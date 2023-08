In Wiesbaden veritas

Von: Jutta Rippegather, Hanning Voigts

Teilen

In Wiesbaden wird wieder ordentlich Wein ausgeschenkt, auch an hessische Abgeordnete. Foto: Michael Schick © Michael Schick

Wenn in Wiesbaden das Weinfest gefeiert wird, wirkt sich das auch auf die Landespolitik aus. Politik und Medien kommen da mal ganz anders zusammen. Die Kolumne aus dem hessischen Landtag.

Politik kann durchaus anstrengend sein. Reden schreiben, Akten wälzen, ewig in Ausschusssitzungen festhängen, ständig Abendtermine, das kann an die Substanz gehen. Und wenn Wahlkampf ist, so wie aktuell in Hessen, wird es noch viel anstrengender. Umso wichtiger ist es auch in der Politik, dass man sich ab und zu eine kleine Auszeit gönnt.

Die Abgeordneten im hessischen Landtag hatten dazu in dieser Woche reichlich Gelegenheit, denn vor dem Stadtschloss fand das Wiesbadener Weinfest statt, das offiziell „Rheingauer Weinwoche“ heißt. Dutzende Weingüter aus dem Rheingau präsentieren dabei Jahr für Jahr ihre Weine und schenken Riesling und Grauburgunder aus, als gäbe es kein Morgen. Dazu gibt es Essensstände, zwei Bühnen mit Live-Musik und meistens auch viel Sonne. Mitte August war es schließlich schon vor den Zeiten der Klimakrise meist sommerlich warm.

Hessen: Klatsch und Tratsch beim Gläschen Wein

Wenn vor dem Landtag der Wein fließt, laden die Fraktionen der Parteien die Mitglieder der Landespressekonferenz zum Austausch ein – also alle Journalistinnen und Journalisten, die regelmäßig aus dem Landtag berichten. Da gibt es dann Wein, Laugenbrezeln und Käse und jede Menge Möglichkeit für Klatsch und Tratsch. Es ist für Reporter:innen nämlich wichtig, Politiker:innen auch mal fernab von Pressekonferenzen zu treffen, denn ein persönlicher Eindruck ist relevant, wenn man Menschen einschätzen und ihr Handeln verstehen will.

So gesehen fließt der Wein auf dem Weinfest auch im Dienste der Fernsehzuschauer:innen, Radiohörer:innen und Zeitungsleser:innen, denn in der Sonne und mit einem guten Gläschen Weißwein sitzt die Zunge selbst bei echten Kommunikationsprofis etwas lockerer. Wie sagten es schon die alten Römer? In vino veritas! Im Wein liegt die Wahrheit.

Hessen: Berlin nervt im Wahlkampf

Dieses Jahr war natürlich die Landtagswahl das beherrschende Thema, schließlich geht der Wahlkampf langsam in die heiße Phase. Dabei fiel auf, dass aus mehreren Parteien über die Bundesebene gestöhnt wurde. Schließlich wünscht sich jeder hessische Landesverband im Wahlkampf Rückenwind aus Berlin. Derzeit gibt es dort aber eine sagen wir mal mittelmäßig harmonisch regierende Ampel, eine nach ihrer Oppositionsrolle suchende CDU und eine Linkspartei, bei der man nicht einmal mehr weiß, wie lange es sie in ihrer aktuellen Form noch gibt. Da gibt es in Wiesbaden Grund zum Augenrollen, außer natürlich bei der rechtsextremen AfD, die momentan generell vor Kraft kaum laufen kann,

Einen denkwürdigen Auftritt hatte SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die auf dem Weinfest von vielen Leuten erkannt und um Autogramme und Selfies gebeten wurde. Da gab es plötzlich ein bisschen echten Berliner Politglamour auf dem Marktplatz. Faeser schwor Stein und Bein, sie habe die Fans nicht vorher bestellt, um Eindruck zu schinden. Wollen wir’s ihr mal glauben.

Hessen: Entspannter Linke trotz alledem

Bei der CDU war die Stimmung betont entspannt, schließlich wird da fest mit einem Wahlsieg gerechnet. Die Linken waren ebenfalls gut drauf, obwohl sie um ihren Wiedereinzug ins Parlament zittern müssen. Aber vielleicht lag das auch nur am Chardonnay. (JUtta Rippegather und Hanning Voigts)

Jutta Rippegather und Hanning Voigts berichten für die FR aus dem hessischen Landtag. Einmal die Woche geben sie ihren Senf dazu. Alle Kolumnen im Internet unter: fr.de/loewensenf