Frankfurt: Wahlkampf als Würfelspiel

Von: Christoph Manus

SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser beim DGB-Sommerfest hinter dem Gewerkschaftshaus. © Peter Jülich

Der DGB Hessen probiert bei seinem Sommerfest ein neues Format aus für eine Politikerrunde zur Landtagswahl. Ein Schlagabtausch zwischen Faeser, Al-Wazir und Co. bleibt aus.

Jan Schalauske gewinnt. Beim „Wahl Gambit“, einem Würfelspiel, in dem er sich beim Sommerfest des DGB Hessen-Thüringen mit Vertreter:innen von SPD, Grünen und CDU misst, kommt der Spitzenkandidat der Linken für die Landtagswahl am 8. Oktober, am späten Freitagnachmittag mit seinem Hütchen als erster ins Ziel – und darf ein zweiminütiges Abschlussstatement halten. Zeigt sich zuversichtlich, dass seine Partei die Fünf-Prozent-Hürde doch noch „wuppt“, versucht deutlich zu machen, wie sehr Hessen weiterhin eine Opposition von Links brauche. Kai-Uwe Hemmerich, seit Mai Landeschef der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) in der CDU, darf eine Minute sprechen und Ministerpräsident Boris Rhein und die Besetzung der Landesliste mit drei Frauen unter den Top 5 loben. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) müssen auf ein Abschlussstatement verzichten.

Zu einem Schlagabtausch ist es in der Stunde zuvor nicht gekommen im Hof des Frankfurter Gewerkschaftshauses. Das liegt zum einen an der Besetzung der Runde. Für die FDP hat der Landtagsabgeordnete Jörg-Uwe Hahn (FDP) aus persönlichen Gründen kurzfristig abgesagt. Hemmerich, der bei der Landtagswahl nicht antritt, spricht meist mehr als Betriebsratsmitglied eines Chemieunternehmens im Industriepark Höchst und Gewerkschafter, statt die CDU-Positionen zur Wahl zu erläutern oder gar die Kandidat:innen der anderen Parteien zu attackieren. Dass es allzu freundlich zugeht, hat aber auch mit dem Format zu tun. Je nach Würfelglück beantworten die Politiker:innen Fragen aus dem Publikum, Fragen des DGB, die ihnen vorab schon bekannt sind, und zu ihrem Wissen über Hessen.

Faeser zum Beispiel muss schätzen, wie lange es dauert, mit Zügen des Regionalverkehrs von Niedervellmar nach Weiterstadt zu fahren. Die Sozialdemokratin weiß immerhin sofort, dass Niedervellmar bei Kassel liegt, vertippt sich aber um mehr als eine Stunde. Verkehrsminister Al-Wazir will später noch punkten, in dem er die beste Verbindung und die Zugnummer parat hat, „Jetzt wollen Sie aber angeben“, frotzelt Moderatorin Anne-Katrin Eutin.

Zwischendurch wird es dann doch politischer, werden auch Unterschiede deutlich. Faeser etwa wirbt auf eine Frage hin für die Wiedereinführung des Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum, um spekulativen Leerstand zu bekämpfen, Hemmerich will den Erwerb oder Bau von Wohneigentum stärker unterstützen. Der Betriebsratschef wundert sich, dass die Linke Industriestrom nicht subventionieren will, Schalauske nennt es sinnvoller, noch mehr Strom aus erneuerbaren Energien zu erzeugen, warnt aber auch davor, Unternehmen zu stützen, die das zum Teil überhaupt nicht nötig haben.

Al-Wazir sieht Hessen – wenig überraschend – auf einem guten Weg. Vorreiter sei das Land etwa bei günstigen Flatratetickets für Busse und Bahnen gewesen. Faeser verspricht unter anderem, sich für mehr Lehrer:innen und Erzieher:innen einzusetzen und wirbt dafür, allen Kindern in Hessen kostenlos Tablets zur Verfügung zu stellen.