Hessen: „Mehr Demokratie“ fordert mehr Volksentscheide

Von: Hanning Voigts

Soll die repräsentative Demokratie durch direktdemokratische Verfahren ergänzt werden? Foto: Michael Schick © Michael Schick

Im Herbst wählt Hessen einen neuen Landtag. Der Verein „Mehr Demokratie“ fordert derweil, auch direktdemokratische Verfahren zu stärken.

Gut drei Monate vor der Landtagswahl am 8. Oktober hat der bundesweit tätige Verein „Mehr Demokratie“ eine Stärkung direktdemokratischer Verfahren in Hessen gefordert. In einem von dem Verein erstellten Länder-Ranking in Bezug auf die Möglichkeiten von Volksbegehren und Volksentscheiden liege Hessen aktuell nur auf Platz neun von 16, sagte Ralf-Uwe Beck, Vorstandssprecher von Mehr Demokratie, am Dienstag bei einem Pressegespräch. „Da gibt es Verbesserungsbedarf.“

Im Einzelnen fordert der Verein, dass es in Hessen in Zukunft möglich sein soll, auch Verfassungsänderungen über ein Volksbegehren anzustoßen. Außerdem soll es auch bei Volksbegehren auf Landesebene möglich sein, Unterschriften von Unterstützer:innen frei auf der Straße einzusammeln, anstatt dass Unterschriften auf Ämtern geleistet werden müssen.

Volksentscheide sollen in Hessen leichter werden

Auf kommunaler Ebene will Mehr Demokratie erreichen, dass Volksbegehren und Volksentscheide auch in Landkreisen eingeführt werden. Außerdem sollen Initiativen, die einen Volksentscheid anstreben, von der Verpflichtung befreit werden, ihre Vorschläge in einem sogenannten Kostendeckungsvorschlag ganz genau auf mögliche Kosten hin abzuklopfen.

Zudem schlägt Mehr Demokratie vor, dass allen Wahlberechtigten bei jedem Volksentscheid Broschüren mit den wichtigsten Argumenten für oder gegen eine bestimmte Regelung zugesandt werden müssen. Das aktive Wahlalter soll auf 16 Jahre gesenkt werden. Darüber hinaus schlägt der Verein vor, sogenannte Bürgerräte in Hessen zu etablieren, bei denen zufällig, aber repräsentativ ausgewählte Bürger:innen mit dem Landtag zu einem Sachthema beraten.

Hessische Initiative sieht keine Gefahr durch Populismus

Solche Gremien könnten die demokratische Debatte beleben und zusätzlich zur repräsentativen Demokratie Elemente sogenannter deliberativer Demokratie einführen, sagte Matthias Klarebach vom hessischen Landesverband von Mehr Demokratie. Deliberative Verfahren zeichnen sich durch intensive Beratschlagung eines Themas und die Suche nach konsensuellen Lösungen anstatt nach Mehrheitsentscheidungen aus.

Zur Gefahr durch rechtspopulistischer Volksbegehren sagte Ralf-Uwe Beck, durch das mehrstufige und langwierige Verfahren von Volksbegehren werde die Diskussion zu einem bestimmen Sachthema sehr intensiv und breit, populistische „Schnellschüsse“ würden dadurch eher unwahrscheinlicher. (Hanning Voigts)