Frankfurt: Grünen-Wahlkampf mit kleiner Störeinlage

Von: Steven Micksch

Grünen-Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir erläuterte am Samstag seinem Publikum auf dem Römer seine Pläne. © Rolf Oeser

Der stellvertretende hessische Ministerpräsident Tarek Al-Wazir stellt sich auf dem Frankfurter Römerberg den Fragen des Publikums und lässt sich auch Protest gefallen.

Am Anfang des „Townhall-Meetings“ mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Tarek Al-Wazir wurde die Bühne vorm Römer gestürmt. Gerade als die fünf Frauen und der Mann, die als Direktkandidaten der Grünen in den Frankfurter Wahlkreisen antreten, nach vorne kamen, rannten Aktivist:innen in den abgesperrten Bereich und hüpften aufs Podium.

„Dondorf-Druckerei erhalten und selbst verwalten“, forderten die jungen Leute. Polizei und Security wollten die Störenfriede von der Bühne zerren, als Al-Wazir eingriff und ihnen zwei Minuten Redezeit einräumte. Nach dem Vortrag verschwanden sie wieder und das Programm ging weiter. Nach gut einer Stunde bot der Spitzenkandidat ein Gespräch mit den Aktivist:innen an, doch da waren diese bereits entschwunden.

Klimaschutz drängt

Die Bühne, auf der sich Tarek Al-Wazir souverän verkaufte, gehörte wieder den Grünen. Der Großteil des Publikums hatte entweder selbst ein Parteibuch oder war der grünen Partei wohlgesinnt. So konnte der „zukünftige Ministerpräsident“ (Bundestagsabgeordnete Deborah Düring) seine Vision für Hessen in angenehmer Wohnzimmeratmosphäre kundtun.

„Ich habe einen Plan für dieses Land“, sagte Al-Wazir. Die Klimakrise erfordere entschlossenes Handeln und noch mehr Veränderungen für eine veränderungsmüde Gesellschaft. Das sei eine besondere Herausforderung, die man Schritt für Schritt angehen müsse, um die Menschen unterwegs nicht zu verlieren. Ziel sei es, als Bundesland klimaneutral zu werden. Dazu müsse man die kleinen und mittelständischen Unternehmen in den Blick nehmen.

Der Spitzenkandidat versprach einen Sechs-Milliarden-Euro-Fonds für die Transformation aufzusetzen. Und verteilte dann noch einen Seitenhieb in Richtung der Koalitionspartnerin CDU. Die wolle den Verbrenner verbessern und erinnere damit eher an Kaiser Wilhelm als an eine in die Zukunft gerichtete Partei.

Doch nicht nur den Klimaschutz schreiben sich die Grünen auf die Fahne. Auch die Kinderbetreuung wolle man weiter ausbauen, versicherte Al-Wazir. „Es reicht noch nicht!“ Zehntausend Kitaplätze und die dazugehörigen Fachkräfte seien nötig. „Mit mir wird die Fachkräftegewinnung zur Chefsache.“ Für Frankfurt versprach er nicht nur die (schnelle) Umsetzung der Regionaltangente West, sondern gleich die Schaffung eines Schienenrings um die Stadt. Beim Thema Sozialwohnungen will er die Bindung auf 50 Jahre heraufsetzen.

Bei der anschließenden Fragerunde musste der Spitzenkandidat sich nie aus der Komfortzone begeben, etwa bei den Fragen, was er für junge Leute tun wolle und ob es ein Deutschlandticket für Azubis geben werde.

Letzteres war leicht zu beantworten, denn das Schülerticket Hessen gilt – trotz des irreführenden Namens – bereits für Azubis und Freiwilligendienstleistende. Studierenden machte er Hoffnung auf ein bundesweites Semesterticket („um die 30 Euro“). Die Verhandlungen mit dem Bund laufen gerade.

Und was macht man für die Jugend? Man wolle sie bestmöglich unterstützen, jetzt alles nachholen zu können, was sie in der Corona-Zeit nicht hätten tun können, sagte der Grüne. Perspektivisch böten sich den jungen Leuten viele Chancen (Stichwort Fachkräftemangel). Man müsse ihnen aber Optimismus und Hoffnung geben, um die Veränderungen zu schaffen, die man brauche – auch beim Klimaschutz.

Als die Frage nach erneuerbaren Energien aufkam, warb Al-Wazir für Photovoltaikanlagen im privaten Bereich. Dazu müsse die hessische Regierung günstige Darlehen anbieten, damit jeder Haushalt sich eine Anlage leisten könne. Auch dürfe es nicht sein, dass in Zukunft noch Gebäude gebaut würden, auf deren Dach nicht auch automatisch eine Photovoltaikanlage sei.

Spannend wurde es am Ende noch mal, als eine Frau fragte, warum es nicht mal Al-Wazir gelungen sei, die Automesse IAA in Frankfurt zu halten. Der Minister sagte, dass er in einem Gespräch für die Messe gekämpft habe, aber „die wollten einen Neuanfang woanders“. Und schob hinterher, falls der Veranstalter der IAA wieder zurückkehren wolle, sei er herzlich willkommen.