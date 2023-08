In Hessen beginnt die heiße Phase des Wahlkampfes

Von: Hanning Voigts

Teilen

Straßenwahlkampf in Frankfurt: Die Politik mischt sich wieder verstärkt unters Wahlvolk. Foto: Monika Müller © Monika Müller

Die hessischen Parteien starten in die letzten fünf Wochen vor der Landtagswahl am 8. Oktober. Zur Unterstützung setzen sie auf Prominenz aus Berlin.

Mit dem Ende der Sommerferien beginnt in Hessen ab dem Wochenende die heiße Phase des Landtagswahlkampfs. Bis zur Wahl am 8. Oktober haben die unterschiedlichen Parteien nur noch gut fünf Wochen lang Zeit, die Wählerinnen und Wähler von ihren politischen Inhalten zu überzeugen und um ihr Kreuz in der Wahlkabine zu werben.

Insgesamt haben die Hessinnen und Hessen dieses Mal die Wahl zwischen 21 Wahlvorschlägen. Neben den sechs im Landtag vertretenen Parteien CDU, Grüne, SPD, AfD, FDP und Linke sind darunter etwa auch die Freien Wähler (FW), die Tierschutzpartei, die Piratenpartei, die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) und die Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands (APPD). Auch die Partei „Die Basis“, die politisch der „Querdenken“-Bewegung nahesteht, stellt sich zur Wahl. Die rechtsextreme NPD, die sich mittlerweile „Die Heimat“ nennt, tritt in Hessen nicht mehr an.

Die Wahl wird jetzt überall in Hessen sichtbar

Mit dem Aufhängen und Aufstellen auch großflächiger Wahlplakate wird die bevorstehende Landtagswahl nun auch im Straßenbild in Hessen präsenter. Die Parteien werden in den kommenden Wochen auch verstärkt mit spontanen Hausbesuchen oder Wahlkampfständen in den Innenstädten auf sich und ihre politischen Programme aufmerksam machen. Laut einigen Umfragen sind derzeit noch viele Bürger:innen unentschieden, wen sie wählen sollen.

Landtagswahl in Hessen Am 8. Oktober wählt Hessen einen neuen Landtag. Die Frankfurter Rundschau bündelt ihre umfangreiche Berichterstattung in ihrem Onlinedossier zur Hessenwahl. Die FR führt Interviews mit den Spitzenkandidat:innen. Eine Podiumsdiskussion zur Wahl am Donnerstag, 7. September, überlegt, wie die Politik auf die aktuellen Krisen reagieren sollte. Schließlich bringen wir Themenchecks zu zentralen Fragen der Hessenwahl.

In den letzten Wahlumfragen lag die seit fast zehn Jahren gemeinsam mit den Grünen regierende CDU in der Gunst der Wähler:innen klar vorne. Eine repräsentative Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen ergab erst kürzlich eine Zustimmung von 31 Prozent für die Christdemokrat:innen. Auf Platz zwei kam in dieser neuesten Umfrage die SPD mit 20 Prozent der Stimmen, dann die Grünen mit 18 und die in Teilen rechtsextreme AfD mit 15 Prozent. Die FDP lag bei sechs Prozent der Stimmen, die Linke bei drei Prozent – das wäre nicht genug für einen Wiedereinzug in den Landtag. Generell müssen die Linkspartei und auch die FDP bei dieser Wahl um einen erneuten Einzug ins Landesparlament bangen.

Hessen: Die Koalitionsbildung ist offen

Wie eine künftige Landesregierung aussehen könnte, ist aktuell noch nicht absehbar. Je nach Wahlergebnis wäre eine Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition denkbar, aber auch ein Regierungsbündnis von CDU und SPD. Sollten SPD oder Grüne mit gutem Ergebnis Zweite werden, könnten sie auch versuchen, ein rot oder grün geführtes Ampelbündnis aus SPD, Grünen und FDP zu schmieden.

Wie in Wahlkämpfen üblich, bieten die hessischen Parteien in den kommenden Wochen auch bundespolitische Prominenz auf. Am kommenden Sonntag ist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu Gast in Bad Homburg, um Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die Spitzenkandidatin der SPD, im Wahlkampf zu unterstützen. Eine Woche später, am 9. September, kommt der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz in die Union-Halle im Frankfurter Ostend, um mit Hessens Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU) die heiße Wahlkampfphase einzuläuten.

Hessen: Habeck und Baerbock zu Besuch

Der grüne Spitzenkandidat und hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir rechnet ab Mitte September mit Wahlkampfbesuchen von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, Außenministerin Annalena Baerbock und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.

Die Frankfurter Rundschau setzt in den kommenden Wochen ihre „Themenchecks“ mit den Positionen der Parteien zu landespolitischen Themen fort. Nach dem bereits erschienenen Interview mit Boris Rhein folgen Gespräche mit den Spitzenkandidat:innen von SPD, Grünen, FDP und Linkspartei. (Hanning Voigts)

Alles zur Landtagswahl in Hessen finden Sie online in unserem Wahldossier.