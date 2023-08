Hessen: Ein „Wahl-o-Rad“ zur Landtagswahl

Von: Hanning Voigts

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club stellt einen Seite ins Netz, auf der man die Positionen der Parteien zum Radverkehr vergleichen kann.

Gut sieben Wochen vor der hessischen Landtagswahl hat der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) eine Internetseite gestartet, auf der man die politischen Positionen der einzelnen Parteien zum Radverkehr miteinander vergleichen kann. Der „Wahl-o-Rad“ funktioniert genauso wie der beliebte „Wahl-O-Mat“ der Bundeszentrale für politische Bildung.

Auf der Internetseite www.wahl-o-rad.de bekommen die Nutzer:innen 15 Thesen zum Radverkehr vorgelegt, die sie ablehnen oder denen sie zustimmen können. Die Thesen lauten etwa „Deutlich mehr Tempo beim Bau von Radwegen an Landes- und Bundesstraßen“ oder „Mehr Verknüpfung von Rad und Bahn“ und werden jeweils noch erläutert. Wenn die Besucher:innen der Webseite die Thesen bearbeitet haben, können sie ihre Antworten miHessen t denen der Parteien vergleichen. Aussagen, die besonders wichtig sind, kann man für die Auswertung als besonders wichtig markieren.

Hessen: Hilfe bei der Wahlentscheidung

Wer wolle, könne aus dem anschließend automatisch erstellten Ergebnis „Schlüsse für seine eigene Wahlentscheidung treffen“, teilte der ADFC mit.

Landtagswahl in Hessen Am 8. Oktober wählt Hessen einen neuen Landtag. Die Frankfurter Rundschau bündelt ihre umfangreiche Berichterstattung in ihrem Onlinedossier zur Hessenwahl. Die FR führt Interviews mit den Spitzenkandidat:innen. Eine Podiumsdiskussion zur Wahl am Donnerstag, 7. September, überlegt, wie die Politik auf die aktuellen Krisen reagieren sollte. Schließlich bringen wir Themenchecks zu zentralen Fragen der Hessenwahl.

„Ein wichtiges Ziel des Wahl-o-Rad ist es, die Unterschiede der hessischen Parteien in der Radverkehrspolitik transparent zu machen“, sagte Ansgar Hegerfeld, Vorsitzender des ADFC Hessen, zu dem neuen Projekt.

Hessen: Debatten um den Radverkehr der Zukunft

Man wolle die Wahlberechtigten und die Parteien auf das Rad und seine Bedeutung für die Verkehrswende hinweisen, „damit in Hessen nach der Landtagswahl der Radverkehr intensiv und flächendeckend gefördert wird“, sagte Hegerfeld. Das Wichtigste seien für den ADFC sichere Radwege, damit es in Zukunft keine Toten und Schwerverletzten mehr unter Radfahrenden gebe. In der Stadt, aber auch auf dem Land solle mehr Platz für das Rad geschaffen werden. Unter anderem fordert der ADFC, jedes Jahr 100 Kilometer neue Radwege an hessischen Landesstraßen zu bauen.

Um das Radverkehrsnetz zu verbessern, müsse das Land mehr Planerinnen und Planer einstellen und pro Bürger:in und Jahr 30 Euro investieren, forderte Hegerfeld. (Hanning Voigts)

Den „Wahl-o-Rad“ des ADFC Hessen findet man auf www.wahl-o-rad.de