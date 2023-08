Die Interviews zur Hessenwahl

Von: Jutta Rippegather

Die fünf Spitzenleute der demokratischen Fraktionen im Gespräch

Interviews mit den Spitzenkandidatinnen und -kandidaten: Wir beginnen mit dem aktuelle Ministerpräsidenten Boris Rhein von der CDU, gefolgt von Nancy Faeser von der SPD, der Bundesinnenministerin. Als dritter steht der Vize-Ministerpräsidenten Tarek Al-Wazir Rede und Antwort, der erste Grüne, der sich in Hessen für den Posten des Regiersungschefs bewirbt. Außerdem fühlen wir Stefan Naas von der FDP auf den Zahn und Elisabeth Kula/Jan Schalauske von der Linken. Unser Angebot an die Leserinnen und Leser: Sie können uns bis zum 20. August Fragen dafür mitgeben. Per Mail schicken an: forum@fr.de Dabei bitte in die Betreffzeile „Hessenwahl23“ schreiben und in der Mail angeben, an wen sich die Frage richtet. Zudem bitten wir um Angabe von Vor- und Nachnamen sowie einer Telefonnummer für Rückfragen. Die Fragen werden aus den Einsendungen per Los gezogen. Fragen und Antworten werden mit den Interviews in der FR und online veröffentlicht.