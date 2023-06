Kriegsverbrechen in der Ukraine beim Generalbundesanwalt angezeigt

Von: Tatjana Coerschulte

In Mariupol und der gesamten Ukraine werden Kriegsverbrechen gezählt. © Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Menschenrechtsorganisationen klagen gegen russische Soldaten wegen in der Ukraine mutmaßlich begangener Taten.

Die deutsche Justiz befasst sich mit einem konkreten Fall sexualisierter Gewalt während der russischen Invasion der Ukraine: Beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe haben zwei Menschenrechtsorganisationen aus Deutschland und der Ukraine Strafanzeige gegen zwei russische Soldaten und deren Vorgesetzte wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingereicht.

Sie unterstützen damit eine Frau, die im vergangenen Jahr in ihrem Haus in einem Dorf in dem russisch besetzten Teil der Hauptstadtregion Kiew überfallen und vergewaltigt worden sein soll. Ihr Mann wurde den Angaben zufolge erschossen. Die Frau schließe sich der Anzeige in Karlsruhe an, teilte das in Berlin ansässige European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) mit.

Das Ziel der Klage sei nun, nicht nur die mutmaßlichen direkten Täter, sondern auch deren Vorgesetzte zur Rechenschaft zu ziehen. Gegen einen Soldaten sei zwar in der Ukraine in Abwesenheit schon ein Prozess eröffnet worden. Das ukrainische Recht kenne aber weder das Prinzip der Vorgesetztenverantwortlichkeit noch den Begriff des Verbrechens gegen die Menschlichkeit. Die Justizbehörden in der Ukraine werden darüber hinaus seit Beginn des Angriffs durch die Umstände des Krieges in ihrer Arbeit stark eingeschränkt.

Ermittlungen nach dem Weltrechtsprinzip gefordert

Die juristische Lücke bedeutet, dass die den Männern vorgeworfenen Verbrechen von der Ukraine als Straftaten, aber nicht als Teil eines systematischen Angriffs Russlands gegen ihre Zivilbevölkerung verfolgt werden können. Die beiden militärischen Vorgesetzten würden straffrei ausgehen, weil sie nach ukrainischem Recht nicht belangt werden könnten.

Deswegen wollen das ECCHR und sein Pendant „Ukrainian Legal Advisory Group“ (Ulag) mit der Anzeige den Generalbundesanwalt dazu bewegen, nach dem Weltrechtsprinzip Ermittlungen auch gegen die beiden russischen Kommandeure aufzunehmen. Die Ulag fordert, dass ihre Regierung das ukrainische Strafgesetzbuch und die Strafprozessordnung an das internationale Strafrecht anpasst.

Laut ECCHR hat die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft bis Januar dieses Jahres Ermittlungen eingeleitet zu 155 Fällen sexualisierter Kriegsgewalt, die von Russen in ehedem oder noch immer besetzten Gebieten der Ukraine begangen worden sein sollen. Die Vereinten Nationen und eine unabhängige Untersuchungskommission haben zahlreiche Fälle dokumentiert. Die Ukrainerin, deren Schicksal die jetzige Anzeige ins Rollen gebracht hat, ist nach den Gräueln aus ihrer Heimat geflohen und lebt heute mit ihrem Sohn in Deutschland.