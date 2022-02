Landtagswahl 2022 im Saarland: Alle Kandidaten, Termine und Infos

Der Wahl-O-Mat für die Landtagswahl im Saarland wird am 23. Februar freigeschaltet.

Am 27. März findet im Saarland die Landtagswahl 2022 statt. Alle Informationen zu Kandidaten, Termine und Besonderheiten erfahren Sie hier.

Saarbrücken – Landtagswahl im Saarland: Am Sonntag (27.03.2022) ist es so weit. Wahlberechtigt sind alle Deutschen, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten im Saarland leben, sich sonst gewöhnlich dort aufhalten und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Weitere Landtagswahlen 2022 finden in folgenden Bundesländern statt: Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, und Niedersachsen.

Bei der Wahl treten der amtierende Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) gegen Anke Rehlinger von der SPD, Barbara Spaniol (Linke) und Kai Melling (AfD) gegeneinander an. Als Spitzenkandidat:innen gelten Tobias Hans, Anke Rehlinger und Barbara Spaniol.

: Tobias Hans (CDU), Anke Rehlinger (SPD), Barbara Spaniol (Linke), Kai Melling (AfD) Wahl-O-Mat: wahl-o-mat.de/saarland2022

Bei der Landtagswahl im Saarland 2017 gewann die CDU deutlich. Damals war Annegret Kramp-Karrenbauer Ministerpräsidentin. Die Christdemokraten kamen auf 40,7 Prozent der Stimmen. Dahinter landete die SPD mit 29,6 Prozent auf Platz zwei, vor der Linken (12,9 Prozent) und der AfD (6,2 Prozent). Grüne und FDP scheiterten beide an der Fünf-Prozent-Hürde. Nach der Wahl führten CDU und SPD ihre Koalition im Saarland fort. Kramp-Karrenbauer wechselte 2018 in die Bundespolitik – Parteikollege Tobias Hans übernahm das Amt des Ministerpräsidenten.

Bei der Landtagswahl 2022 im Saarland kann nur eine Stimme abgegeben werden

Eine Besonderheit an der Landtagswahl im Saarland ist, dass nur eine Stimme abgegeben wird. Anders als in den meisten anderen Bundesländern, wo man zwei Stimmen abgeben kann. Diese eine Stimme bei der Landtagswahl im Saarland geht an eine Partei oder Wählergruppe.