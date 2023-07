Kriminalisierung von Geflüchteten in Griechenland: Unfaire Verfahren, drakonische Strafen

Von: Pitt von Bebenburg

Auch Menschen aus diesem Boot droht vielleicht Willkür in griechischen Gerichtssälen. © IMAGO/ZUMA Wire

Schleuserei: Die griechische Justiz kriminalisiert in Schnellprozessen systematisch Migrantinnen und Migranten.

Der vorgebliche Kampf der Europäischen Union gegen Schleusungskriminalität führt zumindest in Griechenland zur „systematischen Kriminalisierung von Geflüchteten“ – denn festgenommen werden zumeist Migrantinnen oder Migranten, die mehr oder weniger freiwillig das Steuer eines Boots oder eines Autos übernommen haben. Sie werden von der griechischen Justiz oft in einem Schnellverfahren zu drakonischen Haft- und hohen Geldstrafen verurteilt, ohne einen anwaltlichen Beistand und ohne dass die Vorwürfe gründlich geprüft worden wären.

Das sind Ergebnisse einer Studie, die von zwei Wissenschaftlerinnen des Vereins „Borderline Europe“ im Auftrag der Grünen-Fraktion im Europaparlament erarbeitet wurde. Das 56-seitige Gutachten wird am Donnerstag vorgestellt. Es liegt der Frankfurter Rundschau bereits vor.

Der Grünen-Europaabgeordnete Erik Marquardt kommentierte: „Die griechische Justiz wird politisch missbraucht, um Menschen auf der Flucht abzuschrecken.“ Die Gerichtsverfahren seien „eines Rechtsstaates und eines EU-Staates unwürdig“.

Die durchschnittliche Haftstrafe liegt bei 46 Jahren

Die Politikwissenschaftlerin Julia Winkler und die Konfliktforscherin Lotta Mayr hatten für ihre Studie „Ein rechtsfreier Raum“ insgesamt 81 Gerichtsverfahren gegen 95 Personen analysiert, die in Griechenland wegen des Schleusens von Migrantinnen und Migranten festgenommen und vor Gericht gestellt worden waren. Freisprüche gab es demzufolge nur in acht Fällen. „Die Verhaftung von Boots-/Autofahrer:innen oder anderen Personen an Bord wegen Schmuggels ist eine gängige Praxis der Strafverfolgungsbehörden, wobei die tatsächliche Rolle oder Absicht der Beschuldigten kaum berücksichtigt wird“, schreiben Winkler und Mayr. „Geschmuggelte Personen selbst, darunter auch Asylsuchende, werden systematisch wegen Schmuggels verurteilt, weil sie (angeblich) das Boot oder das Auto gefahren oder dabei assistiert haben.“

Ein betroffener Syrer berichtete den Wissenschaftlerinnen: „Du versuchst ihnen zu sagen, dass der türkische Fahrer uns gefahren hat und dann abgehauen und zurück in die Türkei geschwommen ist. Dass es immer so ist. Jede Fahrt, jedes Boot. Alle berichten das Gleiche. Aber die Polizei interessiert das nicht.“

Auch vor Gericht gibt sich den Recherchen zufolge in Griechenland häufig niemand die Mühe, die genauen Abläufe zu rekonstruieren. Die Verfahren waren nach der Beurteilung der Wissenschaftlerinnen nicht fair. „Im Durchschnitt dauerten die Gerichtsverfahren 37 Minuten“, hielten sie fest. „Das kürzeste von uns dokumentierte Verfahren dauerte sechs Minuten.“

Die betroffenen Menschen wurden hart bestraft: Die durchschnittliche Haftstrafe in den Verfahren betrug nach Angaben der Forscherinnen 46 Jahre. Hinzu kamen Geldstrafen in Höhe von durchschnittlich mehr als 330 000 Euro. Häufig genüge dafür die Aussage einer einzigen Person von Polizei oder Küstenwache. In zwei Drittel der dokumentierten Fälle seien diese Zeuginnen oder Zeugen gar nicht vor Gericht erschienen, um befragt zu werden.

Schon vor dem Urteil werden die betroffenen Migrantinnen und Migranten in Griechenland zudem eine recht lange Zeit in Untersuchungshaft gehalten. In den untersuchten Fällen galt das für vier von fünf Beschuldigten. Ihre Untersuchungshaft habe im Durchschnitt acht Monate gedauert.

EU-Abgeordneter: „mafiöses“ Vorgehen der Behörden

Die griechischen Gefängnisse sind durch diese Praxis voll mit Menschen, denen Schleuserkriminalität vorgeworfen wird. Laut der Untersuchung trifft das auf mehr als 2000 Personen zu – und damit auf etwa zwanzig Prozent aller Menschen hinter griechischen Gefängnismauern.

Als Ausnahme hebt der Bericht die Behörden auf der Ägäis-Insel Samos hervor. Dort werde häufig keine Untersuchungshaft verhängt. Zudem seien dort drei Angeklagte freigesprochen worden, obwohl sie nachweislich das Boot gesteuert hätten.

Die Autorinnen der Studie sehen nicht nur Griechenland, sondern die Europäische Union in der Pflicht, die Missstände abzustellen. So sieht das auch der Grünen-Europaabgeordnete Erik Marquardt. Er spricht von einer „infamen Kriminalisierung, gegen die die EU-Kommission und Mitgliedstaaten wie Deutschland vorgehen sollten“.

Marquardt sagte der FR weiter: „Es wäre die Aufgabe der EU-Kommission, Druck auf Griechenland auszuüben, damit dort wieder rechtsstaatliche Standards eingehalten werden. Leider hat die Kommission sich bislang auf die Seite Griechenlands gestellt. Sie unterstützt die Abschreckungs- und Abschottungspolitik der Außengrenzstaaten, obwohl das inzwischen eher dem Vorgehen einer kriminellen Mafia-Organisation entspricht und viele Leben zerstört werden.“