Nach Todesgerüchten: Ukrainischer Militär sieht sich „unsterblich“ – und just in einer Reihe mit Bandera

Von: Momir Takac

Kyrylo Budanow ist ukrainischer Geheimdienstchef und soll Russland zufolge getötet worden sein. Die Gerüchte beantwortet er mit einem umstrittenen Satz.

Kiew – Kyrylo Budanow ist 37 Jahre alt und Direktor des Militärnachrichtendienstes der Ukraine. Und er soll tot sein, oder schwer verletzt. Der Generalmajor soll im Ukraine-Krieg gestorben sein, am 29. Mai bei einem russischen Raketenangriff auf die Hauptstadt Kiew. Seitdem kursieren in den sozialen Medien die wildesten Gerüchte, denn der Bericht wurde nie bestätigt. Jetzt meldete sich Budanow selbst zu Wort - und verglich sich mit Stepan Bandera.

Vor allem für die russische Kriegspropaganda sind die Gerüchte ein gefundenes Fressen. Staatsmedien meldeten, dass ukrainische Medien über Budanows Tod berichteten. Das taten sie allerdings nicht. Kürzlich versuchte Wladimir Putins TV-Propagandist Wladimir Solowjow dann, Desinformation zu streuen. Er behauptete, Budanow sei verwundet und liege in Deutschland im Koma.

Russische Propagandamedien berichten über Tod von Kyrylo Budanow

Dazu kam die Behauptung, der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, sei verwundet oder getötet worden. Saluschniyj verlieh dem ukrainischen Militär ein neues Gesicht und gilt als Mann hinter der Gegenoffensive.

Russische Propagandamedien behaupten, dass der ukrainische Militärgeheimdienst-Chef Kyrylo Budanov (l.) getötet wurde. © IMAGO/Pavlo Bahmut

Doch nahezu zeitgleich am 11. Juni veröffentlichte das Verteidigungsministerium ein Video von Budanow, das ihn zeigt, wie er stumm in die Kamera starrt. Die ukrainische Wochenzeitung Kyiv Post teilte es bei Twitter. Es soll beweisen, dass er am Leben ist. Doch auch das reichte Russland nicht. Das Argument der Verschwörungstheoretiker: Die Aufnahme wurde mithilfe von KI erstellt.

Budanow stellt sich auf eine Ebene mit Stepan Bandera und Symon Petljura

Jetzt soll er selbst auf Berichte über seinen Tod geantwortet haben – durchaus mit fragwürdigen Worten. Die ukrainische Wochenzeitung Kyiv Post veröffentlichte einen exklusiven Beitrag, in dem Budanow zu Wort kommt. Darin heißt es: „Jetzt wird in der Ukraine eine Sondereinheit unsterblicher Kommandeure geschaffen – Walerij Saluschnyj, ich, Stepan Bandera, Symon Petljura, Iwan Masepa. Eine Truppe Unsterblicher wird mitten in der Nacht in die Träume russischer Bürger eindringen, die die Ukraine übernehmen wollten, und ihnen Albträume bereiten.“ Budanow hatte vor Kurzem eingeräumt, dass Kiews Geheimdienst Attentate auf russische Propagandisten verübt hatte.

Bandera war ein Rechtsextremist und wird noch heute in Teilen der Ukraine verehrt

Ob die Äußerung Budanows echt ist, lässt sich nicht zweifelsfrei sagen. Die Worte, die auch als Drohung gegenüber Russland aufgefasst werden können, enthalten jedoch Zündstoff. Budanow stellt sich auf eine Ebene mit umstrittenen Persönlichkeiten der ukrainischen Geschichte. Bandera etwa, den offenbar auch der ukrainische Vize-Außenminister Andrij Melnyk verehrt, ist eine Reizfigur. Er galt als Nationalist und Rechtsextremist, und wird mit der Tötung Zehntausender Menschen in Zusammenarbeit mit den Nationalsozialisten in Verbindung gebracht. Noch heute wird er in vielen Teilen des Landes bewundert.

Petljura war von 1917 bis 1920 Alleinherrscher der Ukraine. Bis heute unklar ist dessen Rolle bei judenfeindlichen Ausschreitungen, denen ebenfalls zehntausende Menschen zum Opfer gefallen waren. Masepa, der die Kosaken aus russischer Dominanz befreien wollte, gilt in Russland als Inbegriff des Verräters. (mt)