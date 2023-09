Hessen: Ein neuer Wahl-O-Mat zur Landtagswahl

Von: Hanning Voigts

Bloß nicht falsch klicken: Der hessische Grünen-Fraktionschef Mathias Wagner testet den „Wahl-O-Mat“. Foto: dpa © dpa

Die Entscheidungshilfe der Bundeszentrale für politische Bildung steht ab sofort allen hessischen Wählerinnen und Wählern zur Verfügung.

Er soll Lust auf Politik machen, zu Diskussionen anregen und die Unterschiede zwischen den Parteien aufzeigen: der „Wahl-O-Mat“ der Bundeszentrale für politische Bildung (BpB). Seit 20 Jahren hilft das Internet-Werkzeug den Wahlberechtigten vor Bundes- oder Landtagswahlen dabei, ihre politische Meinung mit denen der Parteien zu vergleichen und eine Wahlentscheidung zu treffen.

Pünktlich vier Wochen vor der hessischen Landtagswahl am 8. Oktober ist am Donnerstag der neue Wahl-O-Mat online gegangen – mit 38 zugespitzten Thesen zur hessischen Landespolitik, denen die Nutzer:innen zustimmen oder die sie ablehnen sollen. Da heißt es zum Beispiel: „Jugendliche sollen bei Landtagswahlen ab 16 Jahren wählen dürfen“ oder „Hessen soll nur noch ökologische Landwirtschaft fördern“. Der Wahl-O-Mat fragt aber auch danach, ob das Landesamt für Verfassungsschutz aufgelöst, mehr Schienen als Straßen gebaut oder an hessischen Schulen gegendert werden soll. Alle 21 Parteien und Wahllisten, die zur Landtagswahl antreten, haben die Thesen ebenfalls beantwortet, so dass man hinterher sehen kann, welcher von ihnen man politisch am nächsten steht.

Der Wahl-O-Mat, der mittlerweile Kultstatus habe, solle als „Appetitanreger“ Debatten befeuern und zum Lesen der Parteiprogramme einladen, sagte Alexander Jehn, Direktor der hessischen Landeszentrale für politische Bildung, am Donnerstag bei einer Präsentation im Landtag. Keinesfalls könne das Werkzeug den Bürger:innen ihre eigene Wahlentscheidung abnehmen. Es sage beispielsweise nichts über mögliche Regierungskoalitionen, die 38 Thesen deckten auch nur einen Teil dessen ab, was bei der Wahl verhandelt werde, erklärte Jehn. Man werbe vor allem für eine hohe Wahlbeteiligung und „für Parteien insgesamt“.

Pamela Brandt, Projektleiterin des Wahl-O-Maten bei der BpB, berichtete, dass in Befragungen rund 80 Prozent der Nutzer:innen angäben, sie hätten mit dem Wahl-O-Mat Spaß gehabt, etwa 70 Prozent sagten, sie hätten dabei auch etwas über die Landespolitik gelernt. Zur hessischen Landtagswahl koste das Angebot rund 100 000 Euro.

Die Redaktion des Wahl-O-Maten besteht aus Mitarbeiter:innen der BpB und der hessischen Landeszentrale, aber auch aus 17 jungen Erwachsenen aus Hessen, die in einem mehrtägigen Workshop die politischen Thesen für den Wahl-O-Mat entwickelt haben. Dabei wurden sie von Wissenschaftler:innen begleitet, etwa aus der Parteienforschung, der Sozialwissenschaft und der Pädagogik.

Zum Start am Donnerstag wurde der Wahl-O-Mat im Landtag gleich von Politiker:innen aller sechs im Landesparlament vertretenen Parteien ausprobiert. Alle hatten dabei am meisten Übereinstimmung mit ihrer jeweils eigenen Partei. Darüber sei er erleichtert, witzelte Mathias Wagner, Fraktionschef der Grünen. „Es macht einfach einen Heidenspaß“, lobte er. Ines Claus, Fraktionschefin der CDU, sagte, der Wahl-O-Mat sei immer wieder etwas Besonderes. Und Christoph Degen, Generalsekretär der SPD, verriet, dass er die zweitmeiste Übereinstimmung mit den Grünen erzielt habe.