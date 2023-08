Hessen: Die SPD will die Transformation gestalten

Von: Hanning Voigts

Die Industrie ist im Wandel. Das treibt auch die Politik um. Foto: dpa © dpa

Die hessische SPD setzt im Landtagswahlkampf auf die Steuerung des Wirtschaftswandels. Auch andere Parteien fordern massive Staatshilfen.

Noch plätschert der hessische Landtagswahlkampf eher vor sich hin. Knapp acht Wochen vor der Wahl am 8. Oktober haben die Parteien ihre Listen aufgestellt und ihre Programme beschlossen, es gibt erste Attacken gegen den politischen Gegner, aber ein heißes Wahlkampfthema hat sich in den Sommerferien nicht herauskristallisiert.

Die hessische SPD hat sich jetzt erneut mit einem Thema vorgewagt, das die Debatten im Landtag schon länger bestimmt und auch in den Wahlprogrammen viel Raum einnimmt: die Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft, also die aktuelle Gleichzeitigkeit von Digitalisierung der Arbeitswelt, Umstellung auf erneuerbare Energien und zunehmendem Fachkräftemangel in allen Bereichen.

Hessen: Besuch vom Genossen aus Rheinland-Pfalz

Zu diesem Thema hatte die SPD-Landtagsfraktion am Mittwoch Alexander Schweitzer (SPD) nach Wiesbaden eingeladen, den Minister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung im sozialdemokratisch regierten Nachbarland Rheinland-Pfalz. Schweitzer, seit Mai 2021 Transformationsminister, sagte vor Journalist:innen, er finde es gut, wie stark die hessischen Genoss:innen das Thema schon beackert hätten, „als es noch nicht so en vogue war“.

FR-Diskussion Die Frankfurter Rundschau lädt im Landtagswahlkampf zu einer Debatte zur gesellschaftlichen Transformation ein. Unter dem Titel „Alles im Wandel – wo bleibt der Mensch?“ diskutieren der grüne Spitzenkandidat und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, die Psychotherapeutin Nina Haible-Baer und Jörg Köhlinger von der IG Metall. Der Abend beginnt am Donnerstag, 7. September, um 19 Uhr im Haus am Dom, Domplatz 2.

Für viele Industrieunternehmen in seinem Land seien die aktuellen Umwälzungen „ein richtiges Brett“, sagte Schweitzer. Rund 92 Prozent der rheinland-pfälzischen Firmen hätten weniger als 100 Beschäftigte und kaum Kapazitäten für Förderanträge oder strategische Personalplanung. Daher gebe es jetzt bei Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) einen Transformationsrat und eine Transformationsagentur in seinem Haus, die Firmen „passgenau“ etwa beim Thema Weiterbildung oder zum ökologischen Wandel berate.

Hessen: „Wir kümmern uns um die Industriearbeitsplätze“

Günter Rudolph, Fraktionschef der SPD im hessischen Landtag, verwies auf die „Dialogtour der Arbeit“, bei der die Partei in den vergangenen zwei Jahren 40 Unternehmen besucht habe. Dort habe man überall Sorgen wegen des Fachkräftemangels, fehlenden Wohnraums und unsicherer Zukunftsaussichten gehört, sagte Rudolph. Die SPD höre zu und wolle die Transformation gestalten. „Wir kümmern uns um die Industriearbeitsplätze“, sagte der Sozialdemokrat. Dabei könne man von Rheinland-Pfalz lernen. Ein Transformationsministerium könne er sich grundsätzlich auch in Hessen vorstellen, sagte Rudolph.

Landtagswahl in Hessen Am 8. Oktober wählt Hessen einen neuen Landtag. Die Frankfurter Rundschau bündelt ihre umfangreiche Berichterstattung in ihrem Onlinedossier zur Hessenwahl. Die FR führt Interviews mit den Spitzenkandidat:innen. Eine Podiumsdiskussion am Donnerstag, 7. September, hilft, die Positionen der Parteien zu vergleichen. Schließlich bringen wir Themenchecks zu zentralen Fragen der Hessenwahl.

Die SPD-Fraktion hatte schon im März ein Gesetz in den Landtag eingebracht, mit dem ein Transformationsfonds von zwei Milliarden Euro aufgelegt werden sollte. Die Linksfraktion fordert ebenfalls einen solchen Fonds, der aber viel größer sein soll – der DGB spricht von bis zu 40 Milliarden. Auch die Grünen fordern im hessischen Wahlkampf einen Fonds in Höhe von sechs Milliarden Euro. Die CDU will der Wirtschaft ebenfalls mit einem „Hessenfonds“ unter die Arme greifen. Die FDP lehnt einen derartigen Fonds ab. (Hanning Voigts)