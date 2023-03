Ethikrat-Mitglied im Interview: „Es ist anzunehmen, dass Jobs überflüssig werden“

Von: Lisa Berins

Nichts an diesem Bild ist Realität – noch nicht: Zwei künstliche Intelligenzen (vulgo: Roboter) philosophieren in klassischen Posen darüber, wohin sie die technische Entwicklung geführt hat. © Imago

Die Philosophin Judith Simon, Mitglied im Deutschen Ethikrat, spricht im FR-Interview über die Revolution durch KI, ihre Gefahren – aber auch Chancen.

Frau Simon, was ist der Unterschied zwischen künstlicher und natürlicher Intelligenz, wo liegt die Grenze?

Zunächst einmal unterscheidet sich natürliche und künstliche Intelligenz in ihrer Materialität: Das Gehirn ist etwas anderes als Software. Aber künstliche Intelligenz funktioniert auch anders als natürliche: Auch wenn beide vielleicht Informationen speichern oder abrufen, sind die jeweiligen Prozesse andere. Was nun das Wesen menschlicher Intelligenz ist und ob es jemals eine sogenannte starke KI geben kann, daran scheiden sich die Geister.

Was verstehen Sie unter „starker KI“?

In der Stellungnahme unterscheiden wir zwischen enger, breiter und starker KI. Alle Technologien, die wir heute sehen, sind Beispiele enger KI. Das heißt: Sie simulieren menschliche Intelligenz in verschiedenen Bereichen, wie logisches Schließen oder Sprachproduktion, mit teils beeindruckender Qualität. Breite KI erweitert zunehmend das Spektrum oder die Domäne solcher Leistungen. Starke KI wiederum wird unterschiedlich definiert: Manche sagen, die perfekte Simulation aller Komponenten menschlicher Intelligenz sei bereits starke KI. Andere – so auch wir – verwenden den Begriff hingegen für die Vision einer KI, die menschliche Kognition nicht nur simuliert, sondern auch über Bewusstsein, Verständnis oder Emotionen verfügen würde. Manche verneinen, dass Letzteres jemals möglich sein kann, während andere sagen, dass es für die Zukunft nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden kann. Nehmen wir als Beispiel ChatGPT, das mittlerweile ganz unterschiedliche Textarten in einer Qualität produziert, die es zunehmend schwer macht, zu erkennen, dass diese maschinell und nicht von einem Menschen erstellt wurde. Dennoch versteht ChatGPT nicht die Bedeutung des produzierten Texts, jener basiert rein auf statistischen Wortzusammenhängen und der Analyse und Produktion von Textmustern. ChatGPT hat also weder Verständnis noch Bewusstsein, auch wenn dies manchen Nutzer:innen so erscheinen mag.

Wie definieren Sie Bewusstsein?

Bewusstsein beschreibt die Erfahrung der Welt und des Selbsts in der Welt. Mit der Frage, was Bewusstsein ist, beschäftigt sich die Menschheit seit Tausenden von Jahren und entsprechend gibt es keine einheitliche Definition davon.

Die KI trifft heute schon selbstständig Entscheidungen. Sehen Sie das kritisch?

Das ist eine ganz wichtige Fragestellung in unserer Stellungnahme. Wir delegieren zunehmend Entscheidungen an Maschinen. Kann man deren Tun als Handlung verstehen? Können Maschinen Verantwortung übernehmen? Wir sind zu dem Schluss gekommen: Im engen Sinne können Maschinen nicht handeln und dementsprechend auch keine Verantwortung übernehmen. Auf der anderen Seite können sie die Handlungsmöglichkeiten von Menschen massiv beeinflussen, sie erweitern oder sie vermindern. Wenn wir entscheiden wollen, wie KI-Technologien und Technologien im Allgemeinen zu bewerten sind, dann müssen wir ganz genau schauen, wozu dieses Delegieren von Entscheidungen führt. Erweitert sich die menschliche Autorschaft für das Leben? Für wen ist die KI von Vor- und Nachteil? Wenn ich beispielsweise im Personalbereich ein KI-Tool einsetze, dann kann das die Handlungsmöglichkeiten eines Personalers erweitern, aber die der Person, die sich bewirbt, vielleicht vermindern, weil sie einem bestimmten Raster nicht entspricht. Was uns ganz wichtig ist zu betonen: Die Entscheidungen darüber, was ein guter Einsatz, eine gute Nutzung von KI ist, kann immer nur kontextspezifisch und mit genauem Blick auf die Technik selbst, die beteiligten und betroffenen Personen, den Einsatzbereich, den institutionellen Rahmen und so weiter beantwortet werden. Allgemeine Empfehlungen können eine erste Orientierung geben, die detaillierte und genaue Analyse aber nicht ersetzen.

Judith Simon (M.) und die Ethikratsmitglieder Julian Nida-Ruemelin und Alena Buyx präsentieren ihre Stellungnahme am Montag in Berlin. epd © epd

„Es ist anzunehmen, dass Jobs überflüssig werden.“

Was steht am Ende der Entwicklung? Schafft sich die menschliche Intelligenz durch die Weiterentwicklung von KI selbst ab?

Das vollständige Ersetzen menschlicher Tätigkeiten durch Maschinen wäre der Endpunkt einer Delegation an Technik. Dies kann massive Auswirkungen haben, nicht zuletzt für die Personen, die ersetzt werden, aber auch für andere Betroffene. Aber: Von selbst übernimmt die Technik erst mal gar nichts. Es liegt in den Händen von Menschen, die sie zu bestimmten Zwecken einsetzen. Ökonomische Motive können dazu führen, dass Aufgaben, die bisher Menschen erledigen, relativ zügig an KI abgegeben werden, weil sie einfach schneller und günstiger arbeitet. Andererseits beruht KI darauf, dass sie mit Daten trainiert wird – und diese Daten werden von Menschen unter oftmals sehr prekären Umständen produziert oder aufbereitet.

Es werden viele Jobs wegfallen, oder?

Es ist anzunehmen, dass zunehmend Tätigkeiten und damit auch Jobs überflüssig werden, von denen man immer gedacht hat, Menschen wären hier unersetzlich. Der Journalismus wird sicher unter Druck geraten, da KI gerade standardisierte Texte schneller und somit billiger als menschliche Redakteurinnen und Redakteure verfassen kann. In allen Bereichen, in denen eine gewisse Standardisierung eine Rolle spielt, in denen nach bestimmten Schemata gearbeitet wird, ist KI ein Gamechanger: bei Vertragsprüfungen etwa – aber auch in der Kulturproduktion. Krimis, TV-Serien – die laufen nach bestimmten Mustern ab. Und KI ist nun mal ziemlich gut darin, Muster mit leichten Variationen zu reproduzieren.

15 Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen haben an der Stellungnahme gearbeitet. Sie haben sicher auch heftig gestritten, oder?

In der Tat, wir haben natürlich manchmal auch heftig diskutiert. Fast alles, was in der Stellungnahme steht, ist jedoch konsensuell. Aber es gibt wenige Punkte, die es eben nicht sind und an denen die Positionen unvereinbar bleiben. Diese Stellen sind als solche gekennzeichnet.

Können Sie ein Beispiel geben?

Ein Beispiel wäre „Classroom Analytics“ – genauer: die Frage, ob wir Technologien einsetzen wollen, die die Aufmerksamkeit oder Emotionen von Schülerinnen und Schülern im Unterricht über Videoaufzeichnung erfassen. Ist das etwas, das man kategorisch ablehnt, oder gibt es da möglicherweise zukünftig auch Chancen?

Zur Person Judith Simon ist Professorin für Ethik in der Informationstechnologie an der Uni Hamburg. Sie beschäftigt sich mit der Verschränkung ethischer, erkenntnistheoretischer und politischer Fragen im Kontext von Big Data, künst- licher Intelligenz und Digitalisierung. Sie ist Mitglied des Deutschen Ethik-rates sowie anderer Gremien für wissenschaftliche Politikberatung und ist Sprecherin der Arbeitsgruppe „Mensch und Maschine“, die die Stellungnahme verfasste. beri

Videoüberwachung im Klassenraum? Das klingt dystopisch. Ist das wirklich perspektivisch denkbar?

Diese Technologien existieren ja schon. Es gibt Software zur Emotionserkennung, die in Videochatprogrammen eingebaut ist und vorgibt, anhand des Gesichtsausdrucks zu erkennen, wie man emotional verfasst ist, oder Sensoren, die die Aufmerksamkeit tracken sollen. Dies kann auch für das Live-Monitoring im Klassenraum eingesetzt werden, was teilweise in China bereits geschieht. Die Frage ist: Will man das für deutsche Klassenzimmer verhindern? Oder sagt man: Möglicherweise kann sich in Zukunft daraus auch ein Nutzen ergeben?

Welcher könnte das sein?

Manche argumentieren, dass es der Verbesserung des Lernprozesses dienen könne. Man könne auf sinkende Aufmerksamkeit reagieren, langweiligen Unterricht verändern und Verhalten anpassen. Auf der anderen Seite gibt es jedoch starke Bedenken, was die Privatsphäre und die Autonomie der aufgezeichneten Personen angeht. Auch Chilling-Effekte werden befürchtet, also negative Rückwirkungen auf die Schülerinnen und Schüler, die darum wissen, dass ihr Verhalten analysiert wird. Dadurch könnten Motivation, Autonomie und Handlungsfähigkeit beeinträchtigt werden, die Voraussetzung fürs Lernen sind. Eine weitere Kritik besteht darin, dass die theoretischen Grundlagen der Emotionserkennung wissenschaftlich fragwürdig sind und die Software darüber hinaus aufgrund von systematischen Verzerrungen diskriminieren kann.

Es wird immer wieder diskutiert, inwieweit KI die Diskriminierung fördert. Was sind Ihre Erkenntnisse?

Das ist eine weitere wichtige Fragestellung für uns: Die Frage, wie man verhindern kann, dass systematische Verzerrungen, sogenannte Biases, in der KI zu Diskriminierung führen. So kann beispielsweise KI in der Krebsdiagnostik helfen, Krankheitsbilder früh zu erkennen. Wenn jetzt aber die KI vor allem mit Bildern von heller Haut gelernt hat, Krebs zu erkennen, dann ist die Zuverlässigkeit des Tools für dunkle Haut möglicherweise viel geringer. Diese und andere Formen von Bias und daraus resultierender Diskriminierung konnten bereits für KI in vielen Bereichen nachgewiesen werden. So werden oftmals gesellschaftliche Ungleichheiten in scheinbar neutralen Systemen reproduziert.

Wie kann man dieses Problem angehen?

Es muss transparent gemacht werden, wie eine KI genau arbeitet, welche Datenbasis verwendet wurde, welche Schwachstellen sie hat. So sollte beispielsweise offengelegt werden, wie eine medizinische Diagnose zustande kommt, wie hoch die jeweilige Unsicherheit ist. Ist sie zum Beispiel für Männer sicherer als für Frauen? Es müsste dann eine Art Warnhinweis geben: „Achtung, die Datenlage ist für Ihren Fall nicht so groß, deshalb ist das Ergebnis weniger sicher.“

Im Bereich der Medizin stehen durch den stärkeren Einsatz von KI anscheinend viele Veränderungen an, unter anderem sollen sogar Psychotherapien bei einer KI möglich sein?

Da gibt es tatsächlich viele Entwicklungen – und es ist auch keine neue Idee. Bereits 1966 hat Joseph Weizenbaum das interaktive Computerprogramm „Eliza“ entwickelt, das einen Psychotherapeuten simulierte. Schon damals gab es das Problem, dass Patient:innen das Gefühl hatten, sie würden mit einem Menschen reden. Hier stellen sich natürlich zahlreiche Herausforderungen. Die Täuschung ist das eine, aber es stellen sich auch Fragen des Zugangs zu Psychotherapie und der Zugangsgerechtigkeit. Gerade in Anbetracht der massiven Unterversorgung im psychotherapeutischen Bereich gibt es einen großen Push, solche Technologien zu entwickeln, und dann kann man ketzerisch fragen, ob ein Chatbot besser ist als gar kein Angebot. Dass ich eher den Ausbau der psychotherapeutischen Versorgung anregen würde, ist da sicher kein Geheimnis.

Die Unterscheidung zwischen KI und Mensch wird immer schwieriger. Wie können wir das zukünftig handhaben?

Hier sind Transparenz und Bildung essenziell. Einerseits muss klar gekennzeichnet werden, wenn es sich um eine KI handelt beziehungsweise um das Produkt einer KI. Das wird einige Menschen aber trotzdem nicht davon abhalten, dass sie der Maschine Intentionalität oder Bewusstsein zuschreiben – sogar wenn sie wissen, wie sie funktioniert. Wir müssen generell einen Umgang mit den neuen Technologien lernen, das wird eine Riesenaufgabe werden. Sie beginnt mit der Reflexion und Diskussion, und dazu soll unsere Stellungnahme beitragen.

Ausgerechnet ChatGPT kommt darin nur am Rande vor. Wurden Sie von der Entwicklung überrumpelt?

Die Grundlagen der Technologie haben uns nicht überrascht, die waren schon länger bekannt. Womit wir aber nicht unbedingt gerechnet haben, war, dass dieses relativ unfertige Tool frei auf den Markt geworfen wurde und es auf einmal Millionen von Leuten nutzen. Als ChatGPT im November herauskam, waren wir mit unserer Stellungnahme fast fertig. Dennoch lassen sich die Fragen, die wir stellen, auch auf ChatGPT anwenden.

Die KI entwickelt sich derzeit rasant. Jetzt wurde gerade GPT-4 vorgestellt, die Nachfolgegeneration des Programms, das für ChatGPT genutzt wird. GPT-4 verfügt über 100 Billionen künstlicher Synapsen und arbeitet nicht nur mit Text, sondern auch mit Bildern. Wie schätzen Sie das Potenzial von GPT-4 ein; wird es der nächste „große Wurf“? Und was erwartet uns in der nächsten Zeit noch?

Diese multimodale Verknüpfung wird eine Vielzahl neuer Anwendungen ermöglichen und wird derzeitige Prozesse der Text-, Bild- und Video-Generierung in vielen Bereichen noch einmal grundlegend und rasant herausfordern. Das große Disruptionspotenzial solcher Tools resultiert nicht nur aus ihrer Performanz, sondern auch daraus, dass sie durch eine einfache Benutzbarkeit sehr schnell einen extrem hohen Verbreitungsgrad bekommen: Viele Personen können zunehmend ohne große Vorkenntnisse blitzschnell und nahezu ohne Aufwand Texte, Bilder und Videos produzieren, die kaum noch von Produkten zu unterscheiden sind, die zuvor menschliche Expert:innen erstellt haben. Das bringt sehr viele Potenziale mit sich – aber auch genauso viele Gefahren. Ein Trend in nächster Zeit dürfte der Einbau von GPT-4 und ähnlich multimodaler Tools in Roboter sein, um die Forschung und Entwicklung zu sogenannter verkörperter KI (embodied AI) voranzutreiben. Das heißt: Die Bewegung im und Wahrnehmung des Raumes käme noch hinzu.