Neuer Feiertag gegen Fachkräftemangel? Kritik an Faesers Idee zur Hessen-Wahl

Von: Hanning Voigts

Teilen

Die hessische CDU und Familienunternehmer lehnen einen Vorstoß von Nancy Faeser wenige Wochen vor der Landtagswahl in Hessen ab.

Wiesbaden – Die CDU und der Verband der hessischen Familienunternehmen haben den Vorschlag von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) kritisiert, einen „Tag der Demokratie“ als neuen Feiertag in Hessen einzuführen. „Eine starke Wirtschaft braucht keinen zusätzlichen Feiertag, sondern mehr Freiheit und weniger Bürokratie“, sagte Heiko Kasseckert, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag. Man müsse den Fachkräftemangel bekämpfen, auch durch die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte. Dass ein zusätzlicher Feiertag im Wettbewerb um gut ausgebildete Menschen helfen könne, sei „schon sehr weit hergeholt“, sagte Kasseckert.

Nancy Faeser (SPD), Spitzenkandidatin für die Landtagswahl kommt zur Auftaktveranstaltung der SPD. Am 8. Oktober findet die Hessen-Wahl statt. © Boris Roessler/dpa

Nancy Faeser, die auch Spitzenkandidatin der SPD bei der hessischen Landtagswahl am 8. Oktober ist, hatte am Dienstag einen Tag der Demokratie am 1. Dezember vorgeschlagen, der als Feiertag „eine zusätzliche Verschnaufpause für Beschäftigte“ bieten und zudem ein Zeichen gegen antidemokratische und rechte Hetze setzen solle.

Echte Anreize gefordert

Am 1. Dezember 1946 war die hessische Verfassung in Kraft getreten. Außerdem hatte Faeser im Kampf gegen den Fachkräftemangel etwa gefordert, Hessen zum „Bildungsland Nr. 1“ zu machen, für mehr günstigen Wohnraum zu sorgen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern.

Landtagswahl in Hessen Alle Neuigkeiten und Infos zur Hessen-Wahl am 8. Oktober 2023 auf unserer Themenseite

Dirk Martin, hessischer Landesvorsitzender des Vereins „Die Familienunternehmer“, kritisierte Faesers Vorstoß ebenfalls. „Ein zusätzlicher Feiertag wird kein Grund für Fachkräfte sein, ihren gesamten Wohnort nach Hessen zu verlegen“, sagte er. Dafür brauche es vielmehr „echte Anreize, wie ein gutes Bildungssystem und eine funktionierende Infrastruktur“. (Hanning Voigts)