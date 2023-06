Brandherd Balkan: USA schicken Flugzeugträger an Urlaubs-Hotspot in der Adria

Von: Patrick Mayer

Serbien, Bosnien, Kosovo: Derzeit kommt es auf dem Balkan zu Massen-Demos und verstärkten Provokationen. Plötzlich steht ein US-Flugzeugträger im Hafen von Split.

München/Split - Wer mit der Fähre von den traumhaften Adria-Inseln Korcula, Vis oder Hvar - auch das „Ibiza Kroatiens“ genannt - zurück ans Festland fährt, passiert eine minimale Meerenge, die die ebenso malerische Mittelmeerinsel Brac teilt. Dann taucht sie vor einem auf: die bekannte Hafenstadt Split.

Balkan: USA schicken Flugzeugträger USS Gerald R. Ford ins kroatische Split

Genau jene Adria-Passage ist am 26. Juni der modernste Flugzeugträger der Vereinigten Staaten gefahren, ehe die 2017 in Dienst gestellte USS Gerald R. Ford die Anlegedocks der zweitgrößten kroatischen Stadt (rund 193.000 Einwohner) erreichte. „Guten Morgen, Kroatien!“, schrieb die Besatzung auf ihrem offiziellen Twitter-Account zur Aufsehen erregenden Ankunft in Dalmatien.

In einem anderen Tweet hieß es: „Stärkung der Partnerschaften mit unseren NATO-Verbündeten in Kroatien! Der größte Flugzeugträger der Welt kommt zu einem geplanten Hafenbesuch in Split, Kroatien, an.“ Jene Visite fällt in eine Zeit, in der auf dem Westbalkan Konfliktherde aufflammen, während in Serbien der ultra-nationalistische Präsident Aleksandar Vucic durch Massendemonstrationen Zehntausender unter Druck gerät. Ein Zufall?

Imposanter Anblick: Der riesige Flugzeugträger USS Gerald R. Ford liegt vor den Badebuchten der kroatischen Stadt Split. © IMAGO/Tom Dubravec

Brandherd Balkan. Ein Rückblick: Ende Mai wurden bei Ausschreitungen militanter Serben im Kosovo mehr als 30 italienische und ungarische Soldaten der NATO-geführten Friedensmission KFOR teils schwer verletzt, als die Demonstranten die Stadtverwaltung in Zvecan stürmen wollten. Das transatlantische Verteidigungsbündnis schickte daraufhin 700 weitere Soldaten in die Region, zusätzlich zu bereits stationierten 3800.

Kosovo: Zusammenstöße zwischen NATO-geführter KFOR und militanten Serben

Der Kosovo liegt mit seinen rund 1,8 Millionen Einwohnern mitten auf dem Westbalkan, grenzt an Montenegro, Albanien und Nordmazedonien. Das kleine Land hat aber vor allem eine rund 350 Kilometer lange Grenze mit Serbien, zu dem es einst als Teilregion gehörte, ehe sich der mehrheitlich von Albanern bewohnte Kosovo 2008 für unabhängig erklärte. Was die serbische Regierung in Belgrad bis heute nicht akzeptiert.

Dabei teilt sich die Bevölkerung im Kosovo Schätzungen der Weltbank zufolge zu 88 Prozent in Albaner, zu sieben Prozent in Serben und zu fünf Prozent in andere ethnische Gruppen auf. Bereits im Dezember hatten militante Serben mit schweren Lastwägen Straßen rund um Mitrovica blockiert. Es sollen Schüsse gefallen sein, hieß es. Mitrovica mit seinen rund 60.000 Einwohnern gilt als besonders brisant, weil die Stadt in südlich-albanische und nördlich-serbische Bezirke geteilt ist.

Serbien-Präsident Aleksandar Vucic: Enge Verbindung zu Moskau-Machthaber Wladimir Putin

Vucic schlug damals vor, 1000 serbische Soldaten in den Kosovo zu schicken, angeblich zur Deeskalation. Was die multinationale KFOR jedoch ablehnte. Vucic warf daraufhin im regierungsnahen Privatsender Pink TV dem KFOR-Kommando vor, Serbinnen und Serben mit der angeblich abschlägigen Antwort zu demütigen. Bereits im August 2022 hatten mutmaßlich militante Serben zwei Grenzübergänge mit Baumaschinen blockiert. Wie die Regierung in Pristina erklärte, hätten Unbekannte zudem Schüsse auf kosovarische Polizisten abgefeuert. Zur KFOR-Missionen gehören 70 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, die in der Hauptstadt Pristina stationiert sind.

Verbündete: Der serbische Präsident Aleksandar Vucic (li.) und Moskau-Machthaber Wladimir Putin bei einem Treffen im November 2021 in Sotschi. © IMAGO / ITAR-TASS

Serbien, das trotz des Ukraine-Kriegs enge Bande zu Russland hält, hat ein geschichtlich begründetes Misstrauen gegenüber der NATO. Im Kosovokrieg (Februar 1998 bis Juni 1999) um die Unabhängigkeit der ehemals serbischen Provinz zwischen der sogenannten „Befreiungsarmee des Kosovo“ UCK und der serbischen Armee flog die NATO zwischen März und Juni 1999 an der Seite der UCK in der „Operation Allied Force“ Tausende Luftangriffe auf militärische, aber auch auf zivile Ziele, wobei nicht nur Soldaten, sondern auch viele serbische Zivilisten getötet wurden. Darunter waren auch Einsätze der deutschen Luftwaffe mit „Tornados“ gegen die serbische Flugabwehr sowie gegen feindliche Radarstellungen der damaligen Armee Jugoslawiens (JV).

Massenproteste in Serbien - US-Flugzeugträger in Kroatien angekommen

Im Gegensatz zu Nachbar Kroatien (rund vier Millionen Einwohner) ist Serbien mit seinen rund 6,8 Millionen Einwohnern bis heute weder Teil der NATO noch der Europäischen Union (EU). Im ganzen Land sieht sich Vucic im Juni 2023 mit den größten Massenproteste seit den Massendemonstrationen gegen den verurteilten Kriegsverbrecher Slobodan Milosevic im Herbst 2000 konfrontiert. Die Opposition wirft dem 53-Jährigen einen aggressiven Politikstil vor. Damit sei er nach Ansicht seiner politischen Gegner mitverantwortlich für zwei Amokläufe mit 18 Toten im Mai, berichtet der TV-Sender Euronews.

Während gleichzeitig Abgeordnete der serbischen Minderheit im benachbarten Bosnien-Herzegowina (rund 3,3 Millionen Einwohner) dafür gestimmt haben, Entscheidungen des dortigen Verfassungsgerichts nicht mehr anzuerkennen und die US-Botschaft in Sarajevo dies als „dumm“ bezeichnete, ist die USS Gerald R. Ford in Split eingelaufen. Als üblicher Besuch unter Partnern oder vielleicht als Machtdemonstration des NATO-Schwergewichts auf dem Westbalkan? (pm)