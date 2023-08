Hessen: Die Briefwahllokale sind geöffnet

Von: Hanning Voigts

Wenn man die Wahl per Brief mitrechnet, hat die Landtagswahl in Hessen schon begonnen. Foto: dpa © Sebastian Gollnow/dpa

Ab sofort können Wahlberechtigte ihre Simme für den neuen hessischen Landtag abgeben. Briefwahlunterlagen kann man schon jetzt beantragen.

Ministerpräsident Boris Rhein hat es bereits getan. Sechs Wochen vor der Landtagswahl am 8. Oktober ist der CDU-Politiker am Montag ins Frankfurter Briefwahllokal in der Stiftstraße spaziert, um seine Stimme abzugeben. Denn mit Beginn dieser Woche hat hessenweit die Briefwahl begonnen. „Demokratie lebt vom Mitmachen und von jeder einzelnen Stimme“, ließ Rhein sich anschließend in einer Pressemitteilung zitieren. Und der Regierungschef rief alle dazu auf, die Briefwahl zu nutzen.

Wer in Hessen wahlberechtigt ist, aber nicht bis zum Wahlsonntag warten oder am Wahltag zu Hause bleiben will, kann also ab sofort seine Wahlentscheidung treffen. Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung, die demnächst alle Bürger:innen im Briefkasten haben werden, befindet sich ein simpler Vordruck für die Beantragung der Wahlunterlagen, den man seiner jeweiligen Kommune schicken muss.

Hessen: Die Unterlagen liegen schon bereit

Der Antrag kann aber auch per E-Mail, Brief oder Fax gestellt werden, solange Name, Wohnanschrift und Geburtsdatum angegeben sind. Mit den Unterlagen ist die Wahl zu Hause möglich.

Wählen ohne Wohnung Wohnungslose und obdachlose Menschen dürfen ebenfalls wählen. Wer keinen festen Wohnsitz hat, aber die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und in Hessen lebt, muss sich bis zum 17. September ins Wählerverzeichnis eintragen lassen. Dies geschieht in der Regel unter Vorlage eines Passes in der Kommune, in der die Menschen sich hauptsächlich aufhalten. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAGW) fordert, dass es wohnungslosen Menschen möglichst leicht gemacht werden soll, ihr Wahlrecht auszuüben.

Viele Gemeinden bieten zudem die Möglichkeit an, in einem Briefwahllokal vor Ort zu wählen oder die Unterlagen online zu beantragen. In Frankfurt braucht es dafür beispielsweise nur einige wenige Klicks auf der offiziellen Webseite der Stadt.

Landtagswahl in Hessen Am 8. Oktober wählt Hessen einen neuen Landtag. Die Frankfurter Rundschau bündelt ihre umfangreiche Berichterstattung in ihrem Onlinedossier zur Hessenwahl. Die FR führt Interviews mit den Spitzenkandidat:innen. Eine Podiumsdiskussion zur Wahl am Donnerstag, 7. September, überlegt, wie die Politik auf die aktuellen Krisen reagieren sollte. Schließlich bringen wir Themenchecks zu zentralen Fragen der Hessenwahl.

Generell erfreut die Briefwahl seit einigen Jahren steigender Beliebtheit. In Frankfurt hatten bei der Landtagswahl 2009 etwa noch 14,9 Prozent der Wahlberechtigten per Brief gewählt, vor fünf Jahren waren es bereits 26 Prozent. Hessenweit ist die Zahl der Briefwählerinnen und Briefwähler von 12,7 Prozent bei der Landtagswahl 2008 über 23 Prozent im Jahr 2013 auf zuletzt 24,4 Prozent bei der Wahl 2018 angestiegen. (Hanning Voigts)

