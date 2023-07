CDU Hessen: Deutliche Abgrenzung von Friedrich Merz

Landtagswahl in Hessen

Die bundesweite Diskussion über Kooperationen mit der AfD kommt für die hessische CDU zur Unzeit. Bei einer Veranstaltung geht sie auf Distanz.

Wiesbaden - Die Veranstaltung läuft schon eine Weile, als der sprichwörtliche Elefant im Raum das erste Mal halbwegs offen angesprochen wird. Wie man denn in Zukunft mit der teils rechtsextremen AfD umgehen solle, wird Carsten Linnemann gefragt. Und der 45-Jährige, stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU und seit zwei Wochen ihr kommissarischer Generalsekretär, ist nicht um eine Antwort verlegen.

Die Menschen müssten wieder wissen, wofür die CDU stehe, sagt Linnemann; man müsse ihren Markenkern herausarbeiten: Leistung, Rechtsstaat, Bildung. Das müsse man in einer klaren Sprache tun, gerne auch mit Zuspitzungen, die allerdings da ihre Grenze finden müssten, „wo ich Menschen diskriminiere“. Dann werde man auch die AfD los, sagt Linnemann. „Dann wird die Protestwahl wieder kleiner und die Union wieder stärker.“

Hessen: Die CDU kann diese Debatte nicht gebrauchen

Den Zuhörerinnen und Zuhörern in der prächtigen Rotunde des Schlosses Biebrich gefällt die Antwort, Linnemann erntet ordentlich Applaus. Die hessische Landtagsfraktion der CDU hat an diesem Montagabend zu einem „Sommergespräch“ in das Barockschloss am Wiesbadener Rheinufer geladen. Dass es dabei um die AfD geht, kommt gut zwei Monate vor der hessischen Landtagswahl nicht überraschend, hat aber auch einen spezifischen Grund: Seit uneindeutigen Äußerungen von CDU-Chef Friedrich Merz in einem ZDF-Interview am Samstagabend ist in der Union eine scharfe Debatte über mögliche Kooperationen mit der Rechtsaußen-Partei entbrannt.

Die CDU-Politiker:innen im Schloss Biebrich sind spürbar bemüht, Merz‘ Äußerungen öffentlich abzuräumen, ohne ihn dabei offen zu kritisieren. Merz hatte im ZDF gesagt, die Abgrenzung zur AfD müsse im Bundestag und in den Landesparlamenten klar sein. Wenn aber auf kommunaler Ebene ein Bürgermeister oder eine Landrätin von der AfD gewählt werde, müsse man das akzeptieren und pragmatisch sehen, „wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet“. Später hatte Merz seine Äußerungen wieder relativiert.

Hessen: „Es gibt eine Brandmauer zur AfD“

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein formuliert an diesem Abend eindeutig. „Es gibt eine Brandmauer zur AfD“, sagt der 51-Jährige. Man müsse sich klar machen, dass die AfD als rechtsextremer Prüffall vom Verfassungsschutz beobachtet und ihre Jugendorganisation „Junge Alternative“ als rechtsextrem eingestuft werde, sagt Rhein. „Diese Leute haben nichts mit christdemokratischen Werten zu tun.“ Die AfD sei politisch auch nicht das, was die CDU in den 80er-Jahren gewesen sei. Schließlich stehe die Union für die europäische Einigung, die Westbindung der BRD und das transatlantische Bündnis. Gegenüber Leuten wie dem Thüringer AfD-Chef Björn Höcke gebe es nicht nur eine Brandmauer, sondern „einen Graben, der unüberwindbar ist“. Und überhaupt müsse man die Probleme der Menschen lösen, statt „fortwährend über die AfD zu reden“.

Ines Claus, Fraktionschefin der CDU im Landtag, wird genauso deutlich. Die Union, nicht die AfD, mache in Deutschland bürgerliche Politik, sagt Claus. Man orientiere sich am christlichen Wertefundament und grenze sich deutlich ab „von denen, die hetzen“. Mit einem guten politischen Angebot und einem starken Ministerpräsidenten Boris Rhein habe man das beste „Hessen-Rezept“ gegen die AfD.

Hessen: Boris Rhein erntet in Wiesbaden viel Applaus

Wer sich aktuell umhört in der hessischen CDU, versteht, warum Rhein und Claus, aber auch Linnemann mit ihren Aussagen so viel Beifall von den versammelten CDU-Mitgliedern ernten. Die Aussagen von Merz kommen ungelegen im gerade an Fahrt aufnehmenden hessischen Wahlkampf. Denn die CDU will nicht nur die Wahl am 8. Oktober gewinnen, sie strebt danach auch eine weitere Koalition mit den Grünen oder ein Regierungsbündnis mit der SPD an. Die AfD, die auch in Hessen locker zweistellig werden dürfte, ist in Hessen wie überall in der Republik eine destruktive politische Kraft, wütet und hetzt und bringt es im Landesparlament fertig, in jeder, wirklich jeder Diskussion am Ende auf die angebliche „illegale Masseneinwanderung“ zu sprechen zu kommen, die für alle Probleme in Hessen ursächlich sei.

Zweifel daran, dass die CDU mit dieser Partei nichts zu tun haben will, kann in Hessen gerade niemand gebrauchen. Boris Rhein und sein Team setzen vielmehr auf einen konservativen, aber nicht allzu stark rechtsblinkenden Kurs – obwohl man selbstverständlich darauf hofft, potenzielle AfD-Wähler:innen zur CDU zu holen. Im Wahlprogramm der Union finden sich daher Law-and-Order-Forderungen wie die nach einer elektronischen Fußfessel für Frauenschläger oder populistische wie die nach einer verstärkten Jagd auf den Wolf. Rhein hat zuletzt sogar mit der Forderung auf sich aufmerksam gemacht, an den deutschen Grenzen wieder Grenzkontrollen zur Eindämmung illegaler Einwanderung einzuführen, EU hin, Schengenraum her.

Hessen: Kein offener AfD-Sprech bei der CDU

Aber offenen AfD-Sprech findet man in der hessischen CDU im Wahlkampf bisher nicht. Entsprechend kann man von vielen hessischen Parteimitgliedern hören, dass die AfD in den Wahlkreisen ein echtes Problem sei und Bürger:innen hier und da fragten, ob man mit den Rechtsaußen nicht doch zusammengehen könne. Aber fast niemand verteidigt Friedrich Merz. Hinter vorgehaltener Hand ist eher der Wunsch zu hören, der Parteichef möge doch bitte seine Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur der Union 2025 aufgeben.

Wie verärgert Boris Rhein wirklich über den politischen Gegenwind aus dem Berliner Konrad-Adenauer-Haus ist, darüber kann man unterdessen nur spekulieren. Offen kritisiert hat er Merz bisher nicht. Und die bundesweite Debatte in der Union führt immerhin dazu, dass er am Montag nicht nur auf Schloss Biebrich, sondern schon morgens im Interview mit den ZDF-Morgenmagazin und abends nochmal in den Tagesthemen betonen kann, wie wichtig er die Brandmauer zur AfD findet. Für einen Landespolitiker, der wenig bundespolitische Ambitionen hegt und Auftritte in Talkshows scheut, ist das im Wahlkampf nicht schlecht – zumal, wenn man sich dabei als vernünftig im Vergleich zum irrlichternden Parteichef präsentieren kann. Langweiliger ist der hessische Wahlkampf jedenfalls nicht geworden. (Hanning Voigts)