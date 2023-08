Befragen Sie die Spitzenkandidat:innen zur Landtagswahl!

Von: Michael Bayer, Pitt v. Bebenburg, Jutta Rippegather, Hanning Voigts

Teilen

Sieht immer noch feudal aus, enthält aber mittlerweile Demokratie: Das Stadtschloss von Wiesbaden. © Renate Hoyer

Die FR spricht mit Boris Rhein (CDU), Nancy Faeser (SPD), Tarek Al-Wazir (Grüne), Stefan Naas (FDP) sowie Elisabeth Kula und Jan Schalauske (Linke) - und bringt Ihre Fragen vor.

Interviews mit wichtigen Politikerinnen und Politikern gehören zu den beliebtesten journalistischen Texten. Das wissen wissen wir aus vielen Gesprächen mit unseren Leserinnen und Lesern - und wir sehen das in Lesestatistiken von FR.de und unserem E-Paper, der digitalen Frankfurter Rundschau im Originallayout der gedruckten Zeitung, gleichermaßen.

Kein Wunder: Die schriftlich festgehaltenen Fragen und Antworten zwischen Journalist:innen und Politiker:innen verraten inhaltlich oft viel zwischen den Zeilen - und manche spontane Reaktionen lässt auch etwas von den persönlichen Eigenarten der Befragten erkennen.

Die Frankfurter Rundschau wird deshalb selbstverständlich zur Landtagswahl in Hessen das politische Spitzenpersonal zum Gespräch bitten. Konkret laden wir Vertreter:innen der demokratischen Fraktionen im Landtag ein. Und Sie als Leser:innen können dabei Ihre eigenen Fragen unterbringen. Mehr dazu später. Zunächst aber stellen wir unsere Gesprächspartner:innen vor.

Interview mit Boris Rhein (CDU)

Ministerpräsident Boris Rhein geht für die CDU ins Rennen. © dpa

Nachdem er zu Beginn seiner Amtszeit noch recht grün-liberal geklungen hatte, setzt Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) im Wahlkampf auf konservative Wohlfühlthemen: Eigenheim, Familienbetriebe, Landwirtschaft, Law and Order. Und um FDP und AfD ihre Punkte streitig zu machen, gibt es ein bisschen Schauder vor dem Wolf, Meckern über das Gendersternchen und Poltern gegen grüne „Verbotspolitik“ im Bund. Konservatismus, gewürzt mit einer Prise Populismus.

Auch wenn sie einräumt, dass eine Wahl in Hessen immer knapp ist, wirkt die CDU ziemlich siegessicher. Ob sie am Ende mit SPD, Grünen oder FDP regiert, ist politisch offenbar zweitrangig. Als sicher darf gelten, dass die CDU sich motiviert hinter ihrem Spitzenkandidaten versammelt. Die hessische CDU ist geschlossen wie früher. (Hanning Voigts)

Landtagswahl in Hessen Am 8. Oktober wählt Hessen einen neuen Landtag. Die Frankfurter Rundschau bündelt ihre umfangreiche Berichterstattung in ihrem Onlinedossier zur Hessenwahl. Die FR führt Interviews mit den Spitzenkandidat:innen. Eine Podiumsdiskussion am Donnerstag, 7. September, hilft, die Positionen der Parteien zu vergleichen. Schließlich bringen wir Themenchecks zu zentralen Fragen der Hessenwahl.

Interview mit Nancy Faecer (SPD)

Nancy Faecer (SPD) ist Bundesinnenministerin - und zugleich Spitzenkandidatin der SPD in Hessen. © IMAGO/photothek

Keine Diskussion wird in Deutschland so emotional geführt, wie die Debatte über Migration. Nirgends schlagen die Wellen so schnell hoch. Die zuständige Ministerin ist Nancy Faeser – und die Sozialdemokratin will nach der Hessen-Landtagswahl am 8. Oktober auch noch Ministerpräsidentin werden. Nun ist Faesers Innenministerium vorgeprescht mit einer Initiative, die schon allein wegen ihrer Schlagworte „Abschiebung“, „Straftäter“, „Gefährder“ und „Clans“ die Herzen der Law-and-Order-Fans erwärmen soll.

Dabei gerät die andere, linksliberale Seite der Nancy Faeser in den Hintergrund. Immerhin war sie eine treibende Kraft hinter dem Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, das vor der Sommerpause verabschiedet worden war. Danach können arbeitswillige Ausländerinnen und Ausländer leichter nach Deutschland kommen, sofern sie die Bedingungen eines Punktesystems erfüllen. Auch ein Spurwechsel ist vorgesehen, wonach Asylbewerber:innen, die eine qualifizierte Tätigkeit in Aussicht haben, ein Aufenthaltsrecht erhalten können.

Auch das Demokratiefördergesetz gehört zu den wichtigen Projekten der Innenministerin. Damit sollen Initiativen gegen Rechtsextremismus dauerhaft gestärkt werden. Das Kabinett hat dieses Vorhaben längst beschlossen, doch noch hat die Ampel es nicht in den Bundestag eingebracht. (Pitt von Bebenburg)

Interview mit Tarek Al-Wazir

Tarek Al-Wazir (Grüne) will hessischer Ministerpräsident werden. © Rolf Oeser

Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir ist nicht nur Spitzenkandidat der Grünen. er ist auch ganz offiziell ihr Kandidat für das Amt des hessischen Ministerpräsidenten.

Programmatisch setzen die Grünen auf eine Kombination aus politisch Erwartbarem und neuen Akzenten. Sie betonen die Notwendigkeit konsequenten Klimaschutzes durch eine Wende in der Energieversorgung, beim Verkehr und beim Heizen, fordern einen Klima- und Transformationsfonds des Landes und 20.000 neue Kitaplätze.

Selbst das kleinste Dorf soll mindestens einmal pro Stunde mit Bus und Bahn erreichbar sein, der Nahverkehr müsse entsprechend ausgebaut werden.Auf dem Land soll es regionale ärztliche Versorgungszentren geben, außerdem fordern die Grünen Naturschutz und mehr Digitalisierung. (Hanning Voigts)

Interview mit Stefan Naas (FDP)

Stefan Naas ist jetzt Vize-Fraktionschef. © Michael Schick

Spitzenkandidat Stefan Naas verspricht, die FDP biete „volle Kanne Liberalismus“ und geriert sich als Anti-Tarek-al-Wazir. Er schimpft auf den „Heizungshammer“ von Robert Habeck, auf vermeintliche staatliche Bevormundung und den „Kampf gegen das Auto“, den es zu beenden gelte.

Damit trifft Naasden Nerv seiner Parteifreund:innen, aber trifft er auch den der Wähler:innen? Von wichtigen Themen wie steigenden Mieten, wachsender Armut und einem günstigeren ÖPNV war von Naas kaum etwas zu hören. Klar ist, dass es für die FDP nicht eben einfach wird, Teil der nächsten Landesregierung zu werden. (Hanning Voigts)

Interview mit Jan Schalauske und Elisabeth Kula.

Führen die Linke in den Landtagswahlkampf: Jan Schalauske (links) und Elisabeth Kula. © Michael Schick

In Zeiten von Krieg, Krise und hoher Inflation brauche es „eine starke und verlässliche Linke auch in Hessen“, sagt Elisabeth Kula, Co-Fraktionsvorsitzende der Linke im Hessischen Landtag. Während viele Menschen nicht mehr wüssten, wie sie finanziell über die Runden kommen sollten, gebe es immer mehr Einkommensmillionäre im Land. Die Linke werde daher Verteilungs- und Gerechtigkeitsfragen in das Zentrum ihres Wahlkampfes rücken. „Die soziale Gerechtigkeit, die steht bei der Linken im Mittelpunkt“, sagt Kula.

Jan Schalauske, zweiter Spitzenkandidat der Linken, ergänzt, seine Partei habe in Hessen durch viele kommunale Mandate und eine gute Vernetzung mit Gewerkschaften und sozialen Bewegungen ein „stabiles Fundament“ habe. „Wir wollen, dass Hessen gerechter, sozialer und ökologischer wird.“ (Hanning Voigts)

Haben Sie Fragen an Hessens Spitzenpolitiker:innen? Die Frankfurter Rundschau bietet ihren Leserinnen und Lesern die Möglichkeit, Fragen an die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der demokratischen Fraktionen im Landtag zu stellen: CDU, SPD, Grüne, FDP, Linke. Das Korrespondenten-Duo im FR-Landtagsbüro wird sie den Interviewpartner:innen stellen. Die Fragen werden aus den Einsendungen per Los gezogen. Fragen und Antworten werden mit den Interviews in der FR und online veröffentlicht. Leserinnen und Leser können ihre Fragen mailen an: forum@fr.de. Bitte in die Betreffzeile „Hessenwahl23“ schreiben und in der Mail angeben, an wen sich die Frage richtet. Zudem bitten wir um Angabe von Vor- und Nachnamen sowie einer Telefonnummer für Rückfragen. Die Mails sollten bis 20. August bei der Redaktion eingehen, wenn Sie sicher gehen wollen, dass Ihre Fragen rechtzeitig vor den ersten Interviews vorliegen.