Hessen: CDU verspricht Wahlkampf ohne „Schaum vor dem Mund“

Von: Hanning Voigts

Der Wahlkampf der CDU ist ganz auf Ministerpräsident Boris Rhein zugeschnitten. Foto: dpa © dpa

Die hessische CDU setzt bis zur Landtagswahl am 8. Oktober auf einfache Slogans und ihren Spitzenkandidaten Boris Rhein.

Die hessische CDU will im Landtagswahlkampf auf klare Sprache, aber nicht auf Wut und Populismus setzen. „Wir führen diesen Wahlkampf mit Stil und Stärke“, sagte Generalsekretär Manfred Pentz am Mittwoch bei der Vorstellung der Plakatmotive seiner Partei in Wiesbaden. „Wir sprechen nicht schlecht über Andere.“ Man setze dagegen voll auf den CDU-Spitzenkandidaten und Ministerpräsidenten Boris Rhein und wolle politische Themen ohne „Schaum vor dem Mund“ ansprechen, formulierte Pentz.

In ihrer Parteizentrale stellten die Christdemokrat:innen die Motive der Großplakate vor, die ab kommender Woche bis zur Wahl am 8. Oktober in Hessen zu sehen sein sollen. Viele der Poster zeigen Boris Rhein und den Slogan „Hessen weiter führen“, farblich sind sie in Dunkelblau und Petrol gehalten. Wahlsprüche sind etwa „Grunderwerbssteuer? Geht aufs Haus“, „Unsere Polizei braucht: Respekt“, „Auto verbieten verboten“ oder „Klimaschutz ohne Bevormundung“.

Die CDU habe in den vergangenen knapp 25 Jahren viel für Hessen erreicht, sagte Pentz. Die Wirtschaft stehe gut da und es gebe mehr Polizist:innen. Jetzt wolle man das Land mit frischen Ideen weiterführen und werbe dafür „um das Vertrauen der Menschen in Hessen“.

Mehr als 30 000 Plakate

Um im Wahlkampf aufzufallen, der nach den hessischen Sommerferien Anfang September in die heiße Phase gehen dürfte, will die CDU rund 30 000 Plakate aufstellen und aufhängen, davon alleine 700 großflächige Werbetafeln. Dazu setzt die Partei auf Werbung an der Autobahn, auf Litfaßsäulen und im Internet. Die zentralen Slogans decken die Bereiche Bildung, Sicherheit, Gesundheitsversorgung, Verkehr und Wirtschaft ab. Zu den Themen Migration und Integration wurden zunächst keine eigenen Plakatmotive präsentiert.

Die CDU regiert das früher traditionell „rote“ Hessen seit 1999, seit 2014 in einer Koalition mit den Grünen. Der langjährige Ministerpräsident Volker Bouffier hatte sein Amt im Frühjahr vergangenen Jahres abgegeben, Ende Mai vergangenen Jahres trat der vorherige Landtagspräsident Rhein seines Nachfolge in der Staatskanzlei an. In den Umfragen liegt die CDU momentan stabil vor SPD und Grünen.