Die FR stellt die Wahlkreise in Frankfurt vor. Heute: der Wahlkreis 39. Von den zwölf Stadtteilen im Wahlkreis 39 liegen die meisten nahe der A661, die ausgebaut werden soll.

Der Zuschnitt der Wahlkreise zur Landtagswahl in Hessen lässt Betrachter zunächst etwas ratlos zurück. Was haben die zwölf Stadtteile im Frankfurter Nordosten, die als Wahlkreis 39 zusammengefasst sind, miteinander zu tun, wo ist der gemeinsame Nenner?

Aus Sicht der Wahlkommission des Hessischen Landtags ist die Bevölkerungszahl für den Zuschnitt entscheidend. Deswegen hat sie zuletzt Eckenheim aus dem Wahlkreis 39 gelöst und dem 36er zugeteilt. Der Landtag stimmte zu.

Autobahnausbau oder Mobilitätswende?

Das ist die formale Basis, aber wo ist die inhaltliche? Es hilft ein Blick auf eine Stadtkarte oder die digitale Karte eines Suchmaschinenanbieters.

Wie ein Wurm windet sich da die Autobahn 661 an den Stadtteilen des Wahlkreises 39 entlang. Vom Riederwald im Süden vorbei an Fechenheim, Seckbach, Berkersheim, Preungesheim, Bonames, Frankfurter Berg, Kalbach-Riedberg, Nieder-Eschbach.

Natürlich ecken noch andere Stadtteile an die A661 an, das Nordend, das Ostend und Bornheim zum Beispiel. Sie sind im Wahlkreis 38 zusammengefasst.

Gleichwohl: Im Wahlkreis 39 haben nur Nieder-Erlenbach und Harheim keine Berührungspunkte mit der Autobahn. Bergen-Enkheim grenzt zwar nicht an die A661, dafür an die A66 – beide Autobahnen sind über das Projekt Riederwaldtunnel miteinander verbunden.

Welche Meinung haben die Menschen im Wahlkreis 39 zum Ausbau der Autobahnen in Frankfurt? Sind sie dafür, weil sie dann vermeintlich schneller mit dem Auto an ihr Ziel kommen? Oder lehnen sie den Ausbau ab, weil er mehr Auto- und Lkw-Verkehr produzieren wird und der Mobilitätswende widerspricht?

30 Autobahnprojekte in Hessen

Auch wenn das Thema für die Menschen im Wahlkreis 39 relevant sein dürfte: Der Hessische Landtag, über dessen Zusammensetzung sie am 8. Oktober abstimmen dürfen, ist nicht das Gremium, das über den Autobahnausbau entscheidet. Zuständig sind der Bundestag und der Bundesverkehrsminister mit dem Bundesverkehrswegeplan.

Das Land Hessen kann beim Bundesverkehrswegeplan allerdings ein Wörtchen mitreden. Es hat die Projekte vorgeschlagen und nun auf Anfrage von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) auch priorisiert.

Bei den 30 Autobahnprojekten im Land sah der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) vor allem den Umbau von Autobahnkreuzen als dringlich an, nicht aber den Ausbau der A5 zwischen Frankfurter Kreuz und Nordwestkreuz oder den Ausbau der A661 zwischen Anschlussstelle Bad Homburg und Bad Homburger Kreuz.

Die Serie Die Stadt Frankfurt ist politisch eingeteilt in sechs Landtagswahlkreise. Gewählt wird jeweils eine Direktkandidatin oder ein Direktkandidat. Vor der Landtagswahl am 8. Oktober stellt die Frankfurter Rundschau diese Wahlkreise vor und nennt die Bewerberinnen und Bewerber. Heute: der Wahlkreis 39. Er umfasst die Stadtteile Bergen-Enkheim, Berkersheim, Bonames, Fechenheim, Frankfurter Berg, Harheim, Kalbach-Riedberg, Nieder-Erlenbach, Nieder-Eschbach, Preungesheim, Riederwald, Seckbach. fle

Für den Ausbau der Autobahnen ist auch nicht mehr die Landesarbeitsverwaltung Hessen Mobil zuständig, sondern die bundeseigene Autobahn-GmbH. Die will Ende des Jahres die Arbeiten für den Riederwaldtunnel ausschreiben, ein 2,2 Kilometer langes Verbindungsstück zwischen A661 und A66 im Frankfurter Osten; die Hälfte der jeweils dreispurigen Strecke liegt dann im Tunnel.

Nach acht Jahren Bauzeit soll die Strecke Anfang der 2030er Jahre fertig sein. Das bedeutet in der Zwischenzeit: Acht Jahre Baulärm, Staub und Lkw-Verkehr, der Anwohner und Anwohnerinnen belasten wird. Nach dem Ausbau werden ein Drittel weniger Autos auf der Straße am Erlenbruch erwartet, gleichzeitig aber 80 000 Fahrzeuge mehr im Frankfurter Osten.

Teileinhausung der A661

Das werden die Menschen in den zum Wahlkreis 39 gehörenden Stadtteilen zu spüren bekommen. Etwa bei der Frage, ob die Stadt auf einer Hauptstraße einen Fahrspur für einen baulich getrennten Radweg entbehren kann oder ob die Verkehrsbelastung so hoch geworden ist, dass das nicht mehr geht.

Gleichzeitig mit dem Riederwaldtunnel will die Autobahn-GmbH die A661 ausbauen, um den Zusatzverkehr aufzufangen, der durch den Ausbau der A66 entsteht. Geplant sind zunächst fünf Spuren auf der A661 statt der vier vorhandenen: zwei Fahrspuren nach Norden, drei nach Süden zwischen Friedberger Landstraße und Autobahndreieck Erlenbruch. Von der Friedberger Landstraße soll eine Direktrampe auf die A661 nach Süden führen. Das Planfeststellungsverfahren läuft.

Bislang fahren die Fahrzeuge auf der Ostseite der A661, die 1995 fertig wurde. Nun soll die bereits planfestgestellte Westseite asphaltiert werden. Dadurch wird die A661 so breit, dass auch sechs Fahrspuren möglich sind.Mit der Verbreiterung hängt ein weiteres Projekt zusammen: die Teileinhausung der A661. Zwischen Friedberger Landstraße und Seckbacher Landstraße soll ein Tunnel entstehen, der mit einer Grünfläche bebaut werden kann. Die Planungsgesellschaft Deges hat dazu jüngst ihre Angaben präzisiert. Die Einhausung soll eine Länge von 1,3 Kilometer haben – statt 1,1 Kilometer. Die neue Planung firmiert unter dem Namen „L1+“.

Die Galerie Seckbach sowie die Brücken der Friedberger und der Seckbacher Landstraße werden demnach abgerissen. So kann eine Richtungsfahrbahn gebaut werden, die mindestens 18,50 Meter breit ist, und damit Platz bietet für drei Fahrspuren pro Richtung. Dieser sechsspurige Ausbau soll in einem weiteren Planfeststellungsverfahren beschlossen werden.

Die Teileinhausung würde die Stadtteile Bornheim und Seckbach verbinden. Dort plant die Stadt das Ernst-May-Viertel für 7000 Menschen. Auf dem Autobahndeckel kann aus statischen Gründen aber kein Wohnraum entstehen.

Während der Autobahnausbau als übergreifendes Thema so gut wie alle Stadtteile im Wahlkreis 39 betrifft, gibt es in jedem Stadtteil eigene Schwerpunkte: die Sanierung der Wilhelmshöher Straße in Seckbach etwa oder den Bau des Radwegs zwischen Nieder-Eschbach und Nieder-Erlenbach. Bei diesen Themen herrscht weitestgehend Konsens. Der Autobahnausbau hingegen spaltet die Gemüter.

