Frankfurter Grünen-Kandidatin Dahlke: „Beste Mittel gegen Rechte ist gutes Regieren“

Von: Kathrin Rosendorff

Direktkandidatin Miriam Dahlke (in Blau) im Gespräch auf dem Sommerfest für Mitglieder der Grünen. © Rolf Oeser

Die Frankfurter Direkkandidat:innen der Grünen stimmen sich beim Sommerfest auf Landtagswahl ein. Dabei geht es nicht nur um Klimaschutz.

Frankfurt - Martina Feldmayer fände es schon toll, wenn sie diese „Superkräfte von Obelix“ hätte. „Aber ich bin mir sicher, dass wir alles auch gewaltfrei erreichen können“, sagt die Sprecherin für Umwelt- und Klimaschutz der Grünen im hessischen Landtag beim Sommerfest der Frankfurter Grünen an diesem Samstagnachmittag auf dem Gelände des Antagon-Theaters. Sie ist eine der sechs Frankfurter Direktkandidat:innen.

An diesem Tag sind es noch 99 Tage bis zur Landtagswahl am 8. Oktober. Feldmayer, die für den Wahlkreis 34 antritt, hat diesen bislang noch nie als Direktkandidatin gewonnen. Denn der Frankfurter Westen ist fest in CDU-Hand. Doch auch ohne Superkräfte aus dem Zaubertrank wagt sie den sechsten Versuch.

Um die Mitglieder auf den Bänken nicht mit langen Reden beim entspannten Sommerfest zu langweilen, beantworten die vier anwesenden Direktkandidat:innen, neben Feldmayer sind das Julia Eberz, Miriam Dahlke und Marcus Bocklet, lustige Quizfragen wie: „Welche Superkraft hättest du gerne?“. Oder auch: „Welche Romanfigur wärst du gerne?“. Feldmayer wäre gerne Natascha aus Tolstois „Krieg und Frieden“, Eberz wäre gerne Miss Marple. Dahlke wählt Hermine aus Harry Potter und Bocklet schreibt auf seine kleine Tafel: Robin Hood.

Frankfurter Grüne: „Klimakrise ist nicht neu“

Eine Rede gibt es aber dann doch und zwar von Miriam Dahlke, die vor fünf Jahren überraschend den Wahlkreis 35 (Frankfurter Nordwesten) gewann. Die 34-Jährige ist Sprecherin für Europa- und Finanzpolitik und Haushaltskontrolle und will ihr Direktmandat bei der Landtagswahl verteidigen. Sie betont zu Beginn, dass diese Wahl in besonderen Zeiten stattfinde: von dem „russischen Angriffskrieg in der Ukraine“ bis zur Klimakrise. „Die Klimakrise, die ist nicht neu, aber sie wird stärker und immer konkreter für viele Menschen, auch in Frankfurt und in Hessen.“

Eine Zuschauerin und Grünen-Wählerin bestätigt das später: „Ich merke das ich kaum noch Wasser im Brunnen in meinem Schrebergarten habe. Ich mache mir große Sorgen. Für mich ist ganz klar, dass ich Grün wähle.“ Ob sie später auch für ein Social-Media-Video als Testimonial für die Partei wirbt (auch das ist Teil des Sommerfests), bleibt offen. Dahlke betont: „Wir arbeiten für einen Klimaschutz, der mit sozialer Sicherheit einhergeht und eine Gesellschaft, in der sich alle Menschen frei entfalten können, gleiche Chancen haben und sicher und ohne Diskriminierungen leben können“.

AfD liegt bei Hessen-Umfrage bei 13 Prozent: „Auch das muss uns Sorgen machen“

Und natürlich ist auch der AfD-Sieg bei den Landratswahlen im thüringischen Sonneberg Thema. „In bundesweiten Umfragen liegt die AfD bei etwa 20 Prozent. In der letzten Umfrage für Hessen lag sie zwar nur bei 13 Prozent. Aber auch das muss uns Sorgen machen“, sagt Dahlke. Die Grünen-Wählerin auf der Bank sagt, die zunehmende Popularität der AfD mache ihr große Angst, weil es eben nicht nur den Osten Deutschlands betreffe.

Dahlke sagt, um der AfD zu begegnen, brauche es einen Dreiklang. Die Regierung, die Opposition, aber eben auch die Wähler:innen hätten eine Verantwortung: „Und auch wenn ich unzufrieden bin oder das Gefühl habe, um mich herum wird zu viel gegendert, dann muss ich deswegen verdammt noch mal keine rechtsextreme Partei wählen.“ Das Publikum beim Sommerfest applaudiert. Dahlke fährt fort und sagt: „Das beste Mittel gegen Populisten und Rechte ist gutes Regieren. Genau daran arbeiten wir in Hessen und Frankfurt und genau daran wollen wir auch weiterarbeiten“. (Kathrin Rosendoff)

