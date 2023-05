Hessen: Schwarz-grünes Kabinett mit Verfallsdatum

Von: Hanning Voigts

Teilen

Am 8. Oktober wird der Landtag neu gewählt. © Michael Schick

Boris Rhein hat nur einen neuen Minister berufen, aber vier Mitglieder seines Kabinetts hören nach der Landtagswahl auf. Am 8. Oktober wird der Landtag neu gewählt.

Der Wechsel war zuletzt wohl unvermeidlich geworden. Als Boris Rhein (CDU), frisch gewählter hessischer Ministerpräsident, vor einem Jahr sein Kabinett vorstellte, blieben fast alle Minister:innen von Grünen und CDU im Amt. Der Regierungschef verkündete nur eine Änderung: Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) wurde durch Roman Poseck ersetzt, den Präsidenten des Staatsgerichtshofs, des höchsten hessischen Gerichts.

Dass Kühne-Hörmann abgelöst werden würde, war in den Wochen zuvor in der hessischen Landespolitik fast schon ein offenes Geheimnis gewesen. Die Ministerin hatte zuletzt schlicht zu glücklos agiert. Der Skandal um den korrupten Oberstaatsanwalt Alexander Badle hatte die hessische Justiz bis ins Mark erschüttert, die Kritik des Landesrechnungshofs an der stockenden Umsetzung der Digitalisierung der Aktenführung an Hessens Gerichten hatte ihr Übriges getan. Und Rhein musste irgendwo einen personellen Akzent setzen. Kühne-Hörmann sitzt inzwischen als Nachrückerin für Rheins Amtsvorgänger Volker Bouffier im Landtag.

Hessen: Ein Top-Jurist als Justizminister

Mit Roman Poseck, wie sein Chef nun genau ein Jahr im Amt, betrat ein Topjurist die Bühne der hessischen Landespolitik, der bisher zwar als Mann mit glatter Karriere, aber durchaus unbequemen Äußerungen aufgefallen war: Immer wieder hatte er in der Vergangenheit mehr Geld und Stellen für die Justiz angemahnt, mehrfach hatte Poseck sehr deutlich gemacht, für wie wichtig er die Bekämpfung des Rechtsextremismus hielt.

Neue Stellen für die hessische Justiz waren dann auch das erste Thema, das Poseck anging: Schon im Herbst, als die ersten Details des schwarz-grünen Doppelhaushalts für die Jahre 2023 und 2024 vorgestellt wurden, konnte der neue Minister vermelden, dass insgesamt 500 neue Stellen für die hessische Justiz geschaffen würden. Außerdem stellte Poseck die „Assessorbrücke“ vor, ein neues Programm, dass gut ausgebildeten Nachwuchsjurist:innen den Eintritt in den Staatsdienst erleichtern soll. Die Konkurrenz um juristische Fachkräfte ist groß im Rhein-Main-Gebiet, wo gute Leute schnell sehr gutes Geld in einer Großkanzlei verdienen können.

Bereit für eine zweite Amtszeit – sofern das Ergebnis der Hessen-Wahl es zulässt

Ansonsten war Poseck viel in Hessen unterwegs, um Gerichte und Justizvollzugsanstalten zu besuchen und sich als neuer Chef vorzustellen. Schon dabei wurde erkennbar, was Poseck der Frankfurter Rundschau neulich selbst am Rande einer Veranstaltung bestätigte: Er hat sich nicht nur für eine Übergangszeit in die Politik locken lassen. Sollte das Ergebnis der Landtagswahl es hergeben, so Poseck, stehe er auch weiterhin als Minister zur Verfügung.

Nachrichten zur Hessen-Wahl Am 8. Oktober 2023 wird ein neuer Landtag gewählt. Alle Entwicklungen, aktuellen Trends um Umfragen finden Sie auf der Themenseite zur Landtagswahl in Hessen.

Selbst wenn die CDU die Wahl gewinnt und Rhein danach die nächste Landesregierung bilden kann, wird die Regierungsbank allerdings anders aussehen. Mehrere Minister:innen, sowohl von CDU als auch den Grünen, haben bereits angekündigt, die Landespolitik nach der Wahl am 8. Oktober verlassen zu wollen.

Vier Ministerinnen und Minister hören nach der Landtagswahl auf

Das gilt etwa für Innenminister Peter Beuth (CDU), dem lange Ambitionen nachgesagt wurden, selbst einmal Ministerpräsident zu werden. Das gilt auch für Europaministerin Lucia Puttrich (CDU), die nach einer langen Karriere in der Politik nicht mehr für den Landtag kandidiert.

Aber auch Sozialminister Kai Klose (Grüne) und Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) werden dem nächsten Kabinett, wie immer es aussehen mag, nicht mehr angehören. Die Hessinnen und Hessen erwartet also in jedem Fall eine in weiten Teilen erneuerte Regierungsmannschaft, selbst wenn CDU und Grüne miteinander weiterregieren sollten. (Hanning Voigts)