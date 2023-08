Frankfurter Grüne: Mit Kartentricks in die Staatskanzlei

Von: Thomas Stillbauer

Drei von sechs Frankfurter Grünen fürs Direktmandat: Julia Eberz, Mirjam Schmidt und Miriam Dahlke (von links). © Peter Jülich

Im Landtagswahlkampf wollen die Frankfurter Grünen mit neuen Formaten punkten – auch sportlich.

Unversiegelte Fläche: 41,4 Prozent. Da hat Frankfurt gegen den Hochtaunuskreis (79,5) keine Chance. Auch nicht bei der Ganztagsbetreuungsquote, dem Anteil erneuerbarer Energiequellen pro Kopf und schon gar nicht beim Wohnraum pro Person. Allein bei der Arbeitsplatzentwicklung und den Existenzgründungen kann Frankfurt dem hohen Taunus das Wasser reichen – im „Hessenquartett“, das die Grünen am Freitag vorgestellt haben.

Das Kartenspiel ist eines der neuen Formate, die die Partei im Landtagswahlkampf einsetzt – denn darum geht es eigentlich beim Termin am Freitag. Die Frankfurter Kandidatinnen und der Kandidat (fünf Frauen und ein Mann) zur Hessenwahl am 8. Oktober stellen sich und ihre wichtigsten Themen sowie einige Angebote vor, mit denen sie auf sich aufmerksam machen wollen.

Tischtennis, Boule, „Speakers Corner“

Marcus Bocklet etwa, Landtagsabgeordneter aus der Grünen-Hochburg im Wahlkreis 38 (Nordend, Bornheim, Ostend), ist an diesem Samstag, 12 Uhr, mit seiner „Speakers‘ Corner“ auf dem Merianplatz. Thema: „Zusammenhalt stärken, Demokratie verteidigen“. Alle können mitreden. Außerdem plant Bocklet für den Wahlkampf Tischtennis, Radeln und Boulespielen mit der Zielgruppe ein.

Miriam Dahlke, Direktmandatsverteidigerin im Wahlkreis 35 (Frankfurter Nordwesten) lädt etwa zu Info-Spaziergängen über ihre wichtigsten Themen Klimaschutz und Verkehrswende ein. „Es sollen keine Veranstaltungen ,Grüne reden vor Grünen‘ werden“, sagt Martina Feldmayer, die wieder im Frankfurter Westen antritt. „Wir gehen dahin, wo die Menschen sind.“ Sie selbst will vom 8. September an jeden Freitagmorgen dort sein, „wo es den besten Kaffee gibt“: am Höchster Bahnhof. Zudem seien Pop-up-Stände, Kneipenwahlkampf und Präsenz beim Museumsuferfest geplant, sagt die Frankfurter Parteivorsitzende Julia Frank.

„In Frankfurt stärkste Kraft“

100 000 Euro wollen sich die Grünen hier den Wahlkampf kosten lassen, doppelt so viel wie vor fünf Jahren. Kreisparteichef Burkhard Schwetje: „Wir wollen in Frankfurt stärkste Kraft werden.“

Dazu will Julia Eberz als Kandidatin im Wahlkreis Frankfurt III ihren Teil beitragen, einem Gebiet, „für das der Begriff Heterogenität erfunden worden sein könnte“, wie sie beschreibt. Gallus, Bahnhof, Westend, Dornbusch – alles in einem Zuschnitt, unterschiedlicher geht’s kaum. Mehr Sicherheit am Bahnhof und im „queeren Viertel“ zählt zu ihren Schwerpunkten. Mirjam Schmidt, die den Erfolg im südlichen Frankfurter Wahlkreis 37 beim vorigen Mal um 519 Stimmen verpasste, will sich für mehr Aufenthaltsqualität einsetzen, für gesündere Luft und Kultur für alle, auch bei niedrigen Einkommen. Und Nilab Alokuzay-Kiesinger im Wahlkreis 39 (Nordosten) will das Thema Armutsbekämpfung angehen: „Früh in Bildung investieren, barrierefreier Zugang auch in ländlichen Stadtteilen wie Harheim, Integration durch flächendeckende Sprachkurse.“

Mit allen demokratischen Parteien sprechen

Und dies alles weiter gemeinsam mit dem Koalitionspartner CDU? „Wir machen keine Ausschließeritis“, sagt Martina Feldmayer. Im Falle eines Wahlerfolgs werde man mit allen demokratischen Parteien sprechen und sehen, mit wem die politischen Inhalte sinnvoll umzusetzen seien. „Die beste Voraussetzung dafür sind starke Grüne, die den Ministerpräsidenten stellen.“ Von Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir wisse man wenigstens, dass er in Hessen bleibe, sagt Julia Frank mit einem Seitenhieb auf SPD-Kandidatin Nancy Faeser. Und noch ein Gruß nach Berlin von Feldmayer: „Wir zeigen in Hessen seit zehn Jahren, wie man regiert – wir streiten uns hinter den Kulissen und machen dann gemeinsam sinnvolle Politik.“