Frankfurt: Die Stadt hängt voll mit Plakaten

Landtagswahl Hessen

Vor der Landtagswahl am 8. Oktober präsentieren sich die Kandidierenden mit ihrer Wahlwerbung.

Sechs Wochen vor der Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober haben die Parteien mit der Plakatwerbung begonnen. Die Direktkandidaten und Direktkandidatinnen präsentieren sich auf Tausenden Plakaten im gesamten Stadtgebiet. Viele Plakate wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag gehängt. Zulässig ist die Plakatwerbung sechs Wochen vor und zwei Wochen nach der Wahl.

Teilweise hingen die Plakate aber auch schon früher. So hat die Direktkandidatin der CDU im Wahlkreis 35, Tanja Jost, schon in der vergangenen Woche in Bockenheim plakatieren lassen. Dies wurde von Seiten der politischen Konkurrenz als Verstoß gegen das Fairplay gewertet.

Unfair empfanden Beobachter:innen auch, dass Plakate schon am Sonntagmittag wieder von den Masten entfernt worden warten. Das traf etwa ein Plakat von Isabel Schnitzler (FDP), die in Bockenheim plakatiert hatte, das zum Wahlkreis 35 zählt. Schnitzler tritt im Wahlkreis 36 an. Gleichwohl hingen ihre Plakate entlang der Leipziger Straße, ebenso wie die Plakate des FDP-Direktkandidaten Sebastian Papke aus dem Wahlkreis 35.

Den Wahlkreis 35 hatte 2018 die Grünen-Politikerin Miriam Dahlke direkt gewonnen. Sie wirbt auf Plakaten mit dem Motto „Hessen lieben, Zukunft leben“ um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler. Weitere Plakate kündigen Veranstaltungen der Parteien an. Tarek Al-Wazir, Spitzenkandidat der Grünen in Hessen, stellt sich bei einer „Townhall“ am Samstag, 2. September, um 19 Uhr auf dem Römerberg den Fragen der Anwesenden.

Die Linke in Frankfurt veranstaltet ebenfalls am 2. September ein Konzert mit Gastone und Janina Jackson unter dem Motto „Beats gegen Rechts“ um 19 Uhr auf dem Kulturcampus in Bockenheim. Der Eintritt ist frei.

Am Donnerstag, 31. August, lädt die Linke zu einer Diskussion mit dem Titel „Klima versus Kapitalismus: Was wollen wir retten?“ um 19 Uhr ins Haus der Jugend in Sachsenhausen ein.

Zur Einhaltung der Regeln für die Plakatierung der Wahlwerbung hat die Stadt ein dreiseitiges Merkblatt herausgegeben. Dort ist unter anderem aufgeführt, dass Wahlwerbung fünf Meter Abstand zu Kreuzungen und Überwegen freizuhalten hat, um die Verkehrssicherheit nicht zu gefährden. Auf Verkehrsinseln, an Masten mit Verkehrszeichen sowie an Ampelmasten dürfen demnach keine Plakate hängen. Die Unterkante der Plakate soll sich nahe Rad- und Gehwegen 2,50 Meter über dem Boden befinden – gegen diese Regel, wenn man sie streng auslegt, verstoßen allein in Bockenheim etliche Plakate. Beschwerden geht das Amt für Straßenbau und Erschließung nach (E-Mail: sondernutzungen.amt66@stadt-frankfurt.de) und entfernt Plakate auf Kosten der Kandidierenden.

Bei der Landtagswahl 2018 gewann die CDU vier von sechs Landtagsmandaten direkt: Uwe Serke, Ralph-Norbert Bartelt, Michael Boddenberg und Boris Rhein konnten in den jeweiligen Wahlkreisen die meisten Stimmen auf sich vereinen. Marcus Bocklet und Miriam Dahlke gewannen für die Grünen die anderen Wahlkreise direkt.