Kritik an Absetzung von Polizei-Dozentin Bahar Aslan

Von: Daniel Roßbach

Die Reaktion der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen auf einen Tweet von Dozentin Bahar Aslan wird scharf kritisiert. © dpa

Hochschule begründet Lehrauftrag-Entzug, offener Brief formuliert Solidarität mit Aslan

Die Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen hat in einem Statement erklärt, warum sie keine weiteren Lehraufträge an die Dozentin Bahar Aslan vergeben werde. Aslan habe mit einem Tweet zur Präsenz rechtsextremer Einstellungen in der Polizei „das sensible und wichtige Thema ‚Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden‘ unangemessen in den Fokus gerückt, so die Hochschule. Das Präsidium sei danach zu dem Schluss gekommen, dass Aslan nicht dafür geeeignet sei, “eine differenzierte, vorurteilsfreie Sichtweise auf Demokratie, Toleranz und Neutralität zu vermitteln“.

Auf Twitter hatte Aslan am vergangenen Samstag geschrieben: „Ich bekomme mittlerweile Herzrasen, wenn ich oder meine Freund:innen in eine Polizeikontrolle geraten, weil der ganze braune Dreck innerhalb der Sicherheitsbehörden uns Angst macht. Das ist nicht nur meine Realität, sondern die von vielen Menschen in diesem Land.“ Die Aussage zog Kritik unter anderem von CDU-Politikern nach sich. Der Landeschef der Polizeigewerkschaft GdP forderte „eine arbeits- und strafrechtliche Prüfung“. Dagegen verteidigte unter anderen der Polizist und Aktivist Oliver von Dobrowolski Aslan: Sie habe „genau den richtigen empathischen Zugang zum Thema“ und sei „die perfekte Person“, dazu zu lehren.

Mit einem unter anderen von Stephan Anpalagan, der ebenfalls Lehrbeauftragter der Hochschule ist, verfassten und von „Zeit Online“ veröffentlichten Statement haben sich mehrere hundert Personen mit Aslan solidarisiert. Dabei distanzierten sie sich zwar, wie Aslan in der Zwischenzeit selbst, von ihrer Wortwahl, unterstützten aber das Bestreben, Rassismus in der Polizei zu problematisieren. Sie kritisierten die Folgen für Aslan als „einen fundamentalen Angriff auf die Meinungsfreiheit und die Wissenschaftsfreiheit“. rba