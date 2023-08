Hessen: Vorwürfe gegen Marius Weiß haben sich bestätigt

Von: Hanning Voigts

Hat einen „Fehler“ eingeräumt: Der SPD-Abgeordnete Marius Weiß. Foto: Michael Schick © Michael Schick

Im Strafbefehl gegen den SPD-Politiker ist festgehalten, dass er eine Farbkopie seines Parkausweises gemacht und diese laminiert hat.

In der Parkscheinaffäre um den hessischen SPD-Abgeordneten Marius Weiß haben sich die zentralen Vorwürfe vor Gericht bestätigt. Wie eine Sprecherin des Amtsgerichts Wiesbaden der Frankfurter Rundschau auf Anfrage sagte, heißt es in dem gegen Weiß verhängten Strafbefehl, dass dieser eine Farbkopie seines Abgeordnetenparkscheins angefertigt und diese extra laminiert habe, damit sie dem Original ähnlich sah. Die so entstandene Fälschung habe er seiner Frau zum Parken überlassen. Die Kopie habe dem Gericht vorgelegen, sagte die Sprecherin.

Die Details der Vorwürfe gegen Marius Weiß sind bereits seit März öffentlich bekannt, bisher aber nur durch Berichte der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, die sich dabei stets auf eigene Quellen berufen hatte. Mit der Bestätigung des Gerichts sind die zentralen Fakten in der Affäre erstmals belegt.

Hessen: 12.800 Euro Geldstrafe

Das Amtsgericht Wiesbaden hatte in der vergangenen Woche einen Strafbefehl wegen Urkundenfälschung gegen Weiß ausgestellt, der nun eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen und insgesamt 12 800 Euro zahlen muss. Da Weiß bereits angekündigt hat, den Strafbefehl „ohne Wenn und Aber“ zu akzeptieren, dürfte es keine öffentliche Gerichtsverhandlung mehr geben, bei der alle Beweise und Zeugenaussagen öffentlich würden.

Weiß hatte bereits im Juni eingeräumt, einen „Fehler“ gemacht zu haben, und war vom Vorsitz des Untersuchungsausschusses zum rassistischen Anschlag in Hanau zurückgetreten. Die SPD hat ihn trotzdem auf einen guten 14. Listenplatz für die Landtagswahl gewählt.

Hessen: Parken nur für Abgeordnete

Abgeordnete des Landtags bekommen eine spezielle Plakette, mit der sie jederzeit das Parkhaus des Landtags nutzen können. Weiß’ Frau, die für die SPD-Fraktion arbeitet, durfte das an Plenartagen nicht. (Hanning Voigts)