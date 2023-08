Hessenwahl: Der Kampf um die Staatskanzlei beginnt

Von: Jutta Rippegather

Im Moment arbeitet Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) in der hessischen Staatskanzlei in Wiesbaden. Doch wer wird es nach der Landtagswahl tun? © dpa

Die Frankfurter Rundschau hat ein umfangreiches Paket zur Hessenwahl geschnürt. Wir stellen ein paar Highligts vor.

In 60 Tagen wählt Hessen ein neues Parlament. 22 Parteien und Wählergruppen haben Landeslisten zur Teilnahme eingereicht, über die Zulassung entscheidet der Landeswahlausschuss am 11. August. Mit der heißen Phase des Wahlkampfs ist gegen Ende der Sommerferien zu rechnen, wenn die Plakate hängen. Die Wahl folgt am Sonntag, 8. Oktober.

Der Kanzler kommt

Peu à peu laufen sich die Parteien warm. Am Freitag stattet Bundeskanzler Olaf Scholz Hessen einen Besuch ab, gemeinsam mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser, der Spitzenkandidatin der SPD. Deren CDU-Konkurrent und amtierende Ministerpräsident Boris Rhein ist dieser Tage grenzüberschreitend mit Hendrik Wüst gewandert, Kollege aus Nordrhein-Westfalen und möglicher CDU-Kanzleraspirant. Für Tarek Al-Wazir von den Grünen geht es in der kommenden Woche los - mit der Sommertour. Es ist eine Premiere: Erstmals in der Geschichte Hessens haben die Grünen einen offiziellen Kandidaten für das Ministerpräsidentenamt aufgestellt. Damit bewerben sich drei Personen um den Einzug in die Staatskanzlei in Wiesbaden.

Wofür stehen sie? Was wollen die Parteien? Welche Konzepte gibt es für die drängenden Probleme im Land? Fragen, denen sich die Frankfurter Rundschau jenseits der aktuellen Berichterstattung in den kommenden Wochen widmen und beantworten will, indem sie Hintergründe liefert. Zur Landtagswahl am 8. Oktober haben wir ein umfangreiches Paket geschnürt, damit Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich ihre Meinung bilden können. Los geht es am heutigen Mittwoch mit dem ersten Themenschwerpunkt - wir werfen einen Blick auf die Polizei. Was haben wir noch im Angebot?

Interviews mit den Spitzenkandidatinnen und -kandidaten : Wir beginnen mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Boris Rhein von der CDU, gefolgt von Nancy Faeser von der SPD und dem amtierenden Vize-Ministerpräsidenten Tarek Al-Wazir (Grüne). Außerdem fühlen wir Stefan Naas von der FDP auf den Zahn und Elisabeth Kula und Jan Schalauske von der Linken. Unser Angebot an die Leserinnen und Leser: Sie können uns Fragen dafür mitgeben. Näheres dazu im untenstehenden Kasten.

Diskussion „Alles im Wandel – wo bleibt der Mensch?“ : Pandemie, Digitalisierung, Klimawandel, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, Transformation der Arbeitswelt. Was macht das alles mit uns? Darüber reden wir bei der FR-Podiumsdiskussion mit Tarek Al-Wazir (Wirtschaftsminister, Grüne), Nina Haible-Baer (Psychotherapeutin Lehrambulanz des Fachbereichs der Goethe-Uni Frankfurt) und Jörg Köhlinger (Leiter des IG Metall-Bezirks Mitte). Jutta Rippegather und Hanning Voigts moderieren. Los geht es am Donnerstag, 7. September, um 19 Uhr im Haus am Dom in Frankfurt. Eintritt frei, Anmeldung nicht erforderlich.

Haben Sie Fragen? Die Frankfurter Rundschau bietet ihren Leserinnen und Lesern die Möglichkeit, Fragen an die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der demokratischen Fraktionen im Landtag zu stellen: CDU, SPD, Grüne, Linke, FDP. Das Korrespondenten-Duo im FR-Landtagsbüro wird sie den Interviewpartnern stellen. Die Fragen werden aus den Einsendungen per Los gezogen. Fragen und Antworten werden mit den Interviews in der FR und online veröffentlicht. Leserinnen und Leser können ihre Fragen mailen an: forum@fr.de Dabei bitte in die Betreffzeile „Hessenwahl23“ schreiben und in der Mail angeben, an wen sich die Frage richtet. Zudem bitten wir um Angabe von Vor- und Nachnamen sowie einer Telefonnummer für Rückfragen. Die Mails sollten bis 20. August bei der Redaktion eingehen, wenn Sie sicher gehen wollen, dass Ihre Fragen rechtzeitig vor den ersten Interviews vorliegen. FR

Themenschwerpunkte : Der heutigen Doppelseite F2/F3 zur Polizei werden in den kommenden Wochen weitere folgen.

Frankfurter Wahlkreise: Wir stellen die sechs Wahlkreise vor und wer sich dort bewirbt.

Online : Sämtliche Berichte zur Hessischen Landtagswahl finden Sie über den Kurzlink: FR.de/hessenwahl