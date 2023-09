Warum die Krim im Ukraine-Krieg von entscheidender Bedeutung ist

Kampf um die Schwarzmeer-Halbinsel

Die Ukraine kommt bei ihrer Gegenoffensive im Süden langsam voran. Ziel ist, die Landbrücke zur Krim abzuschneiden. Die Kämpfe könnten eskalieren.

Kiew/Moskau – Seit einiger Zeit scheint die Ukraine ihre mühsam gestartete Gegenoffensive im Ukraine-Krieg mit deutlich mehr Macht vorantreiben zu können. So erzielte die ukrainische Armee eigenen Angaben zufolge in den vergangenen Tagen mehrere Erfolge bei ihren Angriffen auf die stark gesicherten russischen Verteidigungslinien im südlichen Gebiet Saporischschja. Ziel ist, zum noch etwa 80 Kilometer entfernten Asowschen Meer vorzustoßen und damit die Landverbindung zur Krim abzuschneiden oder zumindest so weit vorzurücken, dass die Halbinsel in Reichweite der ukrainischen Artillerie gerät.

Die Gegenoffensive der Ukraine ziele offensichtlich darauf ab, die sogenannte Landbrücke zwischen der russisch-besetzten Ukraine und der Halbinsel Krim zu durchtrennen, sagte der ehemalige US-General Ben Hodges dem US-Nachrichtenmagazin Newsweek. Sollte der Ukraine dies gelingen, wäre dies für Russland ein herber Rückschlag – logistisch, vor allem aber auch symbolisch.

Krim als Ziel: „Zwei-Brücken-Angriff“ der Ukraine

Ein zweites Ziel für die Ukraine ist die rund 19 Kilometer lange Kertsch-Brücke zwischen Russland und der von Moskau besetzten Krim. Sollte die Kertsch-Brücke wieder beschädigt werden können, so Hodges, würden sich die Verhältnisse noch einmal entscheidend ändern. Auch US-Militärexperte Dan Rice hatte zuvor schon von einem „Zwei-Brücken-Angriff“ der Ukraine gesprochen. Im August war es an der Brücke von Kertsch erneut zu Explosionen gekommen. Bereits in der Vergangenheit hatte das ukrainische Militär die Brücke durch Angriffe mehrmals beschädigen können.

„Ich höre manchmal vom Pentagon, dass wir helfen wollen, die Russen zurückzudrängen“, so Hodges. „Nein, es geht nicht darum, sie zurückzudrängen. Es geht darum, die Krim zu isolieren und dann in der Lage zu sein, genügend Langstreckenwaffen aufzustellen.“ In dem Falle wäre es für die russische Marine und die russische Luftwaffe nicht mehr möglich, von dort aus zu operieren.



Ukrainische Streitkräfte kämpfen sich derzeit ihren Weg durch die befestigten Verteidigungslinien in der Südukraine. Dabei müssen sich Kiews Einheiten unter Artilleriefeuer einen Weg durch ausgedehnte Minenfelder bahnen, was der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj als einen Grund dafür nennt, warum die Operation „langsamer als gewünscht“ verlaufe.

Krim für Russland und Ukraine von enormer Bedeutung

Die Krim ist für beide Seiten im Ukraine-Krieg von enormer Bedeutung. Immer wieder hat Kiew seine Entschlossenheit betont, die Krim militärisch zurückerobern zu wollen. „Es begann mit der Krim, es wird mit der Krim enden“, sagte Selenskyj im Sommer 2022. Dagegen hat sich der Westen zuletzt häufiger besorgt über diese Pläne gezeigt. So glauben die USA wohl nicht ernsthaft an einen ukrainischen Erfolg. Im Februar sagte US-Außenminister Antony Blinken, dass die Kontrolle über die Krim eine rote Linie für den Kreml sei.

Für Russland ist die Krim tatsächlich ein Gebiet, das um jeden Preis und mit allen Mitteln verteidigt werden muss. Der Einsatz taktischer Atomwaffen scheint hier denkbar. Immerhin legt Russlands Atomdoktrin nahe, dass es auf Massenvernichtungswaffen zurückgreifen kann, wenn „die bloße Existenz des Staates in Gefahr ist“. Für westliche Staats- und Regierungschefs ist die nukleare Eskalation denn auch das wichtigste Thema. Eine direkte Konfrontation zwischen der Nato und Russland wollen sie deshalb auf keinen Fall riskieren.

Rückeroberung der Krim für US-Militärexperten ohne Alternative

Allerdings deutete Blinken auch an, dass Wladimir Putin im Falle eines drohenden Verlusts der Krim zu Verhandlungen gezwungen sein könnte. Für Ex-General Ben Hodges gibt es zur Rückeroberung der Krim jedenfalls keine Alternative: „Die Ukrainer wissen, dass sie niemals sicher sein werden, solange Russland die Krim besetzt hält“, sagte er gegenüber Newsweek. „Sie wissen, dass Russland mit ihrer Marine und Luftwaffe von der Krim aus Angriffe starten und Raketen gegen alle Seehäfen der Ukraine abfeuern kann.“

Er sei überrascht, so Hodges, wie viele Menschen leichthin sagten, man solle die Krim um des Friedens willen einfach Russland überlassen. „Können Sie sich vorstellen, den Deutschen zu sagen, sie sollen die ehemaligen ostdeutschen Staaten um des Friedens willen aufgeben? Oder den USA sagen, sie sollen Alaska um des Friedens willen an Russland zurückgeben? Das ist lächerlich, aber aus irgendeinem Grund sind die Leute bereit, der Ukraine zu sagen, sie sollten die Krim aufgeben.“ (cs)