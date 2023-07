Hessen: Linke setzen Fokus auf soziale Gerechtigkeit

Von: Hanning Voigts

Führen die Linke in den Landtagswahlkampf: Jan Schalauske (links) und Elisabeth Kula. Foto: Michael Schick © Michael Schick

Die hessischen Linken stellen in Wiesbaden ihre Plakate zur Landtagswahl vor. Bei den Wählerinnen und Wählern will die Partei vor allem mit sozialen Themen punkten.

Die Mittagshitze auf dem Dernschen Gelände, nicht weit vom hessischen Landtag, ist erdrückend. Es gibt kaum Schatten. Trotzdem haben sich ein paar Handvoll Mitglieder der hessischen Linkspartei mitten in der Wiesbadener Innenstadt versammelt, um die zentralen Slogans ihrer Partei zur hessischen Landtagswahl zu präsentieren. Eine Mitarbeiterin verteilt kühles Mineralwasser an Genoss:innen und Medienleute, aus den Boxen dröhnt lauter Hip-Hop, eine große Plakatwand ist noch mit einer grauen Decke verhüllt.

Es seien nur noch 90 Tage bis zur Landtagswahl am 8. Oktober, sagt Jakob Migenda, Co-Vorsitzender der hessischen Linkspartei, als er schließlich ans Mikrofon tritt. Und nicht nur heute sei das Wetter heiß. „Es wird ein heißer Wahlkampf werden“, verspricht Migenda. Und dann übergibt er das Mikrofon an Elisabeth Kula, Fraktionschefin der Linken im Landtag und Spitzenkandidatin für die Landtagswahl.

In Zeiten von Krieg, Krise und hoher Inflation brauche es „eine starke und verlässliche Linke auch in Hessen“, sagt Kula unter dem Beifall ihrer Parteifreund:innen. Während viele Hessinnen und Hessen nicht mehr wüssten, wie sie finanziell über die Runden kommen sollten, gebe es immer mehr Einkommensmillionäre im Land. Die Linke werde daher Verteilungs- und Gerechtigkeitsfragen in das Zentrum ihres Wahlkampfes rücken. „Die soziale Gerechtigkeit, die steht bei der Linken im Mittelpunkt“, ruft Kula. Man sei als Partei motiviert und geschlossen und wolle am 8. Oktober ein „sehr gutes Landesergebnis“ einfahren.

Hessen: Die Linke sieht bei sich selbst ein „stabiles Fundament“

Jan Schalauske, zweiter Spitzenkandidat der Linken, ergänzt, dass seine Partei in Hessen durch viele kommunale Mandate und eine gute Vernetzung mit Gewerkschaften und sozialen Bewegungen ein „stabiles Fundament“ habe. „Wir wollen, dass Hessen gerechter, sozialer und ökologischer wird“, sagt Schalauske unter Applaus.

Und dann ist es soweit: Kula und Schalauske enthüllen das große Wahlplakat. Klassisch knallrot ist es; Hochhäuser, ein Krankenhaus, ein Bus und eine S-Bahn sind darauf zu sehen. „Macht Hessen gerecht: Stimme für soziale Gerechtigkeit“ prangt in großen weißen Lettern auf dem Poster. Mehrere Kandidat:innen von der Landesliste der Linken halten nach und nach kleinere Schilder in die Luft, auf denen es unter der Überschrift „Macht Hessen gerecht“ um einzelne Sachthemen geht.

„Bezahlbare Mieten statt fetter Renditen“ heißt es zum Thema Wohnungsbau, „Freie Fahrt fürs Klima in Stadt und Land“ zur Verkehrswende durch einen besseren ÖPNV, „Rote Karte gegen Rassismus“ zur Gewalt von rechts. Den Versammelten gefällt’s. Jetzt müssen sie nur noch die Wähler:innen überzeugen. (Hanning Voigts)